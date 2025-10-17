Turismo de bem-estar: hotéis de luxo integram ciclismo e fitness nas experiências de viagem

Com o avanço do turismo de bem-estar — que movimentou US$ 830 bilhões em 2023 e deve alcançar US$ 1,35 trilhão até 2028, segundo o Global Wellness Institute —, oferecer experiências que incluam atividades físicas se tornou um diferencial competitivo entre redes hoteleiras de luxo ao redor do mundo.

Mais do que aulas coletivas ou academias sofisticadas, as marcas do setor têm buscado proporcionar vivências que conectem o hóspede com o destino e agreguem valor à jornada de viagem. É o caso da rede Viceroy Hotels, que firmou uma parceria com a Rapha, uma das principais marcas de ciclismo do mundo, conhecida por desenvolver “as melhores roupas e acessórios de ciclismo”.

A colaboração leva aos hóspedes experiências exclusivas que unem paisagens paradisíacas e rotas de pedal de 5 a 100 quilômetros. A iniciativa está disponível nas unidades da Viceroy em Santa Monica, Chicago e Washington D.C. (Estados Unidos), além de Algarve (Portugal), e inclui o aluguel de bicicletas, rotas personalizadas e até opções de pedaladas em grupo.

“A Viceroy Hotels e a Rapha se uniram para redefinir a forma como exploramos o mundo. A partir deste outono, os hóspedes poderão acessar rotas de ciclismo exclusivas, elaboradas pela Rapha. De passeios tranquilos a trajetos de resistência, cada percurso foi criado para revelar o ritmo de cada destino — no seu próprio tempo”, anunciou a rede em comunicado.

Ciclismo mistura lazer, saúde e experiência

Antes visto apenas como lazer, o ciclismo se consolidou como uma das práticas mais populares do bem-estar pós-pandemia. Em 2019, o Worldwide Cycling Index já apontava que a comunidade global de ciclistas ultrapassava 518 milhões de pessoas.

De acordo com uma pesquisa da Ipsos, realizada em 2022, 28% da população mundial utiliza a bicicleta como forma de exercício. No Brasil, o ciclismo foi o esporte mais praticado em 2023, segundo relatório do aplicativo Strava.

O crescimento da modalidade reforça seu papel como uma das melhores combinações entre lazer e atividade física — capaz de oferecer momentos únicos em trilhas, praias, florestas ou mesmo nas grandes cidades. Além disso, é um esporte versátil, que se adapta tanto a quem prefere pedalar sozinho quanto em grupo.

Experiência de luxo sem sair do quarto do hotel

Anantara Hotels & Resorts: marca de luxo experiencial da Minor Hotels, firmou uma parceria global com a Technogym, líder na fabricação de equipamentos de wellness (Anantara Hotels & Resorts/Divulgação)

Manter a rotina fitness em viagens pode ser desafiador, não só pela falta de disposição após uma longa jornada, mas também pelo receio de se deparar com um espaço inadequado para exercícios físicos.

Para solucionar essa questão e incentivar a atividade física de seus hóspedes, o Anantara Hotels & Resorts, marca de luxo experiencial da Minor Hotels, firmou uma parceria global com a Technogym, líder na fabricação de equipamentos de wellness.

Sem precisar sair do quarto, os hóspedes da rede têm acesso a conteúdos exclusivos de treinos em diversas unidades da franquia ao redor do mundo. Os vídeos foram desenvolvidos por treinadores da marca e incluem exercícios que exigem pouco espaço, sem necessidade de equipamentos: yoga, alongamento, meditação, cardio e musculação com peso corporal.

A estratégia acompanha a tendência global de incorporar atividades variadas nas estadias, oferecendo experiências mais completas. Em 2024, o mercado de hotéis de bem-estar foi avaliado em US$ 15,6 bilhões, com projeções de US$ 33,71 bilhões até 2033, segundo relatório do Business Research Insights.

“A colaboração reforça nosso compromisso com o luxo holístico, permitindo que os hóspedes mantenham suas rotinas ou descubram novas práticas que enriquecem sua jornada”, afirma AnaMarija Raickovic, vice-presidente de Marketing da Minor Hotels.

“Essa parceria leva nosso treinamento baseado em ciência e inovação digital ao contexto das viagens de luxo – facilitando como nunca para que os hóspedes da Anantara se movimentem, se recuperem e se sintam no seu melhor, onde quer que estejam no mundo”, complementa Enrico Manaresi, diretor de Imprensa e Mídia da Technogym.