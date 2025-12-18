Refúgio escondido

Longe dos holofotes dos hotéis brasileiros mais fotografados do país, do Copacabana Palace ao Rosewood de São Paulo, está um resort de luxo escondido em uma cidade costeira de Santa Catarina, entre montanhas e um mar cristalino, com atributos suficientes para atrair celebridades como Paul ­McCartney e Katy Perry ao Brasil. O motivo? O turismo exclusivo, que se traduz em um refúgio em meio à natureza.

Localizado em Governador Celso Ramos, a cerca de 40 minutos de Florianópolis, o Awasi Santa Cantarina — o antigo Ponta dos Ganchos — é um resort com 25 bangalôs entre 90 e 300 metros quadrados, três restaurantes, spas e praia privativa. O hotel oferece um carro 4x4 e guia particular, que planeja o roteiro da viagem com o hóspede. As atividades vão desde passeios de barco e trilhas na floresta até sobrevoos de helicóptero pela baía local.

“Quem está de visita quer conhecer o lugar, então nosso foco é totalmente voltado ao turismo. Na volta, as pessoas ficam cansadas, precisam dormir, relaxar e comer. E por isso a gente tem um hotel e os restaurantes. Mas esse não é o centro do negócio. É o complemento de uma experiência de excelência”, diz Nicolás Peluffo, CEO do Awasi Santa Catarina.

Os bangalôs variam de acordo com o pacote. Na categoria Tinguá, de 130 metros quadrados, há portas de vidro com vista panorâmica para o mar. A sala é espaçosa, com área de frigobar, lareira, TV e adega de vinhos. Dentro do quarto, a cama king size tem cara de que vai abraçar o hóspede, e a banheira, em um deck interno e fechado com vidro, convida a relaxar olhando o horizonte. Na parte externa, além de uma rede suspensa, há uma piscina aquecida de borda infinita, envolta por natureza. Cada quarto conta ainda com sauna privativa, dois chuveiros, dois banheiros e dois closets. A experiência é pensada principalmente para casais e família. Um conceito que faz você se sentir isolado do resto do mundo — mas tem o melhor dos atendimentos a uma mensagem de WhatsApp de distância.

Membro da Relais & Châteaux, o hotel faz parte do grupo Awasi, que tem resorts também no Deserto do Atacama, em Foz do Iguaçu e na Patagônia. Na unidade de Santa Catarina, o protagonismo fica com as experiências marítimas — há uma praia pequena dentro do resort, de frente para o arquipélago das Três Ilhas, e lanchas para passeios pela costa da cidade. Com vista para as águas cristalinas do mar, também é possível aproveitar os centros de relaxamento e o spa do local, onde uma equipe prepara experiências personalizadas com óleos, sais de banho e massagens.

Conforto e luxo à parte, o que chama atenção no Awasi é o grau de personalização da experiência. Dos mimos deixados no quarto às atividades do roteiro turístico, passando pela temperatura da piscina, tudo é pensado nos mínimos detalhes.

Os três restaurantes do resort completam a experiência de luxo. Liderados pela chef Dani Damasceno, que já trabalhou no estrelado Les Prés d’Eugénie, na França, misturam o clássico e o contemporâneo da gastronomia brasileira com uma cartela de vinhos que homenageia garrafas brasileiras da serra catarinense e do sul do país.

A cada refeição, o cardápio muda — e vem personalizado com o nome do hóspede. Um detalhe que diz muito sobre a experiência que o Awasi quer ofertar. E ajuda a explicar por que as celebridades andam encantadas com o turismo local. Diárias a partir de 1.846 dólares. awasi.com/santa-catarina/

Paraísos brasileiros

Pousadas à beira-mar para aproveitar o melhor da natureza

Origem Patacho Design Hotel (AL)

São apenas dez cabanas no estilo luxo rústico, de 70 metros quadrados. O conforto do quarto com piscina privativa, o bom gosto na decoração, a gastronomia local impecável, o spa com bom atendimento e o serviço de primeira colocam o novo hotel da Praia do Patacho, em Alagoas, entre os melhores de seu segmento. Diárias entre 2.500 e 9.000 reais. origempatacho.com.br

Sandi Hotel (RJ)

Com 30 suítes em um casarão do século 18, o Sandi Hotel é o primeiro hotel-butique internacional de luxo na histórica Paraty, no Rio de Janeiro. Mas Sandi Adamiu, fundador do estabelecimento, fez mais do que isso: transformou todo o quarteirão no chamado “Quadrado Mágico”, com 12 estabelecimentos no total que unem arte, gastronomia e bem-estar. Diárias a partir de 900 reais. sandihotel.com.br

Casana Hotel (CE)

A estadia no Casana pode incluir a prática de kitesurf. Afinal, o hotel fica em uma das melhores praias do mundo para a prática esportiva: a do Preá, no Ceará. Instrutores certificados e aluguel de equipamentos estão à disposição dos hóspedes. Para quem quer relaxar, são apenas sete bangalôs, com duas suítes com piscinas, piscinas com borda infinita, spa com método Renata França e gastronomia assinada pelo chef Gian Janjacomo. Mínimo de três diárias a partir de 6.995 reais por dia. reservations@casana.com

APRESENTADO POR BTG PACTUAL

O acesso aos melhores destinos fica mais fácil para clientes do cartão Ultrablue do BTG Pactual, que contam com um serviço de concierge por WhatsApp para auxiliá-los em experiências exclusivas. Entre os benefícios estão emissão de passagens de viagens áreas nacionais e internacionais, trem de luxo, reservas em villas, casas, ilhas e lodges, serviços em hotéis parceiros — e reservas nos melhores restaurantes do mundo.