Confeitaria dedicada ao pistache cria ovo de Páscoa de R$ 2.799

O pistache tem aparecido como ingrediente em diversas preparações. Na Páscoa, a semente é um dos destaques nos ovos de Páscoa, seja in natura ou em versões como brigadeiro e pastas. A confeitaria Flakes, que usa o ingrediente em diversas preparações, apresenta uma versão de ovo de Páscoa com 7,4 quilos, sendo alguns destes de pistache.

Neste ano, a Flakes usará 2,5 toneladas de pistache na confeitaria e 250 quilos para a confecção dos ovos de Páscoa.

Inaugurada em 2016 em Porto Velho (RO), a confeitaria de Leonardo Borges, costuma publicar vídeos que acumulam milhões de visualizações nas redes sociais. Atualmente, o vídeo mais popular da marca apresenta o ovo pistacchio com 7,4 quilos (R$ 2.799) e uma versão mais comum, com com 800 gramas (R$ 399), que já acumula sete milhões de visualizações nas redes sociais.

O ovo tem como base uma casca de chocolate meio amargo envolto por chocolate branco saborizado com pistache californiano. A casca é recheada por uma camada de mousse de pistache e o Flakestacchio, uma ganache de pistache de fabricação própria.

Por mais R$ 69,90, o ovo pode vir acompanhado de um pote de Flakestacchio (250g).

Para além do pistache, a confeitaria tem outras criações no cardápio de ovos como o “best seller” da Páscoa 2023, o ovo pudim (R$ 149,90) com 400 gramas; R$1.799, 7 quilos).

O ovo é elaborado com meia casca de chocolate branco e recheado com mousse três leches com bolo de baunilha e brigadeiro branco cremoso e coberto por calda de caramelo e um pudim sem furinhos.

Flakes: ovo pudim. (Flakes /Divulgação)

Borges desenvolve as receitas da casa e para a Páscoa adapta as sobremesas em recheios para os ovos. "As texturas e recheios dos ovos fazem parte do nosso cardápio de sobremesas. Para o ovo pisctacchio, por exemplo, fiz uma releitura da eclair pistacchio e transformando-a em profiterolis", diz o fundador da marca que espera faturar R$ 2 milhões com a Páscoa.

Sucesso online

Há dois anos, Borges decidiu enviar uma de suas criações de Páscoa para a cantora Britney Spears. O ovo pop star (R$ 149, 400 g; R$ 229, 950 g), feito com casca de chocolate ao leite cravejada de drágeas coloridas e recheio de brigadeiro cremoso foi aprovado pela cantora, que publicou o presente nas redes sociais, transformando a fama da Flakes.

“Do nada, a Britney Spears postou o vídeo da Flakes e ainda marcou a gente. Pensei que era meme”, disse o empreendedor na publicação que fez no Instagram.

Desde então, a marca já inaugurou duas lojas em São Paulo.

Flakes

Rua Pedroso Alvarenga 1192, Itaim-Bibi. Edifício Iguatemi. (11) 91326-3003. Horário de funcionamento: Todos os dias das 11:30h às 20h.