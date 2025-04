Chef premiado vetou sanduíche, mas subchef fez escondido e hoje representa 30% das vendas

Às vezes, para que algo em que você acredita aconteça, é necessário contornar as circunstâncias. Foi exatamente isso que o sous-chef Rafael Cavalieri fez ao criar o Marola Hot, um sanduíche que se tornou um absoluto no cardápio do Marola, a sanduicheria de pescados do chef premiado Thomas Troisgros, inaugurada em 2021.

A ideia de um sanduíche com salmão empanado não agradou inicialmente ao chef Thomas, que não era fã do peixe. Contudo, Rafael, acreditando no potencial da receita, não desistiu. Fez os testes em segredo junto com a equipe. Seis meses depois, Thomas experimentou e se apaixonar pela criação. Hoje, o Marola Hot representa 30% das vendas da marca, um verdadeiro sucesso.

O sanduíche é preparado com filé de salmão empanado em farinha panko, cream cheese, ciboulette e molho teriyaki com gengibre, servido em pão brioche (preço: R$ 64,90). A combinação inusitada de ingredientes chamou a atenção, mas foi a textura crocante do peixe e o equilíbrio de sabores que conquistaram o chef Thomas.

"Toda criação no Grupo T.T. surge de debates, discussões e trocas de referências minhas com o Thomas. Mas no caso do Marola Hot, acabamos subvertendo esse processo", explica Rafael. O sucesso foi imediato: no lançamento, 100 unidades foram distribuídas na unidade do Leblon, no Rio de Janeiro, e logo o prato se consolidou como o mais vendido da casa. Atualmente, o Marola Hot pode ser encontrado também em unidades de São Paulo, Paraná e Distrito Federal.

T.T. Burger e suas marcas

Fundado em 2013 no Rio de Janeiro, o T.T. Burger rapidamente se consolidou como uma das hamburguerias mais renomadas do Brasil, sob o comando do chef Thomas Troisgros. A marca é conhecida por criar hambúrgueres artesanais com toques sofisticados da alta gastronomia, combinando ingredientes frescos e de qualidade. Com mais de 14 unidades espalhadas pelo Brasil, o T.T. Burger está presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Vitória, Porto Alegre e Goiânia, e continua a expandir para novas cidades.

Em 2020, o grupo passou por uma nova fase de expansão e criou três novas marcas para atender diferentes gostos e paladares: Três Gordos, especializada em ultra smash burgers; Tom Ticken, com opções de frango; e Marola, sanduicheria especializada em pescados.

Serviço Marola

Unidade Brasília:

Asa Sul CLS 202 - bloco A - Loja 18 - DF

R. Alferes Ângelo Sampaio, 1525 - Batel, Curitiba - PR

Barra da Tijuca: Av. Olegário Maciel, 366 - RJ

Botafogo: Rua Nelson Mandela, 100 - Loja 125 - RJ

Leblon: Av. Ataulfo de Paiva, 1240 - RJ

Tijuca: Praça Varnhagen, 7 - loja C - RJ

Vogue Square Barra: Av. das Américas, 8585, loja 105, Barra da Tijuca - RJ

Arpoador: Rua Francisco Otaviano, 67 - RJ

Itaim Bibi: Rua Pais de Araújo, 137 - SP

Pinheiros: Av. Pedroso de Morais, 1081 - SP