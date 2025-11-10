Patek Philippe raro é leiloado por quase R$ 100 milhões na Suíça

Patek Philippe: relógio de 1943 feito em aço inoxidável é vendido por R$ 94 milhões em leilão na Suíça. (Valentin Flauraud / AFP)
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 10h54.
Um relógio Patek Philippe Perpetual Calendar, fabricado em 1943, foi vendido neste fim de semana em Genebra por 14,19 milhões de francos suíços — cerca de R$ 94 milhões — durante um leilão da casa Phillips. A peça havia sido negociada pela última vez em 2016, por 11 milhões de francos suíços, e voltou a bater seu próprio nível recorde de preço.
O modelo, conhecido pela referência 1518, é considerado um marco na história da relojoaria por ser o primeiro cronógrafo com calendário perpétuo produzido em série. A Patek Philippe fabricou apenas 280 exemplares desse relógio, a maioria em ouro amarelo e cerca de 20% em ouro rosa. Apenas quatro unidades são conhecidas em aço inoxidável — material que torna o modelo ainda mais raro e valioso.
Segundo a casa de leilões, a disputa durou menos de dez minutos e contou com cinco interessados. O comprador, cuja identidade não foi revelada, fez a oferta vencedora por telefone.
O evento reuniu colecionadores, relojoeiros e comerciantes de luxo no Hotel Presidente, em Genebra.
Para a Phillips, a venda reforça o status do modelo 1518 como “um dos relógios de pulso mais importantes da história”. Segundo os organizadores, adquirir uma peça desse tipo é “alcançar o auge de uma coleção”.