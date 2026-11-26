A alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), tributo federal criado pela reforma tributária, seria de 7% caso não houvesse exceções previstas na legislação, estima a Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão vinculado ao Senado Federal.

O percentual é inferior aos 11,3% calculados pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Em nota técnica entregue nesta quinta-feira, 26, à assessoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da reforma tributária no Senado, a IFI aponta que os tratamentos tributários diferenciados são o principal fator que explica o patamar da alíquota de referência do novo tributo.

As exceções, que incluem a desoneração da cesta básica, regimes especiais e a redução da tributação de determinados produtos e serviços, acrescentam 4,3 pontos percentuais à alíquota. Desse total, 1,9 ponto percentual está relacionado aos benefícios concedidos aos alimentos.

O estudo foi elaborado para subsidiar as discussões no Senado sobre a definição da alíquota da CBS, que substituirá o PIS/Pasep e a Cofins a partir de janeiro de 2027.

Os senadores têm até 15 de dezembro para definir, por meio de um projeto de resolução, o percentual que será adotado no próximo ano. Caso não haja uma decisão até essa data, prevalecerá provisoriamente a alíquota calculada pelo TCU.

Um dos autores da nota técnica, o analista da IFI Rafael Curi afirmou, em entrevista à Agência Senado, que o objetivo do estudo não é apresentar uma alíquota alternativa à calculada pelo tribunal, mas avaliar o impacto das diferentes variáveis que compõem o cálculo.

“Nós fornecemos insumos para que os senadores possam fazer cálculos e chegar à melhor resposta possível em termos arrecadatórios e em termos de política pública”, disse Curi.

O que pode reduzir a alíquota da CBS?

Um dos pontos em discussão no Senado é o potencial da reforma tributária de reduzir a sonegação e a inadimplência. Quanto maior a eficiência na arrecadação do novo sistema, menor poderá ser a alíquota necessária para preservar o nível de receitas da União.

O cálculo do TCU segue o princípio da neutralidade arrecadatória, previsto na Constituição e na Lei Complementar 214, de 2025. A premissa é que a substituição dos tributos não altere o nível de arrecadação em relação ao Produto Interno Bruto (PIB).

Entre os mecanismos previstos na reforma está o split payment, sistema que permite separar e recolher automaticamente o tributo devido no momento do pagamento de um produto ou serviço.

Para chegar à alíquota de 11,3%, o TCU considerou uma redução de 29,3% do chamado hiato de conformidade, indicador que mede as perdas de arrecadação decorrentes da sonegação e da inadimplência.

Nos cenários estimados pela Receita Federal, que preveem uma redução de 27,2% a 38,1% desse hiato com a implementação plena da reforma tributária , a alíquota da CBS ficaria entre 11,03% e 11,42%, segundo a IFI.

Na semana passada, durante audiências públicas na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Braga demonstrou mais otimismo do que o TCU e a Receita Federal em relação à capacidade do novo sistema de combater a sonegação.

O senador também questionou a diferença entre os 11,3% calculados pelo tribunal e os 9,21% estimados inicialmente pelo comitê gestor criado no âmbito da reforma tributária.

Os outros fatores que influenciam o cálculo da CBS

Além das exceções tributárias e das estimativas de redução da sonegação, a IFI avaliou o impacto de outras duas variáveis sobre a alíquota do novo tributo: o período utilizado como referência para a arrecadação e o tratamento tributário das compras públicas.

No primeiro caso, a legislação estabelece como referência a arrecadação média dos tributos entre 2012 e 2021. O intervalo, porém, inclui anos em que o ICMS integrava a base de cálculo do PIS e da Cofins e anos de transição para a regra atual, após a decisão judicial conhecida como “tese do século”.

Se a regra vigente fosse aplicada a todo o período de referência, estima a IFI, a meta de arrecadação passaria de 4,99% para 4,79% do PIB, o que resultaria em uma alíquota de 10,78% para a CBS.

A depender das hipóteses sobre o ritmo de adesão dos contribuintes à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, o percentual poderia variar entre 10,55% e 11,12%.

O outro exercício considera a eliminação do redutor de 44,2% aplicado às compras públicas. Nesse cenário, a alíquota de referência da CBS cairia para 10,84%, mas não haveria redução da carga tributária total.

Na prática, parte da tributação do setor privado seria transferida para a administração pública. No caso das compras realizadas por estados e municípios, haveria ainda uma transferência de recursos desses entes para a União.

A alteração do redutor, prevista no artigo 370 da Lei Complementar 214, de 2025, dependeria de uma mudança na legislação.