Quando uma marca de carros de luxo se une a um desfile de moda com Marina Ruy Barbosa

Em uma noite de temperatura fria de inverno uma junção para aquecer o mercado de luxo: Audi, Casacor e Shop Ginger. Foi assim o primeiro desfile da marca da atriz e empresária Marina Ruy Barbosa, realizado no Rio de Janeiro, junto com o lançamento do novo Audi Q8 e-tron e o pontapé da versão carioca da mostra de arquitetura e design. E os elementos que uniram as três marcas foram a sustentabilidade e contato com a natureza.

Do lado da Shop Ginger, a nova coleção chamada NÓS apresentou peças marcadas por referências orgânicas e pela valorização da biodiversidade. A cartela de cores foi escolhida a partir de uma pesquisa de tons presentes na natureza, que vão desde o amarelo biribá até o vermelho guaraná. A coleção trabalha a união de técnica, conceitos de moda e de design apurados que eternizam um novo momento para história da marca.

Na Audi, o Q8 e-tron 100% elétrico marcou um novo passo da marca rumo à eletrificação total da frota. A novidade representa a primeira atualização da linha e-tron desde 2019, quando ocorreu o lançamento global do modelo totalmente elétrico da marca das quatro argolas -- o lançamento no mercado nacional ocorreu no ano seguinte.

O grande diferencial desta atualização é imperceptível aos olhos dos consumidores. O carro ganhou uma nova bateria com célula química avançada, com capacidade aumentada em 20% em relação à bateria anterior. Com isso, a autonomia passou de 249 quilômetros, do primeiro e-tron, para 342 quilômetros, na avaliação do Inmetro.

Casacor

O Audi Q8 e-tron ficará exposto na Casacor do Rio de Janeiro, que abriu nesta quarta-feira, 15, e vai até 15 de outubro, no Instituto Brando Barbosa (Rua Lopes Quintas, 497 - Jardim Botânico). O local foi transformado em um hotel boutique exclusivo e conta com 42 ambientes assinados por alguns dos melhores profissionais de arquitetura, design de interiores e paisagismo do Brasil. Além disso, o espaço é cercado por 12 mil metros quadrados de jardins com espécies da Mata Atlântica, totalmente preservado para o anuário.

“Mais que uma mostra de arquitetura e decoração, a Casacor é um evento cultural, que apresenta uma excelente seleção de obras de arte e uma experiência única, que ajuda a alavancar não só o mercado de arquitetura e construção, mas também a indústria criativa como um todo. São mais de 30 anos ajudando a movimentar a economia do Rio”, diz Patrícia Quentel, sócia de Patrícia Mayer na 3Plus, empresa realizadora da Casacor Rio desde a primeira edição, em 1991.