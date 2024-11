Chef do Copacabana Palace é o primeiro da América Latina a entrar na seleta Dom Pérignon Society

A Dom Pérignon Society é uma comunidade global composta por 118 chefs e sommeliers, unidos sob a liderança de Vincent Chaperon, chef de cave do célebre champanhe Dom Pérignon. Fundada há 20 anos na Itália e baseada no princípio de elevação mútua, a sociedade oferece aos membros a oportunidade de explorar as safras da renomada marca de champanhes, promovendo trocas de experiências emocionais e técnicas entre especialistas.

Agora, um cozinheiro da América Latina faz parte deste seleto grupo. Nello Cassese, chef à frente do restaurante Cipriani, no Copacabana Palace, é o primeiro representante latino a integrar a comunidade. Em outubro, o chef italiano esteve em Hautvillers, na região de Champagne, para um evento especial da Dom Pérignon Society, onde participou do Home Experience e foi apresentado como novo membro à comunidade internacional de chefs, recebendo as boas-vindas de Vincent Chaperon.

“Tenho certeza de que vou aprender muito com esses grandes profissionais para poder aplicar novos conhecimentos nas minhas práticas culinárias. Acredito que a troca de experiências com outros membros dessa comunidade será fundamental para aperfeiçoar ainda mais o meu trabalho no Cipriani”, diz Nello Cassese, chef executivo de todos os restaurantes do hotel e diretor culinário das propriedades da Belmond na América do Sul.

A Mesa do Chef Dom Pérignon

Como membro da Dom Pérignon Society, o restaurante Cipriani inaugurou a Mesa do Chef Dom Pérignon, que proporciona experiências exclusivas como degustações de safras raras e novos lançamentos da marca. O restaurante será o único do Brasil a oferecer as prestigiadas garrafas de Plenitude 3 e receberá a placa oficial da Dom Pérignon Society, posicionando-se como um dos poucos locais do mundo a ter esse reconhecimento.

A Mesa do Chef foi cuidadosamente planejada para conduzir até seis convidados a uma experiência imersiva que combina gastronomia, ambiente refinado e, claro, vinhos premiados. Localizada no coração da cozinha do restaurante, a mesa é decorada com a icônica logomarca em formato de "shield" da Dom Pérignon, permitindo aos clientes acompanhar de perto os movimentos do chef Nello Cassese e sua equipe.

A Mesa do Chef oferece duas opções exclusivas de menu harmonizado. A Experience Plenitude 1 consiste em um menu de dez tempos, iniciado com uma taça de Dom Pérignon Vintage 2013, e inclui vinhos italianos e brasileiros. A experiência tem o custo de R$2.950 + 10% de taxa de serviço.

A Full Experience Plenitude também apresenta um menu de dez tempos, proporcionando uma imersão ainda mais profunda nas plenitudes vintages da Dom Pérignon. Harmonizações incluem taças de três millesimes da marca, vinhos italianos de alta gama e, para finalizar, sobremesa acompanhada pelos icônicos Sauternes. O preço por pessoa é de R$5.950 + 10% de taxa de serviço.