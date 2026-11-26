Fernanda Guimarães, criadora do Chef's Table, que já movimentou R$ 20 milhões e planeja chegar a São Paulo, Rio de Janeiro e Miami (Divulgação)
Jonalista colaborador
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 17h01.
Duas vezes por ano, um espaço de 410 metros quadrados no Shopping Iguatemi Porto Alegre é construído do zero para receber uma mesa única com 44 lugares. Os convidados passam cerca de três horas diante de um menu que só existe naquela noite. O formato é do Chef's Table Brasil, circuito de jantares de alta gastronomia criado em 2013 pela advogada Fernanda Guimarães. Em 12 anos, o projeto reuniu mais de 50 chefs do Brasil e do exterior e já movimentou R$ 20 milhões.
Além das temporadas temáticas com chefs convidados, o negócio tem jantares privados para marcas de luxo como Louis Vuitton, Gucci e Chanel. O plano agora é levar o modelo para São Paulo, Rio de Janeiro e Miami.
O primeiro jantar aconteceu em 2014, um ano depois da criação da marca. O formato atual surgiu em 2016, durante a CASACOR RS, e desde então o projeto acontece em edições, hoje duas por ano. Cada uma tem chefs convidados, menus inéditos e um espaço que muda por completo em relação à anterior.
A edição em cartaz se chama Água Mole, Pedra Dura e ocupa o Espaço Gardens, no terceiro piso do shopping, de 19 de novembro a 4 de dezembro. São sete jantares, com investimento de mais de R$ 1 milhão entre espaço, arquitetura, instalação artística e chefs. O ingresso custa R$ 590, com recepção a partir das 19h45 e jantar servido às 20h30.
A montagem segue a lógica das mostras de decoração. Arquitetos, marcas de mobiliário e fornecedores cuidam da construção e da ambientação de cada edição e, em troca, ganham exposição para um público de paladar exigente, reunido à mesma mesa ao longo da noite.
Todos os menus do Chef's Table são criados na capital gaúcha. Os chefs convidados chegam à cidade alguns dias antes do jantar, provam a cozinha local e escolhem os ingredientes que vão usar. A partir daí, fazem releituras das próprias receitas ou criam pratos do zero, pensados apenas para aquela mesa.
Em paralelo às temporadas abertas ao público, o Chef's Table faz jantares fechados para marcas de luxo. Desde o início, dez empresas já contrataram o formato. A lista reúne Louis Vuitton, Gucci, Boss, Dolce&Gabbana, Chanel, Loewe, Cartier e Rolex, além das montadoras Audi e Lexus.
Segundo Fernanda, o negócio nasceu e se mantém em Porto Alegre porque a cidade tem um público exigente e marcas que valorizam o relacionamento próximo e o atendimento personalizado. Para a empresária, a trajetória do Chef's Table mostra que a capital gaúcha tem espaço para jantares desse nível, com uma linguagem ligada ao que acontece nos grandes mercados. A expansão para São Paulo, Rio de Janeiro e Miami é o próximo passo do projeto, que vende os ingressos da temporada atual pelo site chefstable.com.br.