De Rolex a Cartier: os aniversários da alta relojoaria em 2026

Na relojoaria suíça, aniversários podem servir como motivo para lançamentos comemorativos, um pano de fundo simbólico para novas narrativas, resgate de arquivos históricos e, em alguns casos, pretexto para edições especiais.

Algumas peças comemorativas nesse sentido foram apresentadas em 2025. A Vacheron Constantin celebrou 270 anos e marcou a data com o Traditionnelle Tourbillon Perpetual Calendar 270th Anniversary.

A Audemars Piguet aproveitou a comemoração de 150 anos para lançar modelos como o Royal Oak Perpetual Calendar Openworked “150th Anniversary”. Já a Breguet festejou 250 anos com o Expérimentale No. 1, um relógio de alta frequência com escapamento de força constante magnética.

Nem sempre os lançamentos trazem grandes inovações. E não é certo que efemérides sirvam de motivo para apresentação de novidades. A Rolex costuma passar as datas em branco. No ano passado o Datejust completou 80 anos e o GMT-Master, 70. Nenhum desses dois modelos foi homenageado, um gesto que pode ser interpretado como, para a marca, continuidade importa mais do que celebração.

O calendário de 2026 está repleto de aniversários, tanto de marcas quanto de modelos icônicos, o que pode apontar para lançamentos estratégicos durante o ano, principalmente no Watches & Wonders de Genebra, o mais importante salão de relojoaria, que este ano acontece de 14 a 20 de abril.

Confira a seguir os principais aniversários do ano — e faça suas apostas para os próximos lançamentos.

Rolex

100 anos do Oyster | 70 anos do Day-Date

Em 2026, a Rolex chega a dois marcos centrais da sua identidade. O primeiro é o centenário do Oyster, apresentado em 1926 como o primeiro relógio de pulso realmente hermético. Mais do que um modelo, o Oyster é a base técnica e conceitual de praticamente todo o portfólio moderno da marca.

O segundo é o 70º aniversário do Day-Date, lançado em 1956 como o primeiro relógio de pulso a exibir o dia da semana por extenso. Símbolo de poder e status —apelidado de “relógio dos presidentes” —, o Day-Date sempre foi produzido exclusivamente em metais preciosos.

Tudor

100 anos da marca

Se há uma maison com forte potencial comemorativo em 2026, essa é a Tudor. Registrada como marca em 1926 por Hans Wilsdorf, fundador da Rolex, a Tudor chega ao seu centenário num momento de maturidade.

A marca deixou de viver à sombra da Rolex. Com design próprio, calibres desenvolvidos pela Kenissi e uma identidade que mistura herança militar, funcionalismo e linguagem contemporânea, a Tudor construiu um espaço sólido — inclusive no Brasil.

Há quem aposte neste centenário com edições especiais em linhas como Black Bay ou Pelagos, ou com releituras históricas que reforcem a independência de sua irmã mais velha.

Patek Philippe

50 anos do Nautilus

Poucos aniversários despertam tanta expectativa quanto os 50 anos do Nautilus. Lançado em 1976, a partir de um desenho de Gérald Genta, o modelo ajudou a definir o relógio de luxo esportivo.

A Patek Philippe tem histórico nesse território. Nos 30 e 40 anos de celebração do Nautilus, a marca apresentou referências comemorativas importantes, algumas delas hoje entre as mais disputadas do mercado secundário. Isso alimenta especulações para o cinquentenário.

Cartier

30 anos do Tank Française

O Tank Française completa 30 anos como uma das interpretações mais bem-sucedidas do ícone criado por Louis Cartier em 1917. Seu grande mérito foi integrar definitivamente o bracelete à arquitetura do relógio, criando uma silhueta contínua e moderna.

Relançado em 2023 com ajustes sutis, o modelo já passou por uma espécie de atualização prévia. Ainda assim, o aniversário reforça a importância do Française dentro da estratégia da Cartier, especialmente no segmento feminino — onde a marca domina com autoridade no Brasil.

TAG Heuer

50 anos do Monza | 40 anos da Formula 1

A TAG Heuer chega a 2026 com dois aniversários relevantes e um histórico claro de exploração comemorativa. O Monza completa 50 anos como um símbolo da ligação da marca com o automobilismo, enquanto o Formula 1 celebra quatro décadas como um dos maiores sucessos comerciais da relojoaria suíça.

Após colaborações recentes, como a parceria com a Kith, o Formula 1 mostrou que segue sendo um terreno fértil para releituras e edições especiais, principalmente com a parceria do grupo LVMH com a principal categoria do automobilismo.

IWC Schaffhausen

50 anos do Ingenieur SL

O Ingenieur SL, lançado em 1976, representa a entrada da IWC no universo do relógio esportivo de luxo com pulseira integrada, também pelas mãos de Gérald Genta. Antimagnético, robusto e tecnicamente sofisticado, tornou-se um modelo bastante cultuado pelos fãs da marca de Schaffhausen.

Com as recentes reinterpretações do Ingenieur no portfólio atual, o aniversário de 50 anos surge como mais uma oportunidade para a marca aprofundar essa narrativa e apresentar novas versões.