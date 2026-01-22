Grupo Richemont concorda em vender a marca Baume & Mercier

A Baume & Mercier já foi sinônimo de elegância no pulso. Os dress watches da marca, de corda manual e em caixa de ouro, faziam sucesso nos anos 1970 e 1980. O SIHH, salão de relojoaria que daria mais tarde origem ao Watches & Wonders, foi fundado em 1991 por cinco marcas de luxo, como Cartier e Piaget A Baume era uma delas.

Lançada em 1830, a marca foi comprada pelo grupo Richemont em 1988. Nas últimas décadas, no entanto, adeixou de ser prioridade para o conglomerado. Sem novidades, sem lançamentos expressivos, a Baume foi minguando. Como um relógio antigo esquecido em uma gaveta.

Nesta quinta-feira, 22, o grupo Richemont, que tem em seu portfólio marcas como Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget e Vacheron Constantin, apresentou um comunicado em que concorda em vender a Baume & Mercier ao grupo italiano Damiani.

“A Baume & Mercier dá prejuízo há muito tempo e era o filho negligenciado do grupo”, disse Oliver Müller, fundador da consultoria especializada LuxeConsult, à Bloomberg. “Ela pode ser comparada à Longines (do grupo Swatch). O desinvestimento faz sentido e era necessário para racionalizar essa unidade de negócios.”

Relojoaria enfrenta desafios

O grupo Richemont apresentou recentemente bons resultados. O terceiro trimestre de 2025 (encerrado em dezembro) registrou vendas de € 6,4 bilhões, um crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Na Damiani, grupo de capital fechado, a Baume vai se somar a marcas como Salvini, Bliss e Calderoni, além da fabricante de vidro artístico Venini. Também faz parte do grupo a Rocca, distribuidora de relógios e joias de luxo na Itália.

Os termos financeiros da transação não foram divulgados. O grupo Richemont deve seguir prestando serviços operacionais à marca por um período que pode variar de 12 a 18 meses. Segundo o comunicado do Richemont, o negócio deve ser concluído na metade de 2026.

“Ambos vamos nos beneficiar desse novo começo”, disse Jérôme Favier, diretor-presidente da Damiani, à Bloomberg. “O Grupo Damiani vai expandir sua oferta no segmento de relógios e atrair uma nova base de clientes. A Baume & Mercier poderá contar não apenas com nossa posição sólida no atacado, mas também com nossa forte expertise no mercado relojoeiro.”

Apesar do bom momento do grupo Richemont, o setor de relojoaria passa por um momento desafiador, especialmente devido às tarifas impostas pelo presidente Donald Trump nos Estados Unidos, pela queda de demanda na China nos últimos anos e pelo alto preço do ouro.

Segundo a Fédération de l’industrie Horlogère Suisse, até o mês de novembro as exportações de relógios suíços acumulavam 23,4 bilhões de francos suíços, uma queda de 2,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em novembro, os Estados Unidos apresentaram queda de 52% nas vendas.