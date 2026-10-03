Eleições 2026: veja a ordem de votação, cargos e idades mínimas

Eleitor deve conhecer bem o que lhe aguarda nas urnas (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Repórter
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 07h00.
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O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado em 4 de outubro, com votação das 8h às 17h, no horário de Brasília. Mais de 158 milhões de eleitores estão aptos a escolher presidente, governadores, senadores e deputados. Neste ano, cada eleitor fará seis escolhas na urna eletrônica, incluindo dois votos para o Senado. Um eventual segundo turno para presidente e governadores será realizado em 25 de outubro.
Mais de 158 milhões de brasileiras e brasileiros estão aptos a votar em 4 de outubro para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 será realizado em 4 de outubro, enquanto um eventual segundo turno para presidente e governadores está marcado para 25 de outubro.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 158.765.543 eleitoras e eleitores estão aptos a participar do pleito. A votação ocorrerá das 8h às 17h, no horário de Brasília, em todos os estados e no Distrito Federal. Quem quiser se preparar para o dia da eleição também pode consultar o guia da EXAME sobre como funciona o voto em trânsito nas eleições de 2026.
Ao todo, estarão em disputa os cargos de presidente e vice-presidente da República, 27 governadores e vice-governadores, 54 vagas no Senado e 513 cadeiras na Câmara dos Deputados, além dos cargos de deputados estaduais e distritais. A EXAME também disponibiliza uma plataforma para consultar os candidatos das eleições de 2026, com dados oficiais da Justiça Eleitoral.
Em 2026, o eleitor fará seis escolhas na urna eletrônica: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente da República. A quantidade maior de escolhas em relação à eleição municipal ocorre porque o pleito deste ano renova também dois terços das cadeiras do Senado.
O eleitorado terá seis opções na urna eletrônica, seguindo a ordem definida pela Justiça Eleitoral. O primeiro voto será para deputado federal, seguido do voto para deputado estadual ou, no caso do Distrito Federal, para deputado distrital.
Na sequência, serão registrados os dois votos para o Senado Federal. Em 2026, serão renovadas duas das três cadeiras destinadas a cada estado e ao Distrito Federal, totalizando 54 vagas. O eleitor deverá escolher candidatos diferentes para as duas vagas.
Depois dos votos para o Legislativo, serão registrados os votos para governador e vice-governador e, por último, para presidente e vice-presidente da República.
Para quem quiser conferir o passo a passo antes de chegar à seção eleitoral, a EXAME preparou um guia sobre quantos candidatos o eleitor precisa escolher e qual é a ordem dos votos em 2026.
A ordem na urna será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador — primeira vaga —, senador — segunda vaga —, governador e presidente.
A votação será feita pelo número da candidata, do candidato ou, quando permitido, pela legenda partidária. Antes da confirmação, a urna exibirá informações como nome, fotografia, cargo em disputa e sigla do partido, conforme as regras estabelecidas pela Resolução TSE nº 23.751/2026.
A votação começa às 8h e termina às 17h, considerando o horário de Brasília. Dessa forma, estados com fusos diferentes seguem horários locais adaptados para que o início e o encerramento ocorram simultaneamente em todo o país.
O segundo turno, quando necessário, seguirá a mesma referência de horário e será realizado exclusivamente nas disputas para presidente da República e governador. Ele ocorre quando nenhum candidato ao cargo majoritário obtém mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.
As idades mínimas para concorrer aos cargos em disputa variam. Para presidente, vice-presidente ou senador, é necessário ter pelo menos 35 anos. Para governador e vice-governador, a idade mínima é de 30 anos.
Já os candidatos a deputado federal, estadual ou distrital precisam ter pelo menos 21 anos. As exigências fazem parte das condições previstas para o exercício de cada cargo.
A apuração começa após o encerramento da votação. A EXAME terá cobertura em tempo real da apuração e dos resultados das eleições 2026, com os dados da disputa para presidente, governadores e Senado, além da cobertura dos principais acontecimentos do primeiro turno.
O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 será realizado no domingo, 4 de outubro.
O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro. A segunda votação pode ocorrer nas disputas para presidente da República e governador.
A votação ocorrerá das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília em todo o país.
O eleitor fará seis escolhas: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.
A ordem é: deputado federal; deputado estadual ou distrital; senador, primeira vaga; senador, segunda vaga; governador; e presidente da República.
Porque serão renovados dois terços do Senado Federal. Cada estado e o Distrito Federal elegerão dois senadores, totalizando 54 vagas.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 158.765.543 eleitoras e eleitores estão aptos a votar nas Eleições Gerais de 2026.
Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.