Café fresquinho: confira novidades e lançamentos do setor

Orfeu Cafés Especiais: o microlote premiado no Cup of Excellence 2024 chega ao mercado em exclusivas garrafas numeradas à mão (Divulgação/Divulgação)

Café premiado



Orfeu Cafés Especiais lança edição limitada de microlote premiado

Em abril, chega ao mercado o Microlote Premiado da Orfeu Cafés Especiais, vencedor do Cup of Excellence 2024, o concurso internacional mais importante do setor – considerado o “Oscar dos Cafés”. O café premiado será vendido em garrafas de vidro numeradas à mão, com tiragem limitada.

A marca celebra também seus 20 anos de atuação no mercado brasileiro, com a missão de elevar o padrão de qualidade dos cafés produzidos no país. Essa trajetória rendeu à Orfeu 31 premiações no Cup of Excellence. Em sua edição mais recente, em novembro de 2024, a variedade Geisha da marca conquistou o segundo lugar, com 91.89 pontos.

A edição especial (R$ 420 – 320g) estará disponível no e-commerce da Orfeu e em pontos de venda selecionados: Casa Santa Luiza e Empório Santa Maria, em São Paulo, e Zona Sul (unidade Santa Mônica), no Rio de Janeiro.

“Ficamos muito felizes com mais esta premiação. Ainda que o nosso objetivo não seja ganhar prêmios, esse tipo de conquista nos dá sinais de que estamos no caminho certo, em linha com nosso propósito”, comenta Fábio Gianetti, diretor de marketing da Orfeu.

A variedade Geisha, cultivada na Fazenda Rainha, na Mogiana Paulista, em solo vulcânico e altitude acima de 1.500 metros, é uma das mais raras e admiradas do mundo. O café desta edição é de intensidade média, com acidez cítrica, corpo sedoso e finalização prolongada. No paladar, revela notas de favo de mel e florais intensos; no aroma, frutas como mamão, pêssego, manga, maracujá e carambola.

Com apenas 265 unidades, o café será vendido em garrafas vedadas com rolha e embaladas com um exclusivo porta-garrafa na cor bordô. O design da embalagem traduz a técnica, a ordem e a precisão da marca por meio de composições geométricas.

Café com design

illycaffè marca presença na 63ª edição do Salone del Mobile.Milano

De 8 a 13 de abril, a illycaffè participa como parceira oficial do Salone del Mobile.Milano, o principal evento internacional da indústria do design. Além da presença na feira, a marca italiana estará em diversos eventos paralelos espalhados por Milão, com espaços exclusivos para degustação do seu blend 100% Arábica.

Café e design: illycaffè, líder mundial em café sustentável de alta qualidade, anuncia a renovação de seu compromisso como parceira oficial do Salone del Mobile.Milano, que acontece de 8 a 13 de abril (Divulgação/Divulgação)

“Estamos entusiasmados em renovar a nossa parceria com o Salone. Um evento que partilha com a illycaffè os valores da qualidade, inovação e sustentabilidade”, afirma Cristina Scocchia, CEO da illycaffè.

A marca estará em locais estratégicos como o Red Lounge, o International Business Lounge e o Caffè della Stampa, oferecendo uma experiência completa para os visitantes.

Café sustentável

Cadeiras feitas de cápsulas recicladas e borras de café ganham as áreas externas de Portugal

Inovação e sustentabilidade se encontram nas novas cadeiras de área externa criadas pela Nestlé Professional. A iniciativa transforma resíduos de cápsulas e borras de café em mais de 17 mil cadeiras, que serão distribuídas por todo o território português, incluindo Açores e Madeira.

As cadeiras trazem dois modelos inovadores:

• Um modelo com 15% de borras de café e 85% de plástico reciclado;

• Outro feito com cerca de 150 cápsulas NESCAFÉ Dolce Gusto recicladas por unidade.

O projeto contribui para a meta da Nestlé de reduzir em 1/3 o uso de plásticos virgens até o final de 2025. Cada cadeira inclui informações sobre os materiais reutilizados, tornando a sustentabilidade algo tangível para os consumidores.

“Queremos que as pessoas, além de apreciarem um bom café, se sintam parte da transformação sustentável das nossas marcas”, afirma Jorge Silva, Marketing Manager da Nestlé Professional.

A iniciativa é fruto da colaboração com a Bio4Plas, especialista em reciclagem e biocompósitos, e com a Plásticos Joluce, responsável pelos testes e produção das cadeiras. Os materiais reciclados vêm do programa RECAPS, voltado à coleta e reaproveitamento de cápsulas de café em todo o país.