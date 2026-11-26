O filme Eu Sou o Rocky, sobre o filme Rocky, um Lutador (1976), em cartaz atualmente nos cinemas, é melhor do que o filme original.

A história, real, é fascinante. Um ator iniciante, sem currículo e sem talento, cansado de ser recusado em testes, resolve escrever um roteiro. O texto chama a atenção de dois produtores. O ator faz apenas uma exigência: o papel de protagonista teria de ser dele.

Sem muita saída, confiantes na história, os produtores e o estúdio aceitam a condição. O longa de baixo orçamento explode em bilheteria e leva o Oscar de Melhor Filme. É uma dupla redenção, a do boxeador retratado nas telas e a do ator na vida real.

Isso tudo aconteceu em 1976, meio século atrás. Rocky, o Lutador, com Sylvester Stallone no papel principal, está mais para um filme de Sessão da Tarde pontuado de clichês. Mas na premiação do Oscar do ano seguinte deixou para trás filmes que se tornariam clássicos, como Táxi Driver, Todos os Homens do Presidente e Rede de Intrigas. Por quê?

A decadência americana

É preciso entender o contexto da época. Em 1976 os Estados Unidos viviam um momento de crise moral, política e econômica. O país tentava superar os traumas da Guerra do Vietnã, a renúncia de Richard Nixon após o escândalo de Watergate e uma severa crise do petróleo que gerava desemprego e inflação.

O governo ainda promoveu grandes celebrações pelo Bicentenário da Independência, numa tentativa de resgatar o orgulho nacional. Mas a verdade era que o país enfrentava um cenario econômico marcado por inflação alta combinada com desemprego, desconfiança em relação ao governo e violência nas grandes cidades.

Os filmes da época retratam esses cenários. Todos os Homens do Presidente, com Robert Redford e Dustin Hoffman, mostra a investigação jornalística que derrubou Richard Nixon no caso Watergate, em que agentes ligados ao governo espionaram a sede do Partido Democrata.

Em Taxi Driver, o atormentado veterano do Vietnã Travis Bickle, papel de Robert de Niro, enfrenta a insônia e espanta seus fantasmas dirigindo à noite por uma Nova York suja e abandonada.

Rede de Intrigas é uma sátira ácida sobre o sensacionalismo na televisão, protagonizada por Peter Finch, Faye Dunaway e William Holden, que retrata o cinismo da mídia e a desilusão política dos Estados Unidos.

São filmes excepcionais, com os melhores atores de seu tempo, e que tiveram reconhecimento. Todos os Homens do Presidente foi premiado nas categorias Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Direção de Arte e Melhor Som do Oscar.

Rede de Intrigas venceu em Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Roteiro Original. Já Taxi Driver não levou nenhuma estatueta, mas havia ganhado a Palma de Ouro em Cannes.

Ippolito: semelhança com Sylvester Stallone: semelhança (Diamond Films/Divulgação)

Um olhar generoso para a América

A principal premiação naquele ano, de Melhor Filme, ficou com Rocky, um Lutador, além de Melhor Direção e Melhor Montagem. O cenário do filme é a decadente Filadélfia, uma cidade cinzenta com pilhas de lixos espalhadas pelas ruas. Ainda assim, a história do lutador de boxe que tem a chance de lutar pelo título mundial traz um tom muito mais otimista do que sugere o cenário.

Rocky é um boxeador pobre que recebe a chance de lutar pelo título mundial. Perde por pontos depois de 15 rounds. Mesmo com a derrota, é o próprio retrato do sonho americano, o perdedor que com o seu próprio esforço consegue superar obstáculos. (Uma curiosidade é que, na tradução brasileira, o resultado foi mudado para empate).

A Academia resolveu naquele momento valorizar um filme que olhava a América de forma mais generosa, uma história de um vencedor. Se as instituições falhavam com o cidadão comum, a dignidade poderia ser conquistada pela dedicação.

Essa é a premissa de Rocky, um Lutador, um filme de superação, de final feliz apesar de tudo. A obra compensa a fraca dramaturgia com emoção. E produziu uma das cenas mais memoráveis da história do cinema. Rocky subindo as escadarias do Museu de Arte da Filadélfia ao som de “Gonna Fly Now” é uma injeção de ânimo, para qaluer povo, em qualquer época.