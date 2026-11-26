Duas vezes por ano, um espaço de 410 metros quadrados no Shopping Iguatemi Porto Alegre é construído do zero para receber uma mesa única com 44 lugares. Os convidados passam cerca de três horas diante de um menu que só existe naquela noite. O formato é do Chef's Table Brasil, circuito de jantares de alta gastronomia criado em 2013 pela advogada Fernanda Guimarães. Em 12 anos, o projeto reuniu mais de 50 chefs do Brasil e do exterior e já movimentou R$ 20 milhões.

Além das temporadas temáticas com chefs convidados, o negócio tem jantares privados para marcas de luxo como Louis Vuitton, Gucci e Chanel. O plano agora é levar o modelo para São Paulo, Rio de Janeiro e Miami.

Da Casacor ao Iguatemi

Equipe na montagem dos pratos para os 44 convidados que dividem a mesa única a cada noite (Rodrigo Moreira/Divulgação)

O primeiro jantar aconteceu em 2014, um ano depois da criação da marca. O formato atual surgiu em 2016, durante a CASACOR RS, e desde então o projeto acontece em edições, hoje duas por ano. Cada uma tem chefs convidados, menus inéditos e um espaço que muda por completo em relação à anterior.

A edição em cartaz se chama Água Mole, Pedra Dura e ocupa o Espaço Gardens, no terceiro piso do shopping, de 19 de novembro a 4 de dezembro. São sete jantares, com investimento de mais de R$ 1 milhão entre espaço, arquitetura, instalação artística e chefs. O ingresso custa R$ 590, com recepção a partir das 19h45 e jantar servido às 20h30.

A montagem segue a lógica das mostras de decoração. Arquitetos, marcas de mobiliário e fornecedores cuidam da construção e da ambientação de cada edição e, em troca, ganham exposição para um público de paladar exigente, reunido à mesma mesa ao longo da noite.

Todos os menus do Chef's Table são criados na capital gaúcha. Os chefs convidados chegam à cidade alguns dias antes do jantar, provam a cozinha local e escolhem os ingredientes que vão usar. A partir daí, fazem releituras das próprias receitas ou criam pratos do zero, pensados apenas para aquela mesa.

Mesa fechada para marcas

Prato servido no Chef's Table, cujos menus são criados em Porto Alegre a partir de ingredientes escolhidos pelos chefs convidados (Eduardo Carneiro/Divulgação)

Em paralelo às temporadas abertas ao público, o Chef's Table faz jantares fechados para marcas de luxo. Desde o início, dez empresas já contrataram o formato. A lista reúne Louis Vuitton, Gucci, Boss, Dolce&Gabbana, Chanel, Loewe, Cartier e Rolex, além das montadoras Audi e Lexus.

Segundo Fernanda, o negócio nasceu e se mantém em Porto Alegre porque a cidade tem um público exigente e marcas que valorizam o relacionamento próximo e o atendimento personalizado. Para a empresária, a trajetória do Chef's Table mostra que a capital gaúcha tem espaço para jantares desse nível, com uma linguagem ligada ao que acontece nos grandes mercados. A expansão para São Paulo, Rio de Janeiro e Miami é o próximo passo do projeto, que vende os ingressos da temporada atual pelo site chefstable.com.br.