A melhor mesa de restaurante do Rio de Janeiro fica no Copacabana Palace

O salão do Cipriani, no icônico hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, tem meia-luz, temperatura fresca na medida, um piano logo na entrada. Mas a melhor mesa do restaurante com uma estrela Michelin não fica lá, e sim dentro da cozinha, com luz branca, mais quente, mais apertada.

Mas é essa, sem dúvida, a mesa mais cobiçada do estabelecimento. E provavelmente de todo o Rio de Janeiro. Lá acontece a Mesa do Chef Dom Pérignon, uma parceria entre a maison de champanhe Dom Pérignon e o hotel do grupo Belmond, que acaba de completar 100 anos.

A mesa foi concebida para conduzir até seis convidados a uma experiência que vai da gastronomia à ambientação, passando, claro, pelos vinhos. Fica no coração da cozinha do restaurante. Na parede fica o logo da marca, o famoso escudo de Dom Pérignon.

Mesa farta e champanhes excelentes

Fui um desses seis convidados no jantar realizado na Mesa do Chef Dom Pérignon na última quinta-feira, 20 de junho. Não posso reclamar do cardápio, preparado especialmente pelo chef italiano Nello Cassese. Os pratos servidos na experiência são diferentes do menu do resto do restaurante.

Na entrada foram servidos um bolinho de pizza frita com bottarga, burrata defumada e basílico. Na sequência veio um sashimi de buri com caldo de caju e salsa verde. E para conforto dos comensais, um ragu delicioso com pão italiano.

A recomendação, difícil de seguir, foi a de não exagerar no ragu com pão para guardar lugar para os pratos principais. Entre esses estavam um risoto de polvo com cacciatora, um ravioli recheado com ostra e panna e cordeiro com amêndoas.

A sobremesa foi bastante farta, com um carrinho generoso de petit fours e um sorvete de baunilha com caldo de toffee, de uma consistência difícil de achar. Tudo isso harmonizado com Dom Pérignon Vintage 2013, Dom Pérignon P2 2004 e Dom Pérignon Rosé Vintage 2009.

1 /6 (Os convidados da Mesa Dom Pérignon)

2 /6 (Cordeiro com Dom Pérignon)

3 /6 (Garrafa de Dom Pérignon no Copabacana Palace)

4 /6 (Entrada do menu harmonizado)

5 /6 (Harmonização com champanhe)

6/6 (O chef Nello Cassese)

Experiências na Europa e Estados Unidos

O Cipriani faz parte da lista do 50 Best Latin America. Esse é primeiro espaço proprietário da Dom Pérignon na América Latina, seguindo o modelo de experiências exclusivas já realizadas na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos. No Brasil, funciona desde abril de 2024.

“A busca pela perfeição, o uso dos melhores ingredientes e a mistura de inovação com a tradição são fatores em comum que levaram a esta parceria”, afirma Mateus Godoy, group brand manager da Dom Pérignon no Brasil. “O Cipriani e o chef Nello vêm se destacando no cenário gastronômico e, como a Dom Pérignon sempre está próxima e atenta a talentos e inovações, esta parceria que já existe há alguns anos evoluiu para esta mesa exclusiva.”

São duas opções de harmonização. A Mesa do Chef “Experience Plenitude 1” é um menu de 10 tempos que se inicia com uma taça de Dom Pérignon Vintage 2013, segue com vinhos italianos e brasileiros. A experiência custa R$ 2,95 mil mais a taxa de serviço.

Já a Full Experience Plenitude tem também 10 tempos, com taças de três millesimes da marca, vinhos italianos de alta gama e, para finalizar, a sobremesa com um Sauternes. O preço por pessoa passa então para R$ 5,95 mil mais a taxa de serviço. Pode-se dizer, portanto, que a melhor mesa do Rio de Janeiro tem um preço à altura.