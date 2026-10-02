John Galliano estreia na Zara com coleção de 157 peças

A Zara disponibilizou nesta quinta-feira, 1º de outubro, a primeira coleção criada por John Galliano para a marca. Batizada de Re{form} Zara Vol. 1, a linha reúne 35 looks e 157 itens, entre roupas, sapatos, bolsas e chapéus, e está disponível no site da varejista em nove países e nas flagships de Madri e Londres. A apresentação aconteceu durante a semana de moda de Paris, em uma instalação com acesso por agendamento montada numa mansão do Marais.

O lançamento abre um contrato de dois anos anunciado em março, que prevê coleções sazonais. Para a Inditex, dona da Zara, o nome de Galliano reforça o esforço de reposicionar a marca em uma faixa de preço mais alta, num momento em que Shein e Temu avançam sobre o consumidor de moda barata. Para o estilista de 65 anos, nascido em Gibraltar, é o primeiro trabalho de peso desde a saída da Maison Margiela, em 2024.

O arquivo como ponto de partida

Galliano trabalhou a partir de peças de temporadas anteriores da Zara, como casacos de lã, vestidos de alça e suéteres de tricô, que chamou de "arquivos da Zara". As roupas foram desmontadas, ampliadas, encolhidas e costuradas de novo até ganharem outras formas, e depois reproduzidas em materiais novos. Uma camisa de popeline triplicou de tamanho e ganhou acabamento metalizado que imita couro, enquanto um suéter passou a ser usado de trás para a frente, como estola, com as mangas amarradas nas costas.

A coleção, sem divisão por gênero, conversa com o início da carreira do estilista. Les Incroyables, desfile de formatura na Central Saint Martins em 1984, inspirado nos dândis da França pós-revolucionária, reaparece em casacas, jabôs de renda e calças sans-culotte. Os chapéus foram feitos com Stephen Jones, chapeleiro que trabalha com Galliano há décadas, e a campanha leva a assinatura do fotógrafo Steven Meisel. Entre os acessórios, a bolsa reversível Tri-Chic, inspirada em sacos de lixo, remete à polêmica coleção Clochard que Galliano criou para a Dior no verão 2000.

As peças

Jaqueta de couro roxa, luvas longas, alfaiataria risca de giz e a bolsa Tri-Chic na campanha da Re{form} Zara Vol. 1, fotografada por Steven Meisel (Divulgação/Zara)

As peças mais elaboradas, como os vestidos e casacos transparentes, ficam entre US$ 750 e US$ 1.000. Nos Estados Unidos, a venda é exclusivamente online. Além do mercado americano, o e-commerce atende Japão, Coreia do Sul, China, França, Alemanha, Espanha, Itália e Reino Unido, e a coleção não tem previsão de chegada ao Brasil.

O nome Re{form} também resolve uma questão de propriedade. A marca John Galliano pertence ao grupo LVMH, e por isso o estilista aparece creditado como Couturier John Galliano. A aproximação com a Zara nasceu da amizade com Marta Ortega, presidente não executiva da Inditex, que ele conheceu em 2022, e o convite para a parceria veio em janeiro deste ano. "É uma honra levar a magia de John a um público tão amplo pela primeira vez", disse Ortega.

Um terceiro ato

Galliano descreve o projeto como o terceiro ato da carreira e afirma que a Zara lhe dá um alcance que nunca teve. Ele também citou conversas antigas com o amigo Alber Elbaz, morto em 2021, que demonstrava vontade de criar algo para o grande varejo. O estilista foi demitido da Dior em 2011, após ofensas antissemitas e racistas em um bar parisiense, e voltou à moda em 2014, na Margiela.

A estreia ocorre semanas depois de o Metropolitan Museum of Art cancelar, em agosto, a exposição John Galliano: Horizons, que seria o tema do Costume Institute na primavera de 2027, após repercussão negativa do anúncio. Pelo contrato com a Zara, outras três coleções devem ser lançadas até o fim da parceria.