Fast food ou mais um ano de vida? Warren Buffett está disposto a desistir de um dos dois

Entre mais um ano de vida ou a capacidade de comer o que quiser, o bilionário Warren Buffett disse que prefere morrer mais cedo. Pode parecer como uma piada, mas, quando o assunto é fast food, o executivo não brinca: fã de McDonald's, Coca-Cola e tudo calórico, ele já afirmou que seus hábitos alimentares são o segredo para uma vida feliz.

"Acho que a felicidade faz uma enorme diferença... em termos de longevidade. Fico mais feliz quando estou comendo sundaes ou bebendo Coca-Cola", disse. O comentário do presidente e CEO da Berkshire Hathaway, de 92 anos, foi feito recentemente ao programa Squawk Box da CNBC.

"Eu sei que todas essas pessoas comem todas essas coisas verdes e tudo mais”, disse ele. “Mas se alguém me dissesse que eu viveria mais um ano se não comesse nada além de brócolis e algumas outras coisas durante toda a minha vida, em vez de comer o que gosto de comer, eu diria que tiraria o ano do fim da minha vida e... deixe-me comer o que eu gosto de comer".

Os hábitos alimentares de Warren Buffett

O cardápio de Warren Buffett é debatido em muitos artigos na internet — e por boas razões. O CEO adora junk food, como hambúrgueres, cachorros-quentes, Coca-Cola de cereja e McDonald's. Ele despreza vegetais e disse à CNBC em 2010: “Se alguém me dissesse que eu viveria mais um ano comendo nada além de brócolis e aspargos de agora em diante... todos os dias pareceriam... longos. Vou ficar com os Cheetos e a Coca.”

Buffett já revelou anteriormente que bebe cinco latas de Coca-Cola por dia e que visita o McDonald's diariamente para comprar café da manhã. Ele costuma pedir um dos três itens: dois hambúrgueres de salsicha; uma salsicha, ovo e queijo McMuffin; ou um biscoito de bacon, ovo e queijo.

Amigo de longa data do bilionário, Bill Gates chegou a dizer em uma entrevista em 2016 que já viu Buffett abrir um pacote de Oreos "para comer no café da manhã" quando estava na casa do cofundador da Microsoft. "Sempre digo às pessoas: encontrei tudo o que gosto de comer quando tinha 6 anos", disse Buffett à CNBC.