Range Rover apresenta primeira coleção de moda e estilo de vida

As marcas de luxo estão ampliando seus portfólios para diferentes aspectos do estilo de vida dos consumidores. Para além dos carros, a Land Rover apresentou sua primeira coleção de moda com assinatura Range Rover. Batizada de Range Rover London, a coleção conta com oito peças e foi desenvolvida por Gerry McGovern, diretor de criação da Jaguar Land Rover.

Fabricada no Reino Unido e na Itália, a coleção inclui jaquetas reversíveis para homens e mulheres, lenços de seda, mantas de lã com cashmere.

"A coleção Range Rover traduz a identidade da nossa marca para um novo universo criativo. Cada peça é sofisticada, atemporal e reflete a modernidade impressionante dos nossos veículos, sendo confeccionada com materiais premium e técnicas artesanais”, diz McGovern. "Sabemos que nossos consumidores buscam mais do que apenas um carro; eles desejam se conectar com marcas que representam seu estilo de vida e aspirações."

O carro-chefe da coleção são as jaquetas reversíveis batizadas de “Knightsbridge Promenade” e “Soho Chic”. Elas combinam corte clássico, costura acolchoada e tecidos luxuosos, além de detalhes sofisticados como zíperes personalizados, inspirados nos tradicionais botões rotativos dos painéis internos dos Range Rover.

Range Rover: lenços de seda pura no portfólio da montadora (Range Rover /Divulgação)

A coleção também traz dois lenços de seda pura com estampas marcantes. O modelo "About Town" foi produzido por artesãos no Lago Como, na Itália, enquanto o "Chelsea Blossom" foi impresso em um dos últimos moinhos têxteis ativos em Macclesfield, no Reino Unido. Ambos são confeccionados em pequena escala, com acabamentos artesanais, como bordas enroladas à mão.

"Criamos um conceito contemporâneo de lifestyle de luxo para pessoas exigentes que valorizam a visão inovadora da Range Rover. A principal inspiração veio do design britânico de meados do século XX”, diz Kimberley Panton, designer responsável pelo desenvolvimento das peças. "Buscamos destacar a interação de cores e traduzir a diversidade de Londres, combinando formas modernistas para criar peças que exalam sofisticação, energia e elegância."

A coleção também apresenta mantas de lã virgem misturada com cashmere, confeccionadas em teares jacquard na Itália.

Expansão da Range Rover no mercado de luxo

De acordo com Martin Limpert, diretor administrativo da Range Rover: "Nossa primeira coleção de lifestyle de luxo reflete a essência da Range Rover, representando modernidade, autoexpressão e sofisticação. Essas peças exclusivas foram criadas para agregar ainda mais estilo e confiança aos nossos clientes."

A Range Rover tem planos de ampliar sua oferta de produtos para clientes em todo o mundo, incluindo prévias exclusivas em locais estratégicos e o lançamento de novas coleções ainda este ano.

Os preços da coleção Range Rover London variam entre 350 libras e 1.150 libras (2.574 reais a 8.458 reais), e os produtos estão disponíveis em concessionárias selecionadas da Range Rover e na loja online da marca.