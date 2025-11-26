Breitling apresenta linha feminina de relógios Lady Premier

Mulheres têm usado cada vez mais relógios grandes, com caixas de 40 milímetros para cima. Mas a maioria das marcas ainda divide as coleções masculinas das femininas. A Breitling, conhecida por peças robustas com inspiração na aviação, acaba de apresentar a linha Lady Premier.

A nova coleção reinterpreta os modelos Premier Fantaisies da marca dos anos 1940. Segundo a Breitling, a linha captura a postura e o espírito espontâneo da mulher Lady Premier, homenageando aquelas que moldaram o passado da marca e que definem seu futuro.

Até os anos 1940, cronógrafos eram pensados como instrumentos de precisão. Com a linha Premier, a Breitling reinterpretou esse tipo de relógio como expressão de estilo, com materiais mais refinados, detalhes elegantes e até mesmo um dos primeiros cronógrafos projetados especificamente para mulheres.

Os relógios Breitling continuaram a encantar mulheres ao longo das décadas. No filme de espionagem Fathom, dos anos 1960, Raquel Welch aparece com um relógio da marca. Willy teria dito certa vez: "Quando uma mulher coloca seu relógio, toda a sua personalidade se transforma magicamente."

A nova coleção Lady Premier preserva a identidade de um relógio formal da linha Premier, mas com uma nova linguagem de design, com elementos como caixas elípticas, pulseiras de couro ombré e mostradores brilhantes.

Peças da linha Lady Premier: mostradores em tons vibrantes (Breitling/Divulgação)

Movimento automático e quartz

“O Lady Premier é uma nova abordagem do relógio elegante que é assertivo, feminino e cheio de personalidade, assim como a mulher que o usa”, diz Georges Kern, CEO da Breitling.

"Nosso estilo característico é o retrô moderno", diz Pablo Widmer, head de design de produto da Breitling. “Começamos com um design de arquivo que despertava emoção e, por meio de curvas, acabamentos e tons atualizados, o transformamos em algo inconfundivelmente atual."

Os modelos automáticos de 36 mm em aço inoxidável apresentam cores vibrantes no mostrador e pulseiras de couro combinando, disponíveis em tons degradês de berinjela, sálvia e cinza-claro. Uma versão em ouro 18 quilates é combinada com uma pulseira em cor chocolate degradê. O relógio abriga o calibre Breitling 10, certificado pelo COSC, um movimento automático com aproximadamente 42 horas de reserva de marcha.

Feitos em aço inoxidável, os modelos de 32 mm apresentam mostradores em três versões: madrepérola, azul e preto. Vêm equipados com uma nova pulseira Chevron cônica de sete fileiras, com padrão em V, alternando elos polidos e escovados. No interior está o calibre 77 SuperQuartz da Breitling, certificado pelo COSC.

As variações azul e preto trazem diamantes em volta do mostrador em curvas orgânicas. O mostrador conta com três estilos de acabamento – cetim no centro, escovado circular ao redor dos índices e um acabamento sunray. Algarismos minimalistas, ponteiros em losango e uma coroa escultural completam o visual de um relógio que funciona como uma joia. Os preços vão de R$ 37.264 a R$ 70.843.