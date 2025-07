Café e moda no cardápio: novidades para ficar de olho (e de xícara na mão)

Novo café no segundo andar da Galeries Lafayette une torrefação francesa e confeitaria autoral (Geraldine Martens/Divulgação)

Galeries Lafayette inaugura café com confeitaria autoral

A Galeries Lafayette Paris Haussmann, mais antiga loja de departamentos da Europa, com 130 anos de história em Paris, acaba de ganhar um novo café em seu segundo andar. Em parceria com o Coutume Café, torrefação francesa fundada em 2010 e especializada em cafés de origem, e o chef confeiteiro François Daubinet, o espaço batizado de François Daubinet chez Coutume combina grãos raros com pâtisseries exclusivas.

Fundado por Tom Clark, o Coutume Café é referência em cafés especiais e opera 11 cafeterias em Paris. Já Daubinet, com passagens por casas como Crillon e Plaza Athénée, mistura savoir-faire francês com influências internacionais em seus projetos, que hoje se expandem até Los Angeles.

Espaço tem vista para a cúpula art nouveau e cardápio com cafés de origem e doces exclusivos (Geraldine Martens/Divulgação)

O ambiente, com projeto do estúdio francês Ouvrage, tem vista para a famosa cúpula art nouveau da loja. No menu, cafés da Colômbia, Etiópia e Guatemala, torrados na França e preparados sob demanda por baristas. Daubinet assina doces que dialogam com os cafés, além de opções salgadas como saladas e sanduíches. São 40 lugares e funcionamento diário: de segunda a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 11h às 20h.

C&A e The Coffee criam estação de café no Morumbi Shopping

Moda e café se encontram em São Paulo. A C&A, varejista holandesa com presença no Brasil desde 1976, fez uma parceria com a curitibana The Coffee, rede de cafeterias com visual minimalista e inspiração japonesa, para lançar uma coffee station temporária na loja do Morumbi Shopping.

Parceria entre C&A e The Coffee cria estação de café na loja do Morumbi Shopping (Divulgação/Divulgação)

O espaço, ativo até 31 de julho, apresenta a bebida exclusiva Mindse7 Orenji Latte, criada especialmente para a collab com a marca de moda jovem. A receita leva café coado, leite Nude com toque cítrico de laranja e é servida gelada em copo de 400ml. A ideia é oferecer aos clientes uma experiência que mistura os universos da moda e da cultura do café num ambiente contemporâneo.

Confira o cardápio:

Drip Batch Brew – R$13,50

Cold Drip Batch Brew – R$16,50

Mindse7 Orenji Latte – R$20,90

Matcha Iced Latte – R$14,50

Matcha Tonic – R$18,90

Bolo de banana – R$11,50

Cookie tradicional – R$8,90

Starbucks lança “menu secreto” oficial nos Estados Unidos

O que era uma tradição entre fãs da marca virou funcionalidade oficial. A Starbucks, rede americana fundada em Seattle e uma das maiores do mundo, lançou em julho um menu secreto digital exclusivo para membros do programa Starbucks Rewards — o programa de fidelidade da marca.

Menu secreto da Starbucks agora está disponível no app — só para clientes nos Estados Unidos (Divulgação/Divulgação)

A novidade está disponível apenas nos Estados Unidos e reúne personalizações populares e criações de clientes direto no aplicativo, na aba “ofertas”. Basta um toque para adicionar à sacola bebidas como:

Cookies on Top: Cold brew com xarope de baunilha, Vanilla Sweet Cream Cold Foam e farofa de cookie.

Dragonfruit Glow-Up: Refresher de manga e pitaya com suco de pêssego, batido e finalizado com cold foam de baunilha.

Lemon, Tea & Pearls: Chá preto com limonada e pérolas de framboesa que estouram na boca.

Just Add White Mocha: Shaken espresso com leite de aveia, calda de mocha branca e cold foam.

A funcionalidade foi inspirada pelo canal “Not-So-Secret Menu” no Instagram e facilita a personalização sem precisar digitar ingrediente por ingrediente.

Croissant Season da The Coffee

A The Coffee, rede brasileira de cafeterias reconhecida pelo conceito minimalista, preparou o Croissant Season, um festival dedicado ao clássico francês que ganhará novas versões autorais por tempo limitado. A ação começou no dia 15 de julho e terá duração de um mês, nas unidades da marca no Brasil.

Croissant Season: um festival dedicado ao clássico francês (Divulgação/Divulgação)

Ganharão destaque quatro versões especiais, que combinam sabores tradicionais e contemporâneos: