De olho no Aperol, Freixenet lança o aperitivo Solare no Brasil

RESUMO ＋ A produtora de espumantes e vinhos finos Freixenet lança nesta semana o Solare no Brasil, seu primeiro aperitivo, criado para drinques spritz e apresentado na ProWine SP 2026. Com limão e clementina espanhóis, o rótulo tem perfil cítrico e leve amargor. A marca mira uma categoria que cresceu cerca de 2% em volume global em 2025, segundo a IWSR.

A Casual EXAME adiantou no final de 2025: os spritz dominariam os bares em 2026. Mas agora, além de Aperol, Limoncello e opções de marcas como Campari e outros licores, a disputa ganha um novo concorrente. A Freixenet lança nesta semana o Solare, rótulo desenvolvido para o segmento de aperitivos — e pensado para drinques com spritz, especialmente.

A bebida, que traz como protagonistas o limão e a clementina espanhóis, marca presença na ProWine SP 2026 e é o primeiro aperitivo já lançado pelo grupo. Nas notas, tem alecrim, tomilho, pimenta, erva-doce, losna, genciana e galanga — ingredientes que simulam frescor. O resultado apresenta perfil aromático com leve amargor e nota cítrica marcante.

"Estamos trazendo para o Brasil a expansão do nosso portfólio e a atenção às novas formas de consumo. O Solare quer ser reconhecido de longe, e vai trazer a refrescância do limão para esse cenário em ascensão dos spritz", diz Fabiano Ruiz, CEO da Henkell Freixenet Brasil e VP da marca na América Latina, em entrevista exclusiva à Casual EXAME.

O lançamento é uma movimentação estratégica para além dos espumantes e vinhos finos da casa, de olho no crescimento da categoria. No ano passado, o segmento de House of Aperitifs da Campari, que inclui o Aperol, atingiu cerca de € 785 milhões (R$ 4,6 bilhões, na cotação atual). No Reino Unido, o Aperol Spritz respondeu por 13,6% de todo o gasto com coquetéis no terceiro trimestre de 2025, avanço de 3,7 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2024, segundo a NIQ. O grupo Campari, como um todo, teve receita de cerca de € 3 bilhões (R$ 17,6 bilhões).

A Freixenet fez € 1,25 bilhão de receita líquida em 2025, equivalentes a R$ 5,86 bilhões.

Amarelo e refrescante

A aposta no tom amarelo vibrante da garrafa e do líquido serve como elemento tático no ponto de venda, explicou o CEO. A cor contrasta intencionalmente com o tom alaranjado que domina as mesas dos bares e restaurantes paulistas. A Freixenet espera uma identificação imediata à distância.

A inspiração para o perfil sensorial vem da tradição de aperitivos do sul da Europa, com foco em equilíbrio e refrescância. "Na Europa, o Limoncello Spritz é popular e muito saboroso. O Solare vai justamente nesse caminho de construir propriedade nesse território do limão e também na cor. É um tom que chama a atenção: você olha de longe na mesa ao lado e sabe exatamente o que as pessoas estão tomando", destaca Ruiz.

O desembarque do rótulo no Brasil faz parte de uma ofensiva internacional da marca. Revelado ao mercado global em fevereiro, durante a Paris Wine Fair, o Solare passa por uma fase de distribuição em mercados estratégicos das Américas e da Europa. "Depois da ProWine, teremos um lançamento da marca maior e mais voltado para as novas gerações também", complementa o CEO.

O ritual de consumo recomendado é o clássico Solare Spritz, preparado na proporção 3-2-1: três partes de espumante Freixenet, duas partes de Solare e uma parte de água com gás, servido em taça com bastante gelo e finalizado com uma fatia de limão siciliano.

A briga pelo copo de verão

A disputa por esse espaço nas taças não acontece por acaso. Enquanto o consumo global de álcool e as vendas de destilados recuaram em 2025, as bebidas de aperitivo foram uma exceção relativa: bitters e destilados da categoria cresceram cerca de 2% em volume no mundo, segundo pesquisa da IWSR. O movimento continuou no primeiro semestre de 2026, quando a divisão de aperitivos da Campari avançou 4% organicamente, por exemplo, acima do crescimento total do grupo.

A expansão, porém, é seletiva: favorece marcas ligadas ao spritz, produtos de menor teor alcoólico, versões sem álcool e formatos prontos para beber, enquanto categorias tradicionais e alguns mercados maduros seguem sob pressão. É justamente esse o mercado que a Freixenet quer abocanhar com o Solare.

"Vemos pesquisas, principalmente no IWSR, em que temos dados claros de uma categoria em forte crescimento. Já existem um ou dois players surfando essa onda com muita força, então, a pergunta natural foi: por que nós não entramos nessa disputa também?", contou Ruiz.

Disputa ou não entre os players, a verdade é que o setor como um todo de alcoólicos corre contra a tendência do zero álcool. O movimento reflete uma mudança estrutural nos hábitos dos consumidores, liderada sobretudo pela Geração Z e pelos Millennials, que priorizam o bem-estar e o consumo moderado. A retração contínua nas vendas das categorias tradicionais exige que grupos globais reformulem portfólios e invistam em rótulos de menor teor alcoólico para sustentar margens de crescimento.

Nesse cenário de transformação, os aperitivos de perfil cítrico surgem como uma resposta estratégica ao momento. A versatilidade do spritz permite ajustar o volume alcoólico na taça por meio da diluição com água com gás ou espumantes de teor reduzido.