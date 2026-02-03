Brinde à sobriedade: hotelaria de luxo abraça as experiências sem álcool

Os drinks alcoólicos sempre terão espaço garantido na coquetelaria, isso é fato. Mas nos últimos anos, com a preferência de um estilo de vida mais saudável, os chamados "dry mocks" começaram a ganhar espaço — até mesmo na hotelaria de luxo.

O que começou como uma curiosidade geracional sobre a sobriedade — o chamado Dry January que se estendeu pelo ano todo — consolidou-se como uma mudança cultural definitiva no lifestyle de luxo. A hotelaria de alto padrão, sempre atenta aos movimentos de longevidade e bem-estar, está ressignificando rituais sociais tradicionalmente centrados no álcool para oferecer experiências voltadas à recuperação, à clareza mental e ao prazer consciente.

A mudança é visível do alto das montanhas aos centros urbanos mais sofisticados. Viajantes de luxo não querem mais apenas uma alternativa ao coquetel; eles buscam rituais que agreguem valor real à sua saúde. Essa transição reflete uma nova prioridade: a de que a indulgência não precisa, necessariamente, vir acompanhada de uma ressaca ou da perda de performance física no dia seguinte.

Recuperação no topo da montanha

Nos Alpes suíços, o tradicional ritual do après-ski está sendo transformado. No The Capra, hotel de luxo em Saas Fee e membro da Preferred Hotels & Resorts, a celebração pós-montanha deixou de ser sinônimo de taças de champanhe para focar na restauração do corpo.

O programa Peak Health Après-Ski substitui as bebidas por uma sequência de nutrição funcional, terapias hidrotermais e tratamentos focados na fáscia muscular. Para o esquiador de alta performance, o luxo agora é garantir que o corpo esteja pronto para a próxima descida, priorizando a recuperação biológica em vez da euforia momentânea do álcool.

Mixologia elevada nas capitais

A socialização urbana também passa por uma curadoria rigorosa. O grupo Rocco Forte Hotels lançou em suas propriedades na Itália — como o icônico Hotel de Russie, em Roma, e o Savoy, em Florença — o conceito Spiritless. Aqui, a mixologia zero álcool não é tratada como uma simples substituição, mas como uma forma de arte própria.

As criações são inspiradas no terroir e nos aromas locais, utilizando botânicos e técnicas de destilação sem álcool para entregar complexidade sensorial. É a resposta direta a um público que deseja manter a vida social e o ritual do aperitivo italiano, mas com foco total na saúde a longo prazo.

O peso dos dados

A tendência é sustentada por números que as redes hoteleiras não podem ignorar. Segundo pesquisas recentes do Expedia Group, a intenção de adotar um estilo de vida sóbrio entre a Geração Z saltou de 19% em 2024 para expressivos 39% em 2025/2026. Para o setor de Hospitalidade, adaptar-se a esse comportamento não é apenas uma questão de bem-estar, mas de sobrevivência em um mercado que exige cada vez mais personalização e experiências que conversem com os valores de sustentabilidade pessoal dos hóspedes.

No fim, o brinde continua, mas o conteúdo da taça mudou para refletir uma nova máxima do luxo contemporâneo: a de que estar plenamente presente é a maior das indulgências.