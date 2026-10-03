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Eleições 2026: veja a ordem de votação, cargos e idades mínimas

Às vésperas das eleições, acompanhe a ordem de votação do processo eleitoral e entre preparado na cabine

Eleitor deve conhecer bem o que lhe aguarda nas urnas (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Eleitor deve conhecer bem o que lhe aguarda nas urnas (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 07h00.

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RESUMO ＋

O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado em 4 de outubro, com votação das 8h às 17h, no horário de Brasília. Mais de 158 milhões de eleitores estão aptos a escolher presidente, governadores, senadores e deputados. Neste ano, cada eleitor fará seis escolhas na urna eletrônica, incluindo dois votos para o Senado. Um eventual segundo turno para presidente e governadores será realizado em 25 de outubro.

Mais de 158 milhões de brasileiras e brasileiros estão aptos a votar em 4 de outubro para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 será realizado em 4 de outubro, enquanto um eventual segundo turno para presidente e governadores está marcado para 25 de outubro.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 158.765.543 eleitoras e eleitores estão aptos a participar do pleito. A votação ocorrerá das 8h às 17h, no horário de Brasília, em todos os estados e no Distrito Federal. Quem quiser se preparar para o dia da eleição também pode consultar o guia da EXAME sobre como funciona o voto em trânsito nas eleições de 2026.

Ao todo, estarão em disputa os cargos de presidente e vice-presidente da República, 27 governadores e vice-governadores, 54 vagas no Senado e 513 cadeiras na Câmara dos Deputados, além dos cargos de deputados estaduais e distritais. A EXAME também disponibiliza uma plataforma para consultar os candidatos das eleições de 2026, com dados oficiais da Justiça Eleitoral.

Em 2026, o eleitor fará seis escolhas na urna eletrônica: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente da República. A quantidade maior de escolhas em relação à eleição municipal ocorre porque o pleito deste ano renova também dois terços das cadeiras do Senado.

Qual é a ordem dos votos nas eleições 2026?

O eleitorado terá seis opções na urna eletrônica, seguindo a ordem definida pela Justiça Eleitoral. O primeiro voto será para deputado federal, seguido do voto para deputado estadual ou, no caso do Distrito Federal, para deputado distrital.

Na sequência, serão registrados os dois votos para o Senado Federal. Em 2026, serão renovadas duas das três cadeiras destinadas a cada estado e ao Distrito Federal, totalizando 54 vagas. O eleitor deverá escolher candidatos diferentes para as duas vagas.

Depois dos votos para o Legislativo, serão registrados os votos para governador e vice-governador e, por último, para presidente e vice-presidente da República.

Para quem quiser conferir o passo a passo antes de chegar à seção eleitoral, a EXAME preparou um guia sobre quantos candidatos o eleitor precisa escolher e qual é a ordem dos votos em 2026.

A ordem na urna será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador — primeira vaga —, senador — segunda vaga —, governador e presidente.

Como funciona a votação na urna eletrônica?

A votação será feita pelo número da candidata, do candidato ou, quando permitido, pela legenda partidária. Antes da confirmação, a urna exibirá informações como nome, fotografia, cargo em disputa e sigla do partido, conforme as regras estabelecidas pela Resolução TSE nº 23.751/2026.

A votação começa às 8h e termina às 17h, considerando o horário de Brasília. Dessa forma, estados com fusos diferentes seguem horários locais adaptados para que o início e o encerramento ocorram simultaneamente em todo o país.

O segundo turno, quando necessário, seguirá a mesma referência de horário e será realizado exclusivamente nas disputas para presidente da República e governador. Ele ocorre quando nenhum candidato ao cargo majoritário obtém mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.

Qual é a idade mínima para ser candidato?

As idades mínimas para concorrer aos cargos em disputa variam. Para presidente, vice-presidente ou senador, é necessário ter pelo menos 35 anos. Para governador e vice-governador, a idade mínima é de 30 anos.

Já os candidatos a deputado federal, estadual ou distrital precisam ter pelo menos 21 anos. As exigências fazem parte das condições previstas para o exercício de cada cargo.

Como acompanhar o resultado das eleições 2026?

A apuração começa após o encerramento da votação. A EXAME terá cobertura em tempo real da apuração e dos resultados das eleições 2026, com os dados da disputa para presidente, governadores e Senado, além da cobertura dos principais acontecimentos do primeiro turno.

Perguntas frequentes sobre as eleições 2026

Quando será o primeiro turno das eleições 2026? ＋

O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 será realizado no domingo, 4 de outubro.

Quando será o segundo turno das eleições 2026? ＋

O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro. A segunda votação pode ocorrer nas disputas para presidente da República e governador.

Qual é o horário de votação nas eleições 2026? ＋

A votação ocorrerá das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília em todo o país.

Quantos votos o eleitor dará em 2026? ＋

O eleitor fará seis escolhas: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.

Qual é a ordem de votação na urna em 2026? ＋

A ordem é: deputado federal; deputado estadual ou distrital; senador, primeira vaga; senador, segunda vaga; governador; e presidente da República.

Por que o eleitor votará em dois senadores em 2026? ＋

Porque serão renovados dois terços do Senado Federal. Cada estado e o Distrito Federal elegerão dois senadores, totalizando 54 vagas.

Quantas pessoas estão aptas a votar nas eleições 2026? ＋

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 158.765.543 eleitoras e eleitores estão aptos a votar nas Eleições Gerais de 2026.

Quais cargos serão escolhidos nas eleições 2026? ＋

Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

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