Maior e mais caro iate do mundo custará R$ 43,6 bilhões

O conceito de megaiate foi atualizado com o projeto Pangeos, um "teraiate" que terá a área de 47 campos de futebol. Projetado pelo estúdio de design italiano Lazzarini, a embarcação custará 8 bilhões de dólares (43,6 bilhões de reais).

Além do tamanho impressionante, serão 550 metros de comprimento e 610 metros de largura, o iate terá vilas e apartamentos, complexos comerciais, parques, hotéis e portos navios menores e para aviões particulares. O iate terá capacidade para até 60 mil tripulantes.

Para além do formato tradicional de um iate, a embarcação terá a forma de uma tartaruga.

O iate será dividido em partes, com um porto e uma praça principal no centro dos edifícios. Algumas vilas estarão nas nadadeiras da tartaruga e o telhado terá painéis solares para alimentar parte da energia do iate.

O nome Pangeos foi dado em homenagem ao supercontinente Pangea que existiu há mais de 200 milhões de anos.

Além do grande custo para a construção, também é necessário um lugar específico para a fabricação, pois um quilômetro quadrado de mar precisará ser dragado assim como a construção de uma represa. Com isso, foi escolhido o porto King Abdullah, na Arábia Saudita.

Se o projeto for aprovado, a construção será iniciada em dez anos.

Porém, é possível comprar cotas do projeto por valores mais acessíveis. Existe uma iniciativa de financiamento coletivo que permite comprar desde um ingresso virtual por 16 dólares até um apartamento virtual por 169 dólares via NFT.

O estúdio Lazzarini também possui outros projetos de iates, como uma embarcação em formato de esfera, para apenas um tripulante.

