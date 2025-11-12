Com a Bvlgari, André Lamoglia vê na arte uma extensão para a moda

André Lamoglia, ator que ganhou destaque recentemente com seu papel na série Donos do Jogo, se destaca não só pelo talento nas telas, mas também pela relação próxima com a moda masculina.

Reconhecido pelos papéis na Netflix, ele tem se consolidado também como um ícone de elegância. Tornou-se parceiro da Bvlgari e tem desfilado em eventos culturais com os acessórios luxuosos da marca.

Na última terça-feira, 11, por exemplo, vestiu algumas joias selecionadas no evento da Pinacoteca de São Paulo com a Bvlgari, feito para revelar os primeiros passos da parceria entre o museu e a marca de luxo, com foco no Centro de Conservação e Restauro.

"A arte inspira a moda a ir além da estética, a contar histórias, e a moda, por sua vez, torna a arte algo que pode ser vestido", disse ele em entrevista à Casual EXAME. "Ambas são formas de expressão e comunicação, que refletem o que a gente vive, sente e observa no mundo".

Para a ocasião na Pinacoteca, o ator escolheu o relógio Bvlgari, com movimento automático mecânico de manufatura, e um Broche Serpenti em ouro rosé 18 quilates, cravejado com pavê de diamantes na cabeça e na cauda, e olhos em ônix preto. Outros anéis e colares compuseram um look mais artístico, pensado para o evento.

"Esse patrocínio à Pinacoteca é muito importante. O nosso país tem artistas e profissionais incríveis, e essa troca de conhecimento enriquece e fortalece a todos", finalizou.

Estrela do momento

Nascido no Rio de Janeiro, o ator, de 28 anos, começou a carreira no teatro e fez a estreia na televisão em 2016, na série brasileira Segredos de Justiça. Mas ganhou mais destaque com o papel que interpretou em Elite, série espanhola de sucesso da Netflix.

Nese ano, o ator vive Profeta, par romântico de Mirna Guerra, interpretada por Mel Maia na série Donos do Jogo. A trama se passa na capital fluminense e acompanha quatro famílias que disputam o controle pelo Jogo do Bicho na capital fluminense. A rápida ascensão do personagem de Lamoglia no crime é um dos destaques.

O trabalho do ator na série vem sendo reconhecido pela crítica especializada, em especial pela "química" que Lamoglia criou com Mel Maia. A série é um dos maiores investimentos em produções nacionais da Netflix para este ano e já tem uma segunda temporada confirmada pela plataforma de streaming.

O casamento entre Bvlgari e Pinacoteca

O patrocínio e a parceria entre o museu e a marca de luxo, além de financiar o Centro de Conservação e Restauro, também visa apoiar as principais exposições do museu.

Na última terça-feira, foram apresentadas cinco obras em processo de restauração, entre elas Abstração (1987) do artista mineiro Amadeo Lorenzato, Velha Europa do italiano Daniele Oppi (s.d.) e uma expressiva obra sem título de Francisco "Chico" da Silva.

Já entre as esculturas, se destacam À Procura da Luz (Searching for Light) (1940) da brasileira Maria Martins e Portadora de Perfume (La Porteuse de Parfum) (1923-1924) do escultor ítalo-brasileiro Victor Brecheret, considerado um dos mais importantes responsáveis pela introdução do modernismo à cultura brasileira.

O centro derestauro da Pinacoteca é referência nacional, um dos maiores do país em estrutura e composição de equipe, e é atualmente responsável pela preservação de mais de 11.500 obras do acervo da Pinacoteca, além de cerca de 800 outras em comodato. Estima-se que, em média, sejam realizadas intervenções em cerca de 150 obras por ano.