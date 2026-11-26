O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 26, que vai pedir uma investigação sobre os dados do PIB (Produto Interno Bruto) divulgados antes das eleições de meio de mandato (midterms), realizadas em 3 de novembro.

A declaração foi feita após o Departamento de Comércio revisar, na quarta-feira, 25, sua estimativa de crescimento econômico para o terceiro trimestre. Por meio do Escritório de Análise Econômica (BEA, na sigla em inglês), a pasta elevou a projeção de crescimento anualizado do PIB de 3,4%, anunciada em 29 de outubro, para 4,3%.

Em publicação na rede social, Trump questionou por que os números revisados não foram divulgados antes da votação. "Acaba de ser revelado que os números REAIS sobre a economia, publicados antes da eleição, eram FALSOS. Por que o número correto não foi divulgado antes da eleição? Exijo uma investigação imediata desta situação. Este não é um pequeno erro, é um erro enorme e proposital", disse.

As revisões nas estimativas do PIB são parte do processo de divulgação dos indicadores econômicos. O próprio BEA já explicou que os números preliminares podem diferir dos resultados finais porque, no primeiro cálculo, ainda não estão disponíveis todos os dados sobre estoques, comércio e gastos dos consumidores com serviços.

Um estudo publicado em maio, coescrito por Vipin Arora, diretor do BEA, analisou as revisões do indicador ao longo deste século. Segundo o levantamento, as estimativas divulgadas 90 dias depois dos primeiros números apresentaram diferenças médias de 0,52 ponto percentual.

"Ou seja, ao longo desses 25 anos, dados de origem mais completos ampliaram ou reduziram as estimativas do BEA sobre o crescimento do PIB real em média em cerca de meio ponto percentual por trimestre", escreveram Arora e a coautora Rebecca Pocase.

A nova contestação de Trump ocorre em meio a questionamentos anteriores sobre a divulgação de indicadores econômicos pelo governo federal. No ano passado, o presidente demitiu uma alta funcionária do Departamento do Trabalho, acusando-a, também sem apresentar provas, de manipular dados. A decisão ampliou as preocupações sobre a confiabilidade das estatísticas econômicas oficiais dos Estados Unidos.

O Partido Republicano, do presidente, sofreu derrotas expressivas nas eleições de 3 de novembro, perdendo a maioria do Congresso para os Democratas.

(Com Reuters)