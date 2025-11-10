Patek Philippe raro é leiloado por quase R$ 100 milhões na Suíça

Um relógio Patek Philippe Perpetual Calendar, fabricado em 1943, foi vendido neste fim de semana em Genebra por 14,19 milhões de francos suíços — cerca de R$ 94 milhões — durante um leilão da casa Phillips. A peça havia sido negociada pela última vez em 2016, por 11 milhões de francos suíços, e voltou a bater seu próprio nível recorde de preço.

O modelo, conhecido pela referência 1518, é considerado um marco na história da relojoaria por ser o primeiro cronógrafo com calendário perpétuo produzido em série. A Patek Philippe fabricou apenas 280 exemplares desse relógio, a maioria em ouro amarelo e cerca de 20% em ouro rosa. Apenas quatro unidades são conhecidas em aço inoxidável — material que torna o modelo ainda mais raro e valioso.

Segundo a casa de leilões, a disputa durou menos de dez minutos e contou com cinco interessados. O comprador, cuja identidade não foi revelada, fez a oferta vencedora por telefone.

Leilão que aconteceu em Genebra, na Suíça, contou com cinco apostas e comprador não teve a identidade revelada. (Valentin Flauraud / AFP)

O evento reuniu colecionadores, relojoeiros e comerciantes de luxo no Hotel Presidente, em Genebra.

Para a Phillips, a venda reforça o status do modelo 1518 como “um dos relógios de pulso mais importantes da história”. Segundo os organizadores, adquirir uma peça desse tipo é “alcançar o auge de uma coleção”.