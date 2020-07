Globo revela figurinos mais procurados pelo público

Mesmo com a internet, a televisão continua exercendo um papel importantíssimo quando o assunto é ditar novas tendências no universo da moda. Pensando nisso, no início do mês, a rede Globo, líder de audiência disparada no país há décadas, promoveu o “Papo de Moda”, evento totalmente virtual sobre o assunto.

Durante o encontro, além dos resultados de uma pesquisa sobre o comportamento dos consumidores na quarentena, realizada pelo Ibope, a emissora também revelou os figurinos mais procurados pelo público em 2019.

Das nove peças de roupa e acessórios da lista, apenas uma não apareceu em uma novela da grade da emissora: trata-se de uma blusa branca de manga longa usada pela apresentadora Ana Maria Braga em um dos episódios do programa matinal Mais Você.

O destaque da lista ficou com a novela das nove “A dona do pedaço”, estrelada pela atriz Juliana Paes: cinco figurinos que vestiram os personagens ficaram entre os nove mais procurados.

A Globo não comercializa figurinos semelhantes aos de suas produções, e a procura pelos itens se deu através dos canais de atendimento da emissora, como as redes sociais.

Confira os itens mais procurados:

1. Blusa-branca-de-manga-longa-usada-pela-apresentadora-Ana-Maria-Braga-no-Mais-Você zoom_out_map 1 /9 Blusa branca de manga longa usada pela apresentadora Ana Maria Braga no Mais-Você (Globo/Reprodução)

2. Blusa-branca-de-manga-longa-bordada-usada-pela-personagem-de-Vitória-Strada-em-Espelho-da-Vida-02 zoom_out_map 2 /9 Blusa branca de manga longa bordada usada pela personagem Cris ( Vitória Strada) em Espelho da Vida (Globo/Reprodução)

3. Blusas-estampada-usadas-pela-personagem-Josiane-(Agatha-Moreira)-em-A-Dona-do-Pedaço zoom_out_map 3 /9 Blusas estampadas usadas pela personagem Josiane (Agatha-Moreira) em A-Dona do Pedaço (Globo/Reprodução)

4. Cordão-com-pingente-prata-usado-por-Marcos-(Rômulo-Estrela)-em-Bom-Sucesso zoom_out_map 4 /9 Cordão com pingente prata usado por Marcos ( Rômulo-Estrela) em Bom Sucesso (Globo/Reprodução)

5. Terço-dourado-usado-pela-Maria-da-Paz-(Juliana-Paes)-em-A-Dona-do-Pedaço zoom_out_map 5 /9 Terço dourado usado por Maria da Paz (Juliana Paes) em A Dona do Pedaço (Globo/Reprodução)

6. Blusa-preta-com-gola-e-manga-brancas-usada-pela-Kim-(Monica-Iozzi)-em-A-Dona-do-Pedaço zoom_out_map 6 /9 Blusa preta com gola e manga branca usada por Kim (Monica Iozzi) em A Dona do Pedaço (Globo/Reprodução)

7. Brinco-dourado-usado-pela-Isabel-(Alinne-Moraes)-em-Espelho-da-Vida zoom_out_map 7 /9 Brinco dourado usado por Isabel (Alinne-Moraes) em Espelho da Vida (Globo/Reprodução)

8. Bolsa-preta-usada-pela-Kim-(Monica-Iozzi)-em-A-Dona-do-Pedaço zoom_out_map 8 /9 Bolsa preta usada por Kim (Monica-Iozzi) em A Dona do Pedaço (Globo/Reprodução)

9. Óculos-de-grau-com-armação-azul-usados-pelo-personagem-Zé-Hélio-(Bruno-Bevan)-em-A-Dona-do-Pedaço zoom_out_map 9/9 Óculos de grau com armação azul usado pelo personagem Zé-Hélio (Bruno Bevan) em A Dona do Pedaço (Globo/Reprodução)

Fora da TV

Para além de seus próprios figurinos, que inspiram tendências fora da televisão, a Globo também perguntou aos consumidores como eles consomem moda.

Mais metade dos consumidores (54%) disseram à pesquisa do Ibope realizada em maio que estão repensando a forma como se vestem. Desses 54%, 56% são mulheres jovens, entre 25 e 36 anos.

O Ibope também questionou os principais motivos para a aquisição de novas roupas e acessórios. 41% dos consumidores responderam que substituem itens antigos; 34% compram em datas comemorativas; 29% em trocas de estação e 13% por impulso.

42% dos consumidores disseram ainda que comprar roupas é uma espécie de terapia, demonstrando que o “consumo consciente” não necessariamente significa menos gasto.

Durante a pandemia, 70% dos consumidores têm adiado compras, mas, ao término do período, 56% pretendem comprar moda e acessórios, 28% calçados e 24% cosméticos.