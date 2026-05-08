Relógio da Cartier bate recorde de valor em leilão

Um Cartier Crash de 1987 foi arrematado por HK$ 15,6 milhões, o equivalente a cerca de US$ 1,99 milhão, no leilão Important Watches da Sotheby's em Hong Kong, na última semana. O valor é o maior já registrado para um relógio de pulso da Cartier em leilão. O recorde anterior, de US$ 1,65 milhão, pertencia a outro Crash, vendido em 2022.

O exemplar em questão é fabricado em ouro amarelo 18 quilates, com mostrador branco assimétrico, numerais romanos distorcidos, coroa cravejada de safiras e movimento Jaeger-LeCoultre calibre 841 assinado pela Cartier. A peça carrega os hallmarks de Londres no verso e a inscrição "Cartier London" no mostrador, detalhes que aumentam significativamente seu valor entre colecionadores. Era esperado que o relógio alcançasse entre HK$ 3,2 milhões e HK$ 6 milhões. A disputa durou nove minutos.

Cartier Crash de 1987, ouro amarelo 18 quilates, um dos três exemplares fabricados naquele ano em Londres

O Crash não foi um sucesso imediato. O modelo foi criado em 1967 na boutique londrina da Cartier, então dirigida por Jean-Jacques Cartier, bisneto do fundador da maison, em parceria com o designer chefe Rupert Emmerson.

A forma "derretida" do caixa, que remete diretamente ao surrealismo de Dalí, tornava a fabricação trabalhosa e a leitura das horas difícil. Estima-se que apenas uma dúzia de peças tenha saído da primeira produção. "Aquele primeiro Crash causou muita dor de cabeça", disse Jean-Jacques Cartier anos depois. "Era preciso que ficasse bonito, mas também que marcasse as horas."

O modelo ressurgiu em tiragens limitadas ao longo das décadas seguintes. O exemplar vendido na semana passada é um dos três Crashes especialmente fabricados em Londres em 1987, segundo os arquivos da Cartier em Genebra. O primeiro Crash foi vendido por cerca de US$ 1.000 à época, o equivalente a aproximadamente US$ 9.000 em valores atuais. Em 2021, um exemplar de 1970 alcançou US$ 1,02 milhão na Sotheby's de Genebra. Em 2022, um original de 1967 bateu o recorde por US$ 1,65 milhão. Na semana passada, o valor subiu novamente.

O leilão faz parte de uma coleção de 300 relógios Cartier vintage, sendo vendida progressivamente pela Sotheby's ao longo de 2026, descrita pela casa de leilões como a maior coleção particular de Cartier já levada ao mercado. Os próximos lotes serão apresentados em Genebra em maio e em Nova York em junho.