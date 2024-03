Quanto tempo antes da viagem eu devo comprar a passagem aérea e pagar mais barato

Comprar passagens aéreas pode ser uma tarefa desafiadora, especialmente quando se busca economizar. Uma das principais perguntas que os viajantes fazem é: quanto tempo antes da viagem devo comprar a passagem para pagar menos? Para responder a essa questão, é necessário entender os padrões de preços e os fatores que influenciam as tarifas aéreas.

O timing da compra da passagem aérea pode variar dependendo de vários fatores, incluindo a rota, a temporada de viagens, a demanda e as políticas de precificação das companhias aéreas. Em geral, especialistas recomendam reservar voos com antecedência para garantir as melhores tarifas.

Por outro lado, esperar até o último minuto pode resultar em preços mais altos, especialmente em períodos de alta demanda, como feriados ou eventos especiais. As tarifas também podem variar ao longo do tempo devido a promoções de companhias aéreas, flutuações no mercado e outros fatores imprevisíveis.

Qual a antecedência ideal?

Danillo Barbizan, gerente de vendas da Delta Air Lines no Brasil, explica que há uma série de fatores que determinam o preço de uma passagem aérea (olhando para o recorte de viagem internacional), mas um dos mais importantes para as empresas é pensando no cliente corporativo, que tende a pagar mais pelas tarifas. Por conta disso, a principal dica é tentar 'pensar' como um passageiro comercial e tentar ir no sentido oposto.

"O time de receitas sabe que o cliente corporativo tem uma tendência de ir aos Estados Unidos, por exemplo entre domingo e terça-feira. Então, tecnicamente os assentos podem ser comprados com uma dinâmica maior de preços nesses dias. Quando tem a possibilidade de ter um preço promocional, não seria interessante para as empresas ter esse desconto nestes dias", explica.

A 'fórmula mágica', segundo Barbizan é comprar uma passagem em torno de 90 dias antes da data da viagem para garantir o menor preço. "Entre 30 dias e 90 dias há um mix maior entre corporativo e lazer, mas a viagem a turismo ainda vai ter um gerente com alto cargo que não consegue saber a data das férias com tanta antecedência. E esse passageiro está disposto a pagar mais pela tarifa", diz.

O executivo ressalta, contudo, que essas datas são médias e estimativas. De acordo com ele, cada companhia aérea tem liberdade para definir preços. Além disso, outros fatores também podem influenciar na tarifa, como um show internacional muito grande em uma quarta-feira que inflaciona a tarifa em um dia que geralmente é mais em conta voar. "Quanto mais flexibilidade o passageiro tiver, mais barato ele vai pagar", resume.