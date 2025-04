Branco, tinto, rosé ou espumante? Vinhos para harmonizar com bacalhau na Páscoa

A Páscoa é uma das datas mais tradicionais da gastronomia, e o bacalhau é o prato principal que não pode faltar nas mesas brasileiras. A combinação do peixe com o vinho pode ser um verdadeiro desafio, pois o bacalhau possui um sabor marcante e uma textura única. No entanto, a escolha de um bom vinho pode elevar a experiência gastronômica, tornando a refeição ainda mais memorável. Para quem busca equilíbrio de sabores e deseja surpreender seus convidados, a harmonização entre o bacalhau e o vinho torna-se uma arte a ser explorada.

Vinhos brancos são, tradicionalmente, as melhores opções para acompanhar o bacalhau, especialmente aqueles de teor leve e frescor marcante. "O ideal é um branco de médio corpo para muito corpo. Pode ter madeira, mas precisa ter acidez para limpar a gordura. Em muitos preparos com bacalhau há muito azeite", explica Vinicius Santiago, head sommelier da Grand Cru (do Grupo Vissimo).

Variedades como Sauvignon Blanc, com sua acidez vibrante, e Chardonnay mais leve, com notas cítricas e frutadas, são ótimas para suavizar a intensidade do peixe e equilibrar o salgado do bacalhau. Para quem busca um toque mais aromático, Riesling ou Alvarinho podem ser alternativas interessantes, oferecendo frescor e notas florais que harmonizam bem com a textura do bacalhau.

Para quem prefere vinhos tintos, a recomendação são rótulos mais leves, com menor tanino, como o Pinot Noir ou o Gamay. Esses vinhos não sobrecarregam o paladar e complementam a riqueza do bacalhau sem ofuscar seus sabores. Além disso, espumantes, especialmente os brut ou extra brut, também são uma excelente escolha, pois sua acidez refresca o paladar entre os pedaços de peixe, promovendo uma experiência mais equilibrada e sofisticada.

Vinhos para harmonizar com bacalhau

Aqui estão algumas sugestões de vinhos, com detalhes sobre os preços e suas características, que prometem ser perfeitos para a harmonização com bacalhau:

Carmim Régia Colheita Branco

Com colheita manual e fermentação cuidadosa, o Carmim Régia Colheita Branco oferece um equilíbrio ideal para acompanhar pratos com bacalhau. Preço sugerido: R$ 186,90 (Casa Flora - Porto a Porto).

Nieto Senetiner Patrimonial Sémillon 750mL

Este Sémillon da Nieto Senetiner é um vinho aromático e complexo, produzido na região de Tupungato, entre Mendoza e o Chile. Ideal para pratos mais complexos de bacalhau, com um equilíbrio perfeito entre frescor e elegância. Preço sugerido: R$ 164,90 (Grand Cru, para não assinantes).

Dom Pérignon Vintage 2015 Brut

O Dom Pérignon Vintage 2015 Brut é um espumante de prestígio, envelhecido por sete anos, que traz uma sofisticação única para qualquer refeição. Sua acidez refrescante e complexidade fazem dele uma excelente opção para harmonizar com bacalhau. Preço sugerido: R$ 1.699 (Rodeo Club).

Casa Burmester Reserva D.O.C. Douro Branco 2022

Vinho de estrutura mais robusta, o Casa Burmester Reserva amadurece por seis meses em barricas de carvalho francês, equilibrando estrutura e refrescância. Uma escolha perfeita para pratos com bacalhau mais encorpados. Preço sugerido: R$ 228,12 (Wine, para não sócios).

Vinho de estrutura mais robusta, o amadurece por seis meses em barricas de carvalho francês, equilibrando estrutura e refrescância. Uma escolha perfeita para pratos com bacalhau mais encorpados. Preço sugerido: (Wine, para não sócios). Garzón Albariño

Este Alvarinho uruguaio se destaca pelo frescor e mineralidade, com acidez equilibrada e um final longo, perfeito para pratos leves de bacalhau. Preço sugerido: R$ 169,99 (Pão de Açúcar, para São Paulo).