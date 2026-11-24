Carrossel criado por Laila Gohar para a Arket no Salone del Mobile 2026, em Milão, com assentos em forma de berinjela, rabanete e outros vegetais (Reprodução/Instagram)
Jonalista colaborador
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 09h33.
Grifes como Prada, Hermès, Miu Miu e Loewe passaram a chamar chefs e artistas para transformar comida em instalação nos seus desfiles, lançamentos e festas. Nesses eventos, o bufê dá lugar a esculturas de manteiga, mortadelas gigantes e mesas montadas sem pratos. Por trás delas há um grupo que mistura cozinheiros formados em restaurantes com estrela Michelin, designers industriais e autodidatas, e que vem sendo disputado também por galerias e feiras de design.
A egípcia Laila Gohar começou a trabalhar com comida em grande escala há mais de 15 anos, quando o formato ainda era raro, e virou uma das principais referências dessa turma. Em abril, durante o Salone del Mobile, em Milão, ela montou para a marca sueca Arket um carrossel com assentos em forma de repolho roxo, rabanete e berinjela gigantes. A mistura de banquete e espetáculo tem antecedentes conhecidos, das esculturas de açúcar das mesas renascentistas ao livro de receitas Les Dîners de Gala, que Salvador Dalí publicou em 1973 com os pratos surrealistas servidos nos jantares que oferecia com a mulher, Gala.
Nascida no Cairo em 1988 e radicada em Nova York, Gohar molda manteiga em colunas jônicas, nus femininos e fragmentos do Davi de Michelangelo. Para a Sotheby's, em Paris, criou em 2022 cadeiras de bolo com aparência de assento estofado, recheadas de cobertura. A editora Kim Hastreiter, cofundadora da revista Paper, relembrou à Avenue Magazine a mortadela de cerca de 450 quilos que a artista levou da Itália a Paris para uma festa nas Galeries Lafayette, tão grande que precisou entrar no prédio com a ajuda de um guindaste. Outro trabalho de Gohar é um lustre veneziano feito inteiramente de açúcar fiado à mão, corrente incluída.
"Imagino meu trabalho um pouco como um planeta ou um universo que criei para mim", disse ao Dezeen. Esse universo ganhou forma comercial na Gohar World, marca de objetos de mesa que ela mantém com a irmã, Nadia, produzida por ateliês familiares em países como Egito, Vietnã e Áustria.
Fundado em 2019 pela designer gráfica Elena Petrossian, nascida em Los Angeles, e pela designer industrial Verónica González, nascida em Tijuana, o estúdio AnanasAnanas trabalha entre a Califórnia e o México. O nome repete a palavra que significa abacaxi em vários idiomas. A dupla já prendeu cogumelos em cúpulas de abajur, usou chapas de metal cortadas a laser como espetos para montanhas de beterrabas com trufa e espalhou cerejas de marzipã na inauguração do hotel Casa Laveni, em Milão.
Na Alcova, plataforma de design independente, apresentou 1.033 tangerinas em Miami e 562 azeitonas em Milão. Prada, Cartier e Dries Van Noten estão entre os clientes. "Quando você encontra algo inesperado num lugar inesperado, sente e absorve tudo com o corpo inteiro", disseram à Vogue Coreia.
Baseada em Londres, Imogen Kwok passou por restaurantes com estrela Michelin e pelo food styling antes de atender Loewe, De Beers, Miu Miu, Chanel e Hermès. A turca Nil Mutluer, conhecida no Instagram como Healgoblin, aprendeu a cozinhar com a mãe e a avó numa fazenda, mudou-se para Londres para um mestrado em outra área e fez estágio no Cycene, também estrelado, antes de virar presença frequente nos eventos de moda da cidade.
Em Nova York, Hanna Hurr comanda o estúdio Figwaspe e trata o paladar como ponto de partida. Na instalação Petrichor, montada em San Francisco com a artista de perfumes Arianna Khmelniuk e a florista Abby St. Claire, ela dividiu o menu em quatro jardins inspirados nas horas do dia, com uma gelatina de cidra, flor de sabugueiro e leite clarificado para a manhã e um bombom de porcini, toranja e cacau negro para a noite. Já o confeiteiro australiano Louis Thompson, baseado em Londres, ficou conhecido pelos bolos e tortas do tamanho de rodas de bicicleta, como o bolo de cereja e amêndoa que preparou para a apresentação de outono-inverno 2025 do estilista Stefan Cooke.