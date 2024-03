Sommelière dá dicas de como harmonizar cerveja e chocolate

Com a Páscoa se aproximando, a Baden Baden propõe a harmonização de chocolate com cerveja. Apesar de não ser uma combinação tradicional, essa prática tem conquistado cada vez mais adeptos que buscam experiências sensoriais únicas.

Segundo Paty Sakakura, sommelière de cerveja do grupo Heineken, existem várias possibilidades de harmonização, incluindo abordagens por semelhança, intensidade, contraste ou complementação.

Essa diversidade permite considerar que praticamente todos os estilos de cerveja podem ser harmonizados com diferentes tipos de chocolate.

Para iniciar qualquer harmonização, Paty explica que devemos analisar o gosto básico principal e secundário do chocolate e da cerveja. “O gosto principal é doce, amargo, ácido ou salgado? Em seguida, analisamos os aromas de ambos: há notas de frutas? Quais frutas, cítricas? Tropicais? Há notas de especiarias? Há notas de castanhas, de mel ou de cereais?”, diz.

A partir da identificação desses sabores individuais, a sommelière indica pensar na harmonização como uma receita de prato, em que os ingredientes se equilibram em conjunto.

Paty comenta que um erro comum na hora de harmonizar é não se atentar a proporção do gole da cerveja com o pedaço do chocolate. “Esta proporção faz toda diferença na experiência e isso evitará que o chocolate ou a cerveja se sobressaia na boca.” Outro ponto de atenção é a temperatura da cerveja. “Quanto mais gelada, menos será percebido os aromas dela. Em geral, recomendamos degustar a cerveja entre 2 e 5 graus”, complementa.

Há diretrizes para a harmonização, mas segundo Sakakura, o gosto pessoal deve sempre prevalecer sobre elas.

“Se o consumidor não é fã de café, não é recomendado harmonizar cervejas escuras com chocolates amargos, mesmo que esta seja uma harmonização bem-sucedida. De modo geral, recomendo harmonizar por semelhança e por complemento, ou seja, cervejas adocicadas, escuras ou frutadas irão harmonizar bem com chocolates ao leite, com chocolate com mix de nuts ou com chocolate com adição de frutas.”

"As notas de canela e frutas vermelhas da Baden Baden Golden, por exemplo, harmonizam perfeitamente com chocolate ao leite. Por ser uma cerveja adocicada e com frutas, esse tipo de chocolate oferece equilíbrio de sabores na boca, trazendo um frutado para a experiência. O mesmo acontece com a harmonização do chocolate branco com frutas cítricas e a Baden Baden Witbier, em que as notas de laranja e coentro da cerveja irão se assemelhar e complementar o chocolate com frutas cítricas”, explica a sommelière.

As cervejas estilo pilsen, por sua vez, podem ser muito leves se comparadas ao dulçor do chocolate, por isso, não são recomendadas para esse tipo de harmonização.

Quanto às vantagens da harmonização entre chocolate e cerveja em relação a outras bebidas, Paty explica que o teor alcoólico é uma delas: “Bebidas menos alcoólicas, como a cerveja, permitem harmonizações mais diversas, com chocolates menos intensos, por exemplo, enquanto bebidas mais intensas podem se sobressair ao sabor do chocolate na harmonização.”

Outra vantagem apontada pela sommelière é a variedade de aromas e sabores da cerveja. A Baden Baden, por exemplo, possui cervejas com laranja e coentro, com pêssego, com canela e frutas vermelhas. “Essa diversidade de sabores possibilita uma ampla gama de harmonizações com um único tipo de chocolate, tornando a experiência mais democrática, além da comparação de preços em relação a outras bebidas”, conclui Sakakura.