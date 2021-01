BBB 21 terá Podcast do Líder e “aplicativo de relacionamento”; saiba mais

O BBB 21 estreia no próximo dia 25 de janeiro, uma segunda-feira e a Globo anunciou mais novidades sobre a próxima edição do Big Brother Brasil nesta quarta, 13.

Está de olho em ficar milionário? Os fundos de investimento podem ajudar.

Entre elas, a criação do Podcast do Líder, programa de áudio que poderá contar ou não com a participação de outros participantes. Os colegas que não participarem da gravação poderão assisti-la, mas não ouvir seu áudio. O material ficará disponível no site Gshow.

A outra novidade do BBB 21 é o “aplicativo Flecha”, em que os participantes podem declarar interesse uns nos outros virtualmente, de forma semelhante a aplicativos de relacionamento. Caso o interesse seja, mútuo, haverá um “match”.

Thelma, vencedora do BBB 20 Thelma, vencedora do BBB 20

Os participantes ainda não foram confirmados pela Globo, mas o Gshow já liberou alguns spoilers para esta edição. Assim como no ano passado, em que famosos e desconhecidos do público participaram do confinamento, neste ano também haverá um misto de anônimos inscritos e convidados.

Luana Piovani, um nome cotado na internet para participar do BBB, já foi desmentido por Boninho, assim como as gêmeas no nado sincronizado Bianca e Bia Feres, e Andressa Urach. A atriz Mariana Rios também negou sua participação. Já Fiuk, grande especulação nas redes sociais, ainda não confirmou nem desmentiu sua participação.