Gastronomia nas alturas: o menu da Air France agora também em terra firme

De um lado, a imponente Ópera Garnier. Do outro, a silhueta da Torre Eiffel recorta o horizonte. A vista é tão especial que poderia, ela mesma, receber três estrelas Michelin. Mas, por tempo limitado, serve de cenário para uma experiência diferente: um restaurante temporário criado pela companhia aérea Air France no terraço da Galeries Lafayette, em Paris, para apresentar o novo menu da classe Business. Com pratos assinados por chefs franceses e taças de champanhe, a refeição ganha sabor de viagem — sem sair do chão.

Até o dia 20 de agosto, o restaurante pop-up da Air France estará de portas abertas no oitavo andar da Galeries Lafayette Paris Haussmann — loja de departamentos francesa que combina moda, beleza, luxo e gastronomia há 130 anos, em pleno coração da capital. Durante todo o verão europeu, a companhia aérea apresenta, em terra firme, os menus da classe Business servidos nos voos de longa distância, criados especialmente para a Air France pelo chef Régis Marcon, detentor de três estrelas Michelin, e pela renomada confeiteira Nina Métayer.

1 /4 As sobremesas levam a assinatura de Nina Métayer, eleita a Melhor Chef Confeiteira do Mundo em 2023 (As sobremesas levam a assinatura de Nina Métayer, eleita a Melhor Chef Confeiteira do Mundo em 2023)

2 /4 Menu criado especialmente para a Air France pelo chef Régis Marcon, detentor de três estrelas Michelin (Menu criado especialmente para a Air France pelo chef Régis Marcon, detentor de três estrelas Michelin)

3 /4 São cinco etapas: aperitivo, entrada, prato principal, seleção de queijos e sobremesa, todos apresentados em louças especialmente criadas para a Air France pelo designer Jean-Marie Massaud (São cinco etapas: aperitivo, entrada, prato principal, seleção de queijos e sobremesa, todos apresentados em louças especialmente criadas para a Air France pelo designer Jean-Marie Massaud)

4/4 Como opção de prato principal estão carnes, aves, peixes e pratos vegetarianos — inspirados na natureza e na região natal do chef, Auvergne-Rhône-Alpes. (Como opção de prato principal estão carnes, aves, peixes e pratos vegetarianos — inspirados na natureza e na região natal do chef, Auvergne-Rhône-Alpes.)

Bom voo

Com apenas 20 lugares e dois serviços de almoço, o ambiente recria a atmosfera intimista e acolhedora dos lounges da Air France nos aeroportos.

O cardápio inclui uma refeição ao estilo francês, preparada com a expertise da Servair, líder mundial em catering para companhias aéreas, e servida “como a bordo”. São cinco etapas: aperitivo, entrada, prato principal, seleção de queijos e sobremesa, todos apresentados em louças especialmente criadas para a Air France pelo designer Jean-Marie Massaud, com o mesmo conjunto de bandejas utilizado nas refeições da classe Business.

Como opção de prato principal estão carnes, aves, peixes e pratos vegetarianos —inspirados na natureza e na região natal do chef, Auvergne-Rhône-Alpes.

As sobremesas levam a assinatura de Nina Métayer, eleita a Melhor Chef Confeiteira do Mundo em 2023. Para completar a experiência, a carta de vinhos e champanhes foi elaborada por Xavier Thuizat, chefe sommelier da Air France e do Hôtel de Crillon, em Paris, eleito o Melhor Sommelier da França em 2022. Bebidas não alcoólicas também estão disponíveis.

Serviço

Local: Galeries Lafayette, Terraço – 8º andar.

Endereço: 40 Boulevard Haussmann, 75009 – Paris (França)

Período: de 25 de junho a 20 de agosto de 2025.

Horário: diariamente (exceto às terças-feiras), das 11h30 às 15h30, mediante reserva.

Menu de almoço: 93 euros, com bebidas incluídas.