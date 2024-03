Da natureza à cidade: a vibrante África do Sul é um lar para o turista brasileiro

O Brasil é reconhecido por sua rica diversidade cultural e impressionantes paisagens naturais. Com suas tradições e uma fusão vibrante de influências étnicas, a África do Sul oferece oportunidade imperdível de imersão quase familiar. Desde a rica história do povo Zulu até a influência europeia em metrópoles como a Cidade do Cabo, os viajantes brasileiros têm a chance de explorar uma variedade de culturas e se sentirem quase em casa.

As comparações entre a Cidade do Cabo e o Rio de Janeiro, assim como entre Joanesburgo e São Paulo, são frequentemente usadas para ilustrar as dimensões das principais cidades do país e criar uma imagem em um destino não tão popular entre os brasileiros.

Essas comparações, embora ilustrativas, podem ser simplistas diante da diversidade e riqueza cultural locais. Enquanto o centro financeiro sul-africano carrega uma história marcada pela luta contra o apartheid, uma visita a Soweto permite aos visitantes uma compreensão mais profunda da identidade do país.

Já na litorânea Cidade do Cabo, com a famosa Table Mountain (equivalente, grosso modo, ao Pão de Açúcar), a vida noturna agitada se combina com passeios de barco ao pôr do sol e visitas guiadas às vinícolas, que produzem ótimos vinhos do chamado Novo Mundo.

Safári

A África do Sul também é um paraíso para os amantes da natureza. Com paisagens que vão de savanas a montanhas, o país oferece uma variedade de experiências de safári inesquecíveis.

Os brasileiros têm a oportunidade única de testemunhar a vida selvagem em seu habitat natural, avistando leões, elefantes, rinocerontes e uma variedade de outras espécies em parques nacionais como o Kruger National Park.

O Kapama River Lodge é uma das propriedades onde os visitantes podem se hospedar no coração do “Grande Kruger”, imersos na flora e fauna locais. Com sorte, os hóspedes podem até avistar leopardos da janela de seus quartos, enquanto desfrutam de uma taça de vinho Syrah sul-africano.

Diárias a partir de 2.415 reais por pessoa, com pacote de alimentação e duas saí-das para avistar os animais. A Latam tem voo direto entre a cidade de São Paulo, pelo aeroporto de Guarulhos, e Joanesburgo.