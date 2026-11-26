Todo semestre a cena se repete. O TCC "sai até o fim do mês", o relatório do estágio "fica pronto no fim de semana", a planilha "é coisa de uma tarde". E, todo semestre, o prazo estoura.

Em 1994, os psicólogos Roger Buehler, Dale Griffin e Michael Ross, de universidades canadenses, mediram o tamanho desse otimismo. Eles pediram a 37 estudantes de psicologia que estimassem quando terminariam a monografia de conclusão de curso.

A média das previsões foi de 33,9 dias. A média real foi de 55,5 dias, e só cerca de 30% dos alunos entregaram no prazo que eles mesmos tinham dado.

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Nem o pior cenário deu conta

Os pesquisadores pediram mais duas estimativas. Se tudo corresse da melhor forma possível, os alunos achavam que terminariam em 27,4 dias, em média. Se tudo desse errado, em 48,6 dias.

Mesmo o pior cenário ficou cerca de uma semana abaixo do tempo real. Ou seja, quando os estudantes imaginavam o que poderia dar errado, ainda imaginavam pouco.

Noutro experimento, alunos deram datas para os próprios projetos acadêmicos com diferentes graus de certeza. Só 13% terminaram até a data à qual atribuíam 50% de chance de conclusão.

Um erro com nome desde 1979

O fenômeno foi batizado pelos psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky em 1979. O detalhe que o torna curioso é que ninguém erra por falta de experiência. Quase todo mundo sabe que o último trabalho atrasou, e mesmo assim acredita que o próximo será diferente.

"A falácia do planejamento é a tendência de subestimar o tempo que um projeto vai levar, mesmo sabendo que projetos parecidos costumam demorar mais", diz Buehler, hoje professor da Wilfrid Laurier University, no Canadá, em entrevista ao podcast Freakonomics.

O viés aparece quando a tarefa é nossa. Quando observadores de fora estimam o tempo de uma tarefa alheia, a tendência é errar para o outro lado, superestimando o prazo.

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Por que a conta sai curta

Quando os pesquisadores pediram aos participantes que pensassem em voz alta enquanto faziam a estimativa, quase todo o raciocínio era sobre os passos futuros. Os alunos imaginavam como iam avançar na tarefa e quase não olhavam para o que tinha acontecido nos trabalhos anteriores.

Um plano, nesse sentido, é uma história sobre um futuro sem interrupções: sem prova na mesma semana, sem gripe, sem o orientador que demora a responder. Buehler acrescenta um segundo ingrediente, o desejo. Quando alguém planeja, planeja para dar certo.

A ressalva

O estudo da monografia tem só 37 participantes, e um trabalho de conclusão de curso não é um projeto de empresa. Os números servem para mostrar o padrão, e não para prever quanto tempo o seu TCC vai levar.

Por outro lado, o efeito virou um dos vieses mais estudados da psicologia e é usado até no planejamento de grandes obras e projetos públicos.

Como fazer estimativas mais realistas

Olhe para trás antes de olhar para a frente. Quanto levaram os últimos trabalhos parecidos? Esse número diz mais que a sua intuição.

Quanto levaram os últimos trabalhos parecidos? Esse número diz mais que a sua intuição. Pergunte a alguém de fora. Um colega ou o orientador tende a ser menos otimista sobre o seu prazo do que você.

Um colega ou o orientador tende a ser menos otimista sobre o seu prazo do que você. Escreva o pior cenário e acrescente uma folga. No estudo, nem o pior cenário foi suficiente.

No estudo, nem o pior cenário foi suficiente. Liste as interrupções que você já conhece. Provas, estágio, feriados e viagens entram na conta antes de começar.

Provas, estágio, feriados e viagens entram na conta antes de começar. Combine entregas intermediárias. Prazos menores ao longo do caminho mostram cedo quando o cronograma está escorregando.

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O prazo do TCC raramente estoura na última semana. Ele já nasce curto, no dia em que a conta é feita.

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