Como fazer ovo de Páscoa caseiro: dicas e passo a passo fácil

Ter tempo para fazer ovos de Páscoa em casa pode parecer, à primeira vista, um luxo, ao dedicar tempo para cada etapa do processo e dar significado para uma data que do calendário comercial.

Para desenvolver o doce em casa, é preciso cuidado, precisão e presença. Porém, não é impossível. Rodrigo Pasquali, sócio da chocolateria Tchocolath, dá as dicas que como preparar o chocolate para transformá-lo em ovo de Páscoa.

Escolha do chocolate

O primeiro passo é investir em um bom chocolate. Prefira as versões fracionadas ou de cobertura nobre, que derretem e moldam com mais facilidade. O chocolate ao leite costuma ser o favorito para agradar diferentes paladares, mas o meio amargo e o branco também são ótimas opções.

Temperagem é essencial

A temperagem — processo de derreter e resfriar o chocolate para que ele fique brilhante e com boa textura — é um dos segredos para um ovo de qualidade. O chocolate deve ser derretido em banho-maria ou no micro-ondas (aqueça aos poucos para não cozinhar o chocolate), e depois resfriado até atingir a temperatura ideal (cerca de 28ºC para chocolate ao leite).

Moldes certos fazem diferença

Formas de acetato com silicone são as mais indicadas para iniciantes, ao ajudarem a dar a espessura ideal ao ovo. Para um ovo de 250g, duas ou três camadas de chocolate são suficientes.

Higiene e conservação

Todos os utensílios devem estar bem higienizados e secos. Utilize água quente para tirar os resíduos de chocolate das formas. Ovos recheados devem ser mantidos na geladeira e consumidos em até 5 dias dependendo do recheio. Já os ovos sem recheio duram cerca de 45 dias em local fresco e seco.

1 /9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame André Mifano, Priscila Mata (de listrado), Verônica Kim, Janaina Torres e Laura Miranda Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

2 /9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame Laura Miranda Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

3 /9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame André Mifano, Priscila Mata (de listrado), Verônica Kim, Janaina Torres e Laura Miranda Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

4 /9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame Verônica Kim Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

5 /9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame André Mifano, Priscila Mata (de listrado), Verônica Kim, Janaina Torres e Laura Miranda Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

6 /9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame - André Mifano, Priscila Mata (de listrado), Verônica Kim, Janaina Torres e Laura Miranda Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

7 /9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame. Chocolate, pascoa, ovos de pascoa Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

8 /9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame. Chocolate, pascoa, ovos de pascoa Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

9/9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame. Chocolate, pascoa, ovos de pascoa Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

Ovos de Páscoa recheados

Entre as tendências para 2025, destacam-se opções que flertam com o requinte e a originalidade. Uma das mais comentadas é o ovo recheado com crème brûlée, que surpreende pela casquinha de açúcar caramelizado quebrada na colher, remetendo à tradicional sobremesa francesa.

Outra proposta que vem ganhando espaço são os ovos com frutas brasileiras como coco, manga entre outros. “Uma boa ideia é unir a panificação com os chocolates — fazer um recheio misturando croissant, pain au chocolate, com algum brigadeiro para rechear. O mesmo pode ser feito com bolos de frutas”, diz Helena Mil Homens, padeira da St Chico. A sugestão é o bolo de especiarias com creme de mascarpone e nozes, que remete ao conforto de um bolo caseiro com acabamento de sobremesa premium.

O matchá, ingrediente cada vez mais presente na confeitaria, aparece como estrela de um recheio que une creme do chá com praliné de gergelim, criando um contraste entre amargor e crocância, inspirado na confeitaria oriental.