Cooperativa de crédito instala bar dentro de agência em Curitiba e transforma cofre em adega

No lugar dos balcões e guichês, um ambiente acolhedor, multifuncional e pensado para gerar conexões. No lugar do tradicional cafezinho, um chope geladíssimo ou o cabernet da sua preferência, enquanto joga uma partida de xadrez, pilota o videogame ou faz alguns arremessos na quadra de basquete. Alerta de spoiler: se beber, evite tentar resolver sua vida financeira no, digamos, calor da emoção.

Esqueça a imagem tradicional das agências bancárias. Cada vez mais as instituições, como bancos e cooperativas de crédito, estão reinventando o conceito dos espaços físicos destinados aos clientes. O atendimento convencional cede espaço a um novo modelo: o da agência como território da experiência.

No próximo final de semana, dias 28 e 29, será inaugurado em Curitiba um autêntico pub inglês, com ambientação e detalhes que remontam à Inglaterra do século 19. O diferencial é a que a casa vai funcionar dentro de uma instituição financeira. O The Rochdale Cult foi montado no interior da agência Batel, da Unicred União, uma cooperativa de crédito com perfil premium. O espaço é destinado aos cooperados.

O local conta com balcão de bebidas, iluminação e mobiliário de época, além de elementos interativos, como um espaço para fotos com figurinos históricos e um piano antigo que acompanhará os encontros. Um telefone vintage com mensagens sobre o cooperativismo pode tocar a qualquer momento, reforçando a proposta de imersão e experiência.

A iniciativa está alinhada à tendência do setor financeiro de transformar agências em espaços de relacionamento, uma vez que a maioria das operações bancárias migrou para canais digitais. O nome do pub homenageia os fundadores da primeira cooperativa moderna, criada em 1844 na cidade de Rochdale, na Inglaterra.

O grupo, formado por 28 pessoas – em sua maioria tecelões – uniu-se para montar um armazém que permitisse a compra coletiva de alimentos a preços acessíveis. O modelo deu origem ao cooperativismo como se conhece hoje. De acordo com dados de 2024 da Aliança Cooperativa Internacional (ACI), mais de 1 bilhão de pessoas no mundo são cooperadas, o equivalente a uma em cada oito pessoas no planeta.

1 /5 (PUB-ROCHDALE-3)

2 /5 (PUB-ROCHDALE-2)

3 /5 (PUB-ROCHDALE-1)

4 /5 (ADEGA-UNIAO-2)

5/5 (ADEGA-UNIAO-1)

Antigo cofre virou adega

Na agência da Unicred União, na Rua Marechal Deodoro, também em Curitiba, o antigo cofre deu lugar a uma adega exclusiva. A Adega União, como foi batizada, é um dos destaques do espaço inaugurado em outubro de 2024.

O ambiente subterrâneo foi reconfigurado para armazenar cerca de 1.000 garrafas de vinho – muitos deles produzidos por vinícolas cooperativistas – e conta ainda com um barril de carvalho com capacidade para 250 litros, dedicado ao envelhecimento e à suavização de cachaças selecionadas.

Espaço gamer dentro da agência

Na agência Alto da XV a estrutura à disposição dos cooperados é diferente. Um espaço gamer oferece máquinas de videogame, mesas de xadrez e pingue-pongue e até uma cesta de basquete para momentos de descompressão. Com uma proposta inovadora em relação aos modelos tradicionais, as três agências da Unicred União oferecem ainda aos cooperados arena multiuso para a realização de eventos, salas de reunião em sistema de coworking e espaço gourmet.

“Hoje, mais de 90% das operações financeiras da Unicred União são realizadas por canais digitais. A agência é o espaço da consultoria financeira individualizada e, principalmente, do relacionamento”, explica Marcelo Vieira Martins, diretor executivo da Unicred União. “A agência física pode até ter perdido parte de sua função operacional, mas ainda preserva – e com força – a função simbólica. É o espaço que traduz a identidade da instituição”, acrescenta Martins.

E a consultoria financeira?

Todas essas inovações foram criadas sem esquecer do principal: oferecer espaços para consultoria financeira exclusiva aos cooperados. A cooperativa encerrou 2024 com R$ 3 bilhões em ativos totais e deve fechar 2025 com R$ 4 bilhões – um crescimento de 33%.

Em 2024, as “sobras” do exercício somaram R$ 61,6 milhões, um crescimento de 52% em relação ao ano anterior. No jargão do cooperativês, as sobras são o resultado positivo do corrente ano, que volta proporcionalmente aos cooperados ou é reinvestido na própria instituição, reforçando o ciclo de desenvolvimento regional.

A cooperativa de crédito tem hoje 30 mil cooperados. Em dezembro de 2024, eram 28 mil. Uma expansão de 7% na carteira de clientes nos primeiros seis meses deste ano. Com 29 agências, ela opera nos estados do Paraná e Santa Catarina.

O Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC) encerrou 2024 com 753 cooperativas singulares, reunidas em 26 centrais e seis confederações, atendendo 19,2 milhões de associados em 9,4 mil pontos de atendimento.

Esse universo movimenta R$ 885,3 bilhões em ativos, cuja expansão anual de 21,1 % supera o ritmo do restante do sistema financeiro, que cresceu 13,1 % no mesmo período.

As cooperativas já detêm 11,6 % da carteira total de crédito do país e o Banco Central estabeleceu a meta de que o cooperativismo de crédito responda por 20 % do total de crédito concedido no Sistema Financeiro Nacional (SFN).