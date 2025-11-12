Com a Bvlgari, André Lamoglia vê na arte uma extensão para a moda

Moda e arte: os conceitos complementares de André Lamoglia (Rodrigo Zorzi/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 18h50.
André Lamoglia, ator que ganhou destaque recentemente com seu papel na série Donos do Jogo, se destaca não só pelo talento nas telas, mas também pela relação próxima com a moda masculina.
Reconhecido pelos papéis na Netflix, ele tem se consolidado também como um ícone de elegância. Tornou-se parceiro da Bvlgari e tem desfilado em eventos culturais com os acessórios luxuosos da marca.
Na última terça-feira, 11, por exemplo, vestiu algumas joias selecionadas no evento da Pinacoteca de São Paulo com a Bvlgari, feito para revelar os primeiros passos da parceria entre o museu e a marca de luxo, com foco no Centro de Conservação e Restauro.
"A arte inspira a moda a ir além da estética, a contar histórias, e a moda, por sua vez, torna a arte algo que pode ser vestido", disse ele em entrevista à Casual EXAME. "Ambas são formas de expressão e comunicação, que refletem o que a gente vive, sente e observa no mundo".
Para a ocasião na Pinacoteca, o ator escolheu o relógio Bvlgari, com movimento automático mecânico de manufatura, e um Broche Serpenti em ouro rosé 18 quilates, cravejado com pavê de diamantes na cabeça e na cauda, e olhos em ônix preto. Outros anéis e colares compuseram um look mais artístico, pensado para o evento.
"Esse patrocínio à Pinacoteca é muito importante. O nosso país tem artistas e profissionais incríveis, e essa troca de conhecimento enriquece e fortalece a todos", finalizou.
Nascido no Rio de Janeiro, o ator, de 28 anos, começou a carreira no teatro e fez a estreia na televisão em 2016, na série brasileira Segredos de Justiça. Mas ganhou mais destaque com o papel que interpretou em Elite, série espanhola de sucesso da Netflix.
Nese ano, o ator vive Profeta, par romântico de Mirna Guerra, interpretada por Mel Maia na série Donos do Jogo. A trama se passa na capital fluminense e acompanha quatro famílias que disputam o controle pelo Jogo do Bicho na capital fluminense. A rápida ascensão do personagem de Lamoglia no crime é um dos destaques.
O trabalho do ator na série vem sendo reconhecido pela crítica especializada, em especial pela "química" que Lamoglia criou com Mel Maia. A série é um dos maiores investimentos em produções nacionais da Netflix para este ano e já tem uma segunda temporada confirmada pela plataforma de streaming.
O patrocínio e a parceria entre o museu e a marca de luxo, além de financiar o Centro de Conservação e Restauro, também visa apoiar as principais exposições do museu.
Na última terça-feira, foram apresentadas cinco obras em processo de restauração, entre elas Abstração (1987) do artista mineiro Amadeo Lorenzato, Velha Europa do italiano Daniele Oppi (s.d.) e uma expressiva obra sem título de Francisco "Chico" da Silva.
Já entre as esculturas, se destacam À Procura da Luz (Searching for Light) (1940) da brasileira Maria Martins e Portadora de Perfume (La Porteuse de Parfum) (1923-1924) do escultor ítalo-brasileiro Victor Brecheret, considerado um dos mais importantes responsáveis pela introdução do modernismo à cultura brasileira.
O centro derestauro da Pinacoteca é referência nacional, um dos maiores do país em estrutura e composição de equipe, e é atualmente responsável pela preservação de mais de 11.500 obras do acervo da Pinacoteca, além de cerca de 800 outras em comodato. Estima-se que, em média, sejam realizadas intervenções em cerca de 150 obras por ano.