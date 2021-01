BBB 2021, celebridades, maior confinamento e spoilers sobre a nova edição

Assim como a pandemia não interrompeu o confinamento do Big Brother Brasil 2020, o coronavírus também não irá impedir a edição do reality show em 2021. No dia 25 de janeiro estreia a 21ª edição do programa, que terá novidades.

Está faltando dinheiro para planejar seu 2021? Investir na bolsa pode ser o primeiro passo. Conheça os cursos da EXAME Academy

Os participantes ainda não foram confirmados pela Globo, mas o Gshow já liberou alguns spoilers para esta edição. Assim como no ano passado, em que famosos e desconhecidos do público participaram do confinamento, neste ano também haverá um misto de anônimos inscritos e convidados.

Luana Piovani, um nome cotado na internet para participar do BBB, já foi desmentido por Boninho, assim como as gêmeas no nado sincronizado Bianca e Bia Feres, e Andressa Urach. A atriz Mariana Rios também negou sua participação. Já Fiuk, grande especulação nas redes sociais, ainda não confirmou nem desmentiu sua participação. Resta esperar até sexta-feira, 8, quando a lista será divulgada oficialmente.

Sob comando de Tiago Leifert, a edição deste ano será a mais longa da história, com previsão de duração de 100 dias. Em 2002, a primeira edição teve 64 episódios e prêmio de 500.000 reais. Para 2021, o valor continua o mesmo de 2020, 1,5 milhão de reais.

Ainda sobre valores, é estimado que a rede Globo ganhe 270 milhões de reais somente com propagandas na casa. Além disso, o programa contará com conteúdos exclusivos também nos canais Gshow, Globoplay e Multishow além de entrevistas inéditas e interatividade.

A casa, com decorações e novidades a cada edição, teve o spoiler de um pequeno detalhe de um dos quartos, publicado por Boninho, em sua rede social.