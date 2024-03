Páscoa 2024: confira a seleção ovos de chocolate tradicionais da Casual EXAME

Assim que o Carnaval se encerra, supermercados, empórios e lojas de chocolates colocam em suas vitrines os produtos do próximo feriado, os ovos de chocolate para a Páscoa. No entanto, em meio a tantos sabores curiosos e novidades, há itens tradicionais, feitos apenas com chocolate, seja ao leite ou amargo.

Com isso, Casual EXAME selecionou nove marcas para quem prefere não se arriscar e apostar nos sabores mais clássicos.

Mica Chocolates

Mini ovinhos da Mica Chocolates. (Divulgação/Divulgação)

E a Páscoa chegou na Mica Chocolates. Com o tema “How do you like your eggs” (ou “Como você gosta dos seus ovos”, em tradução livre), a linha criada por Michelle Kallas, a Mica, especialmente para a data reúne ovos nos mais diversos tamanhos e variações, além de coelhinhos, bombons, latas e muitas outras delícias que prometem adoçar a Páscoa, que, neste ano, será comemorada no domingo, dia 31 de março.

Além dos clássicos ovos, nas versões com casquinha de chocolate branco, ao leite e meio amargo com recheio de drágeas de chocolate ao leite (R$ 170, 300 gramas), o holográfico Artsy (R$ 380, 400 gramas) está de volta, com casca de chocolate ao leite pintada à mão e com recheio de ovo de galinha de caramelo e drágeas.

Endereço: Rua Artur de Azevedo, 1199. Telefone: 11 99379-1200/ (11) 7620-0210. Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 19h. Domingo, das 12h às 19h. Delivery: http://www.micachocolates.com.br ou https://delivery.micachocolates.com.br/menu

Ghee Banqueteria

Ovo de Páscoa da Ghee Banqueteria. (Divulgação/Divulgação)

A marca paulistana oferece para esta Páscoa o ovo de chocolate feito com blend de chocolates belga amargo e ao leite, recheado com castanhas brasileiras (Castanha do Pará e Castanha de Caju) e caramelo puxa (300 g, R$ 190). Pedidos podem ser feitos até 25 de março por telefone (11) 3208-0767, Whatsapp (11)99925-7045 ou pelo site ghee.com.br.

Bake Sale

Bake Sale: Ovo Artístico de Avelã. (Divulgação/Divulgação)

A confeitaria do chef José Paulo Rossetti que trabalhou com grandes nomes da confeitaria como Diego Lozano e Lucas Corazza, acaba de lançar uma linha de ovos de Páscoa. Para quem prefere sabores mais tradicionais, as opções são o Ovo Artístico de Avelã (500 g, R$189,90).

As encomendas podem ser feitas entre os dias 1º e 20 de março, e as retiradas começam no dia 8 pelo telefone (11) 93757-8431. Há também a opção de delivery pelo aplicativo Goomer (https://bake-sale.goomer.app/).

Dengo

Ovos de Páscoa da Dengo. (Livia Wu/Divulgação)

Na Páscoa de 2024, a Dengo Chocolates, marca brasileira de chocolate bean-to-bar, traz uma reflexão sobre o essencial e o encantamento com o presente. Os tecidos artesanais, característicos dos produtos da Dengo, permanecem embalando os produtos, desta vez trazendo estampas que representam as moradas, casas e detalhes do sul da Bahia, local de onde vem a maior parte do cacau da marca.

Dentre os produtos, há o Ovo 50% Cacau à Base de Plantas (126g | R$74,90), feito com chocolate 50% cacau e aveia, acompanhando drágeas de castanha-de-caju, e os tradicionais 38% Cacau ao Leite (126g | R$74,90), que acompanha deliciosas drágeas crocantes e o 70% Cacau Intenso (126g | R$74,90), com drágeas de castanha-de-caju.

Para as crianças, a Dengo traz uma experiência que vai além do sabor do chocolate. É uma oportunidade de aprendizado sobre a importância do minimalismo e sustentabilidade através de experiências educativas. O Ovo Cafuné é encontrado nas versões 38% cacau (126g | R$79,90) e 50% cacau (126g | R$79,90), acompanha drágeas crocantes coloridas pintadas com pigmentos naturais à base de frutas e vegetais, além disso, vem embalado também em papel natural 100% compostável. Já o Trio Ovinhos Dengo (75g | R$49,90) é composto por ovinhos de chocolate ao leite 38% cacau para a criançada se deliciar.

Cacau Show

Para 2024, a marca brasileira traz mais de 80 produtos em seu portfólio, desde os clássicos amados pelo público até as novas parcerias de produtos licenciados. Entre os produtos clássicos estão os ovos laCreme, Bendito Cacao e LaNut, com os produtos Ovo Bendito Cacao 65% Vegano 160g, feito com chocolate 65%, sem leite e sem adição de nenhum ingrediente de origem animal, (R$ 59,99). E os tradicionais Ovo Cacau Magia ao leite 80g, R$ 24,99 e na versão de 40g por R$ 13,99.

Baci Perugina

Baci Perugina. (Divulgação/Divulgação)

O chocolate mais famoso da Itália, que segue a receita centenária criada por Luisa Spagnoli, está presente na Páscoa brasileira com três opções de ovos e miniovos. A marca apresenta os ovos Baci Perugina Milk e Baci Perugina Dark Clássico (versão meio amargo da marca), ambos com 265 g e encontrados por R$ 109,90.

Além desses, o ovo de Páscoa Baci Perugina Spring Milk (255g – R$ 129,90) é preparado com chocolate ao leite com crocante de avelã caramelizada e embrulhado com delicados motivos florais.

Completam a linha de Páscoa as Bags de Miniovos (150g, R$ 39,90) em três opções com os sabores: Ao Leite, Dark Clássico e Sortido (ao leite, meio amargo e 70% cacau).

Kopenhagen

Para a Páscoa deste ano, a Kopenhagen apresenta o Ovo Deluxe. (Divulgação/Divulgação)

Para a Páscoa deste ano, a Kopenhagen apresenta o Ovo Deluxe (755 g, R$ 415,90). O item é feito com chocolate ao leite, decorado com chocolate amargo e granulado ao leite e acompanha 5 bombons de chocolate ao leite, 5 bombons de chocolate amargo e 5 bombons de chocolate branco.

Já os apaixonados pela linha Língua de Gato, poderão se deliciar com várias versões como o Ovo Língua de Gato (276 g, R$ 134,90 e 458 g, R$ 174, 90). Além disso, a marca oferece as opções Extra Cremoso (276 g, R$ 139,90).

Ofner

Ovo de Chocolate Magnifique. (Divulgação/Divulgação)

Entre os lançamentos de 2024, está o Ovo de Chocolate Magnifique (450g, R$ 189,90), resultado de uma parceria com o Le Cordon Bleu, conhecido desde 1895 como guardião das técnicas da cuisine francesa e referência mundial no ensino da alta gastronomia.

O ovo é feito com trio de chocolates: ao leite, 55% e 70%, recheado de bombons com duplo recheio de creme de avelã com biscoito francês caramelizado e caramelo de laranja com toque de flor de sal.

Qualitá

Qualitá: ovo clássico de chocolate ao leite. (Divulgação/Divulgação)

A linha de Páscoa Qualitá conta com as opções de Ovo de Chocolate ao Leite (160g, R$ 29,99) e Ovo de Chocolate ao Leite Crocante com Flocos de Arroz (160g, R$ 29,99).

A linha de ovos de Páscoa Qualitá podem ser encontrada nas lojas físicas do Pão de Açúcar e do Extra Mercado em todo o Brasil e também no e-commerce de ambas as marcas (www.paodeacucar.com e http://www.clubeextra.com.br).

Ferrero

Ovo de Páscoa Ferrero Rocher em Caixa. (Divulgação/Divulgação)

Para esta Páscoa a Ferrero apresenta o Ovo de Páscoa Ferrero Rocher em Caixa com 137,5g. O produto está disponível em duas versões: ao leite, feito com chocolate ao leite com pedaços de avelã, e a novidade de 2024, o Dark, uma opção com teor de cacau mais intenso. Preço sugerido: R$59,99.