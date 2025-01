Hotel de luxo em Lisboa combina arquitetura dos anos 1940 com rooftop de vista panorâmica

Localizado no coração de Lisboa, um hotel de luxo resgata o charme, a elegância e as formas geométricas Art Decó dos anos 1940, proporcionando aos hóspedes uma experiência única que combina o estilo clássico com o conforto moderno. Além de sua arquitetura e decoração, o grande destaque é o rooftop com vista panorâmica, que oferece uma visão ampla da cidade, incluindo o Rio Tejo e os icônicos telhados lisboetas.

Aberto em 2010, o Altis Avenida Hotel tem 68 quartos e 2 suítes, distribuídos em seis andares, alguns com varandas panorâmicas que oferecem vistas deslumbrantes da cidade.

Com projeto arquitetônico de João Vasconcelos Marques e interiores assinados por Cristina Santos Silva e Ana Meneses Cardoso, o hotel preserva sua personalidade original, mesclando materiais nobres, como pedra, laca negra e latão, com elementos modernos. O investimento total no projeto foi de 18 milhões de euros.

Localizado entre a Avenida da Liberdade e o Rossio, o Altis Avenida fica próximo aos principais pontos turísticos de Lisboa, acessíveis em até uma hora de caminhada. O hotel é um membro da Preferred Hotels & Resorts, a maior coleção de hotéis de luxo independentes do mundo.

O rooftop

Um dos maiores destaques do Altis Avenida é o seu rooftop panorâmico, no oitavo andar, acessível exclusivamente para hóspedes. De lá, é possível apreciar uma vista privilegiada que vai do Rossio ao Rio Tejo. Logo abaixo, no sétimo andar, está o Rossio Gastrobar, aberto ao público, que oferece uma experiência gastronômica e coquetéis que celebram a essência da capital portuguesa.

O menu de drinks foi criado pela mixologista brasileira Flavi Andrade, que se inspirou em Lisboa para desenvolver 13 coquetéis exclusivos divididos em quatro seções. Segundo como Flavi escreve no próprio menu, o objetivo era capturar "momentos únicos da cidade" em receitas que reinventam clássicos ou apresentam criações irreverentes. Um destaque do cardápio é o Travessia, feito com gin, licor amarelo natural, xarope de abacaxi e limão (14 euros).

Além disso, o menu do chef, que varia conforme o dia, oferece harmonizações ideais com os drinks da casa. Para os dias mais quentes, o gastrobar se torna um dos lugares mais disputados da cidade, sendo recomendada a reserva antecipada.

Detalhes que fazem a diferença

Ao cruzar as portas do Altis Avenida, o hóspede é transportado a uma época de glamour, onde o passado e o presente se encontram em sintonia. O mobiliário, pensado pelas arquitetas responsáveis, combina o charme clássico com elementos modernos, atendendo às demandas de funcionalidade e conforto atuais. Cada detalhe do hotel reflete essa harmonia entre história e sofisticação.

Em uma busca feita para março, por exemplo, as diárias variam entre 1.225 e 1.957 reais em março – podendo alcançar 2.000 reais em outras datas. O Altis Avenida entrega não só uma simples estadia. Sua localização privilegiada no coração de Lisboa complementa a experiência única que o hotel proporciona.