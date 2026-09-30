Por que marcas de luxo assinam troféus esportivos

Os vencedores da regata entre Oxford e Cambridge, marcada para 11 de abril de 2027 no rio Tâmisa, em Londres, vão erguer troféus desenhados pela Chanel. As duas peças em prata, uma para a prova masculina e outra para a feminina, são as primeiras que a maison francesa cria para uma competição esportiva e foram apresentadas nesta semana, quando a marca entra no terceiro ano como patrocinadora principal e cronometrista oficial do evento, rebatizado em 2025 como The Chanel J12 Boat Race.

O projeto ficou a cargo de Arnaud Chastaingt, diretor do estúdio de criação de relojoaria da Chanel, e levou quase dois anos para sair do papel. A fabricação coube à Thomas Lyte, ateliê britânico detentor de Royal Warrant e responsável por taças como a da FA Cup e a da Ryder Cup, e cada troféu consumiu 320 horas de trabalho.

Mesmo tamanho para as duas provas

As silhuetas de prata ficam presas a molduras de linhas retas, branca polida com detalhes pretos foscos na versão feminina e preta polida com detalhes foscos na masculina, combinação que remete às cores da casa. Chastaingt fez questão de que as peças tivessem dimensões idênticas por representarem, segundo ele, "a mesma conquista, a mesma intensidade". A escolha dialoga com o calendário da prova, já que em 2027 a regata feminina completa um século desde a primeira disputa, realizada em 1927.

Além da estética, o designer precisou considerar peso, ergonomia e resistência estrutural, porque os troféus serão levantados pelas tripulações logo após a chegada. Chastaingt compara a moldura a um engaste de joia, pensado para destacar a história da competição e de seus atletas.

Estreia no patrocínio esportivo

A parceria com a Boat Race marcou a entrada da Chanel no patrocínio de esportes. O acordo de longo prazo, anunciado no fim de 2024, fez da maison a primeira patrocinadora-título de uma prova disputada desde 1829 e a primeira a acumular essa função com a de cronometrista oficial.

O vínculo passa pelo relógio J12, lançado em 2000 e inspirado nos veleiros de 12 metros da classe J do início do século 20. A edição de 2026, vencida por Cambridge no masculino e por Oxford no feminino, chegou a 3 milhões de espectadores no Channel 4, emissora que detém os direitos de transmissão até 2030.

Uma tradição de joalherias e maisons

Troféu Vince Lombardi, feito pela Tiffany & Co. para o campeão do Super Bowl desde a primeira final da NFL, em 1967 (Reprodução/Instagram)

A Tiffany & Co. produz o Troféu Vince Lombardi, entregue ao campeão do Super Bowl, desde a primeira final da NFL, em 1967. Na NBA, a joalheria americana fabrica o Troféu Larry O'Brien desde 1977 e redesenhou a peça em 2022 com o artista Victor Solomon, por ocasião dos 75 anos da liga. A versão atual, em prata de lei com acabamento em vermeil de ouro 24 quilates, tem cerca de 65 centímetros de altura, pesa aproximadamente 13 quilos e leva por volta de sete meses para ficar pronta na oficina da marca em Cumberland, em Rhode Island. A lista da Tiffany inclui ainda os troféus do US Open de tênis, feitos há quase 40 anos, e a taça da Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025, conquistada pelo Chelsea.

A Cartier desenhou em 1950 o troféu da Tríplice Coroa do turfe americano, um vaso de três faces dedicadas ao Kentucky Derby, ao Preakness e ao Belmont Stakes. No grupo LVMH, a Louis Vuitton cria baús para troféus desde 1988 e, na Copa do Mundo de 2026, assinou pela quinta edição seguida a mala que levou a taça ao estádio em Nova Jersey. A marca também faz os baús dos troféus da Fórmula 1, dentro de um contrato de dez anos com a categoria, e produziu as caixas de medalhas e tochas dos Jogos de Paris 2024, cujas medalhas foram desenhadas pela Chaumet, joalheria do mesmo grupo.

Público de alta renda

Um levantamento da consultoria Brand Finance, publicado no relatório Luxury & Premium 50 de 2025, mostra que pessoas de renda mais alta têm 23% menos chance de lembrar anúncios de carros de luxo, embora sejam 121% mais propensas a acompanhar a Fórmula E.

Segundo a consultoria, o patrocínio de modalidades como vela, golfe, tênis e polo coloca as marcas em ambientes associados a precisão e excelência, com mais proximidade do espectador do que a publicidade convencional. No caso da Chanel, a regata ainda aproxima a maison dos estudantes de duas das universidades mais prestigiadas do Reino Unido. Os novos troféus estreiam na edição de 2027, com largadas previstas para as 15h40 e as 16h40, no horário de Londres.