Conheça o superiate de Jeff Bezos que quebrou recorde mundial

Foram cinco anos de espera, e algumas polêmicas, para a construção do superiate de Jeff Bezos, fundador da Amazon. Com 417 pés (127 metros), a embarcação custou R$ 2,47 bilhões e está entre os iates mais caros do mundo.

Para quem esteve por fora da saga, em 2018 foi anunciado que Bezos havia encomendado o maior iate à vela do mundo. E no ano passado a construção do barco passou a incomodar moradores de Roterdã, na Holanda, pois uma ponte histórica na cidade precisaria ser desmontada para que os mastros pudessem passar por baixo dela.

Após protestos, a ponte continuou intacta e o iate foi rebocado. Afinal, ainda que Bezos seja a terceira pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna de US$ 116 bilhões, seu dinheiro não consegue comprar um marco histórico.

De acordo com o site Boat International, a embarcação foi entregue na semana passada e é o maior iate à vela do mundo e a maior embarcação já construída na Holanda.

O superiate com design retrô

Batizado de Koru (seu nome anterior era Y721), o iate de 417 pés (127 metros) é equipado com três mastros de 70 metros (quase o dobro da estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro).

O barco possui três andares, casco preto, superestrutura branca e design retrô. Mas, não há muitos detalhes sobre a embarcação. Os designers de interiores e exteriores do barco nunca foram identificados, e o construtor naval, Oceano, nunca confirmou oficialmente seu envolvimento com o superiate de Jeff Bezos.

Mas, de acordo com a Boat International, o Koru possui que um barco de apoio, o Abeona, que terá helipontos, onde serão guardados submarino pessoal, barcos menores, carros, e outros luxos que simplesmente não cabem na nave-mãe. Tudo porque Bezos optou por ter todos os "opcionais" disponibilizados pelo estaleiro.