17 bares em São Paulo para confraternizações de fim de ano

O fim do ano está chegando e, com ele, vem um dilema bastante comum: onde fazer a confraternização da empresa, dos amigos ou dos familiares? Seja para algo intimista ou com muitas pessoas, o ambiente precisa ser agradável e com bons comes e bebes. Dos bares mais intimistas aos botecos para reunir a turma, selecionamos dezessete endereços para diferentes tipos de celebrações em São Paulo.

Astor

Em cinco endereços em São Paulo, o Astor serve coquetelaria clássica, chopes bem tirados, uma seleção apurada de vinhos e destilados e cozinha de bar. Para as confraternizações, a casa oferece três opções de pacotes, com valores que variam entre R$ 320 e R$ 410 por pessoa e duração de até 4 horas. Os menus incluem petiscos, chope, coquetéis clássicos, soft drink, com opções que também contemplam pratos principais e sobremesas.

Cinco unidades em São Paulo. Endereço da unidade Oscar Freire: R. Oscar Freire, 163 – Jardim Paulista, São Paulo/SP. Horário de funcionamento: segunda das 17h30 às 23h; terça das 12h às 15h30 e das 17h30 às 23h; quarta das 12h às 15h30 e das 17h30 à 00h; quinta das 12h às 15h30 e das 17h30 à 01h; sexta e sábado das 12h à 01h30; domingo das 12h às 20h. @barastor

Bar Original

Ambiente retrô do Bar Original, em Moema (Mauro Holanda/Divulgação)

Inaugurado há três décadas, o Bar Original inspirou toda uma geração de bares com seu ambiente retrô e é escolha recorrente para confraternizações na região de Moema. Entre os destaques do menu para acompanhar o chope está o Bolinho de Carne à Mestre Elídio (R$ 61 a porção), bem temperado e que chega dourado por fora, ao lado de maionese, mostarda e azeitonas.

Rua Graúna, 137 – Moema, São Paulo/SP. Tel: (11) 2299-5336. Horário de funcionamento: segunda a quarta das 17h à 0h, quinta das 17h à 1h, sexta das 12h às 2h, sábado das 12h às 2h, domingo das 12h às 19h. @baroriginal

Pirajá

Salão do Pirajá na unidade da Faria Lima (Rômulo Fialdini/Divulgação)

Com quase 30 anos de história na capital paulista, o Pirajá oferece a clássica atmosfera carioca regada a samba. Com mais de uma dezena de unidades abertas ao longo dos anos, o bar é uma opção para as confraternizações de fim de ano. Há pacotes para o mínimo de 16 pessoas, que variam de R$ 205 a R$ 320 por pessoa, para até 4 horas de evento. É possível personalizar o pacote ou escolher menus prontos, que contemplam bolinhos, petiscos, pratos, chopes e caipirinhas.

Catorze unidades. Endereço da unidade Faria Lima: Av. Brigadeiro Faria Lima, 64 – Pinheiros, São Paulo. Tel: (11) 3815-6881. Horário de funcionamento: segunda das 12h às 23h, terça e quarta das 12h às 00h, quinta das 12h às 01h, sexta e sábado das 12h às 02h e domingo das 12h às 19h. @barpiraja

Esquina do Souza

Ambiente do Esquina do Souza na Vila Leopoldina (Pedro Napolitano/Divulgação)

O bar tem unidades na Vila Leopoldina, Pompéia e Vila Romana. Ideal para reuniões e confraternizações, é famoso pelas caipirinhas caprichadas, em diversas versões. O espaço recebe confraternizações, mas, para aqueles que preferem se reunir fora dali, há o Esquina em Casa. São eventos que atendem grupos de 40 a 300 pessoas, com duração de quatro horas e menu personalizável, com sugestões como coxinhas, bolinhos, sobremesas e caipirinhas.

Unidades na Vila Leopoldina, Pompéia e Vila Romana. Endereço da unidade Vila Leopoldina: Rua Carneiro da Silva, 185 – Vila Leopoldina, São Paulo/SP. Tel: (11) 3641-4759. Horário de funcionamento: terça a sexta das 17h às 23h30, sábado das 12h às 23h30, domingo e feriados das 12h às 18h. @esquinadosouza

Coda

Salão do Coda, bar de Alê D’Agostino na Vila Buarque (Karim Rojas/Divulgação)

O Coda marca o retorno de Alê D’Agostino à coquetelaria paulistana, simbolizando uma nova fase pessoal e profissional. Localizado na Vila Buarque, o bar traz uma carta que traz doze drinques autorais criados pelo mixologista. Entre eles, o Che Con Infusione (R$ 42), que leva cachaça, vermute bianco, blend de chá, mel e gengibre; e o Kimchi Old Fashioned (R$ 57), feito com uísque bourbon, caramelo de kimchi, bitter e espumante. Para acompanhar os drinques, há bons petiscos, como o Bolinho de Pupunha (R$ 48) e a Croqueta de Camarão (R$ 59) com molho de pimenta gochujang. Para confraternizações, é recomendado realizar reserva pelo site: https://v2.reservamesa.com.br/codabar.

Rua Barão de Tatuí, 233 – Vila Buarque, São Paulo/SP. Horário de funcionamento: terça a quinta das 18h à 0h, sexta das 17h à 1h, sábado das 16h à 1h, último domingo do mês das 17h às 22h. @_codabar

Guilhotina

Ambiente do Guilhotina, em Pinheiros (Pedro Shutter/Divulgação)

O bar tem um quintal agradável ideal para o happy hour. Na parte interna, o grande balcão é o destaque para quem gosta de bons drinques e boas conversas. Dali saem bons drinques, como o Arruda Nunca Falha (R$ 68), que leva vodka Ketel One, cumaru, arruda e soda de cambuci; e o Kentucky Blossom (R$ 75), que une uísque Woodford Reserve, morango, limão, Disaronno, Peychaud’s Bitter e espumante. Para acompanhar, o Sando de Carne Cruda (R$ 49) leva carne cortada na ponta da faca e temperada com aliche, aioli de karashi e picles de nabo, no shokupan; há também uma nova seção dedicada às pizzas de longa fermentação, como a Diávola (R$ 56), com molho de tomate, muçarela, salame diavoletti, cebola roxa e mel. Para confraternizações, é recomendado realizar reserva pelo telefone (11) 3031-0955.

Rua Costa Carvalho, 84 – Pinheiros, São Paulo/SP. Fone: (11) 3031-0955. Horário de funcionamento: terça a sábado das 18h à 1h, sábado das 17h à 1h. @guilhotinabar

Oculto

Ambiente reservado do Oculto, na Vila Madalena (Ana Schad/Divulgação)

Com apenas 24 lugares e ar de exclusividade, o Oculto mantém sua proposta de alta coquetelaria em um ambiente reservado e intimista. Discretamente localizado sob um imóvel de arquitetura singular na Vila Madalena, o bar funciona a portas fechadas e o acesso é feito apenas com reserva e senha — no espírito dos bares speakeasy. A bartender Gabriela Fernandes trouxe novas criações para a carta de drinques, a exemplo do Flor de Gallé (R$ 49), leve e floral: ele leva White Rhum San Basile, shrub de maracujá, licor de flor de sabugueiro, limão e aquafaba. Já o Elixir de Gaudí (R$ 49) ganha notas mais complexas e criativas, e combina Fords Gin, cupuaçu, limoncello, Falernum e Fernet andino. Para acompanhar, há bons petiscos, como os Canapés de Tartar de Salmão Defumado (R$ 53 com quatro unidades), com crocante de arroz japonês, salmão defumado, guacamole e picles de cebola roxa. Já os Canapés de Tartar de Mignon (R$ 49 com quatro unidades) levam croutons de brioche com maionese trufada e alcaparra frita. Para as confraternizações de fim de ano, recomenda-se realizar reserva pelo site http://www.getinapp.com.br/sao-paulo/castelinho.

Rua Fidalga, 120 – Vila Madalena, São Paulo/SP. Fone: (11) 4040-3673. Horário de funcionamento: quarta das 19h à 1h, quinta a sábado das 19h às 21h30 e das 22h à 1h. Reservas pelo site http://www.getinapp.com.br/sao-paulo/castelinho. @castelooculto

Bodega Pepito

Salão do Bodega Pepito, em Pinheiros (Ricardo D’Angelo/Divulgação)

O Bodega Pepito, empreendimento do chef Oscar Bosch, é tudo, menos previsível. Guiada pelo lema da "cozinha inquieta", a casa combina o espírito das tradicionais bodegas espanholas com a informalidade e o calor dos botecos brasileiros, resultando em um espaço que é, ao mesmo tempo, bar e restaurante. Da cozinha saem pratos criativos, como o Ebi Sando (R$ 71), que leva burger de camarão, pimenta de cheiro e furikake; e o Mil Folhas de Cupim (R$ 69), servido com espuma de mandioquinha e pico de gallo. Para bebericar, há drinques autorais como o Pepe (R$ 55), feito com brandy, coco tostado, jerez fino Tio Pepe, bitter de cacau e anis del mono. Já o Caju Inimigo (R$ 42) é a releitura do clássico Caju Amigo, que leva cachaça ou vodka, limão siciliano, vermute branco e compota de caju caseira. Reservas via GetIn: https://reservation.getin.app/865NB0kj.

Rua dos Pinheiros, 320 – Pinheiros, São Paulo/SP. Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 15h e das 18h às 23h30; sexta das 12h às 16h e das 18h às 00h; sábado das 12h às 00h; domingo das 12h às 17h. Aceita VR. @bodega_pepito

Palermo

Ambiente do Palermo, bar siciliano em Pinheiros (Raul da Mota/Divulgação)

Entre as ruas Teodoro Sampaio e dos Pinheiros, está o bar siciliano Palermo. O endereço mistura boa mesa com coquetéis refrescantes e, claro, muito chope. Para petiscar, há o Arancini, em duas versões: com queijo parmesão, provolone e molho de tomates (R$ 42) e com pesto de pistache e muçarela (R$ 49). Outra opção é o Polpette al sugo con focaccia (R$ 60), almôndegas ao molho de tomate servidas com focaccia. Na carta de drinques, o Palermo Spritz (R$ 62) leva Don Julio Blanco, limoncello, Luxardo Maraschino e espumante. Já o Costa D’Oro (R$ 55) combina Lillet Blanc, suco de laranja, hidromel de frutas vermelhas e espumante. Mais informações e reservas no WhatsApp (11) 97729-8731.

Rua Sebastião Gil, 14 – Pinheiros, São Paulo/SP. Horário de funcionamento: segunda das 11h30 às 15h; terça a sexta das 11h30 às 15h e das 18h à 01h; sábado das 12h à 01h; domingo das 12h às 18h. Aceita VR. @distritopalermobar

Sky Hall Garden Bar

Para celebrar as confraternizações de fim de ano, o Sky Hall Garden Bar, nos Jardins, reúne gastronomia contemporânea, coquetelaria autoral e um ambiente acolhedor para encontros entre amigos, familiares e equipes de trabalho. A cozinha leva a assinatura do chef e sócio Martin Casilli, enquanto a carta de drinques é elaborada pelo mixologista Renan Tarantino. Uma das sugestões para a ocasião é o Tramonto (R$ 149 por pessoa), experiência de happy hour realizada diariamente, das 17h às 20h, na qual o cliente escolhe cinco opções de pequenas porções. Entre os destaques estão o Sago, Parmigiano & Funghi, releitura do dadinho de tapioca com sagu, parmesão e creme de funghi; o Tartare de Búfalo, servido sobre cracker de milho crioulo e creme de damasco; o Pan Tomaca, versão vegana preparada com pão de fermentação natural, tomate ralado e alho confit; e a Bruschetta Parma, com presunto de Parma e creme de ricota temperada. Para brindar, a casa oferece Mini Martinis (50 ml), nas versões Dry Martini, Vodka Martini, 50/50 e Martinez, além de uma carta de coquetéis autorais que inclui o Black Stag. Às sextas-feiras, a programação ganha um atrativo extra com música ao vivo, tornando o endereço ainda mais convidativo para confraternizações em grupo. Com uma combinação de boa gastronomia, drinques elaborados e programação musical, o Sky Hall Garden Bar oferece diferentes ingredientes para transformar os encontros de fim de ano em experiências descontraídas e saborosas.

Rua Haddock Lobo, 1327, Jardim Paulista. Telefone: (11) 97689-3567. Horário de funcionamento: segunda, das 12h às 15h; de terça a quinta, das 12h às 0h; sexta, das 12h à 1h; sábado, das 10h à 1h; e aos domingos, das 10h às 22h. @skyhallgarden

Sky Hall Park Bar

Para quem busca um cenário especial para celebrar o encerramento do ano, o Sky Hall Park Bar, no Brooklin, aposta em uma proposta gastronômica versátil, ideal para confraternizações corporativas, encontros entre amigos e celebrações familiares. Idealizado pelo chef e sócio Martin Casilli, o espaço oferece diferentes possibilidades de eventos, com destaque para as ilhas gastronômicas, a partir de R$ 137 por pessoa. A experiência permite compor menus de acordo com o perfil de cada confraternização, reunindo entradas, saladas, massas, carnes, pratos quentes e acompanhamentos. Para tornar a ocasião ainda mais completa, é possível agregar opções de proteínas e massas, ampliando a variedade de preparações e personalizando a experiência gastronômica. Com ambientes amplos e uma estrutura que integra restaurante, café e delicatessen, o Sky Hall Park Bar oferece diferentes formatos para receber grupos, desde encontros mais intimistas até celebrações corporativas. Sob o comando de Martin Casilli, a casa combina gastronomia, praticidade e hospitalidade para transformar as confraternizações de fim de ano em experiências à mesa.

Av. Roque Petroni Júnior, 630 – Torre 7 – Brooklin, São Paulo/SP. Telefone: (11) 3044-3592. Horário de funcionamento: café e delicatessen, todos os dias, das 10h às 19h; almoço, de terça a sexta, das 12h às 15h; jantar, terça a domingo, das 19h às 22h; brunch, aos sábados, domingos e feriados, das 11h às 16h. @skyhallpark

Sky Hall Terrace Bar

Para celebrar as confraternizações de fim de ano, o Sky Hall Terrace Bar é uma opção para reunir amigos, familiares e equipes de trabalho em um ambiente descontraído e sofisticado, com gastronomia contemporânea e coquetelaria preparada para grupos. Uma das sugestões é o pacote Happy Hour, com duração de 4 horas, para grupos de 10 a 50 pessoas, com data e período a combinar (R$ 350 por pessoa, sendo necessário sinal para reserva da área para até 50 convidados). O serviço é rotativo e traz o Dadinho de Tapioca com geleia de pimenta; a Seleção de Pastéis, nos sabores queijo, ragout de cupim, bacon caramelizado, gorgonzola dolce e cogumelos trufados; o Trio de Bruschettas, com salmão gravlax, sour cream e alho-poró, boursin com uvas grelhadas e flor de laranjeira, e caprese com tomates confit e pesto caseiro; a Croquetta de linguiça de pernil e camembert; o Arancini de funghi; e o SFC (Sky Fried Chicken). Para acompanhar, o pacote inclui refrigerantes da linha Ambev, água com e sem gás, Coronita, a Torre de Aperol Spritz e a escolha entre gin tônica, caipirinha ou caipiroska. Com gastronomia, bebidas à vontade e atmosfera descontraída, o endereço reúne boas opções para brindar e celebrar o encerramento do ano.

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327, Vila Nova Conceição. Telefone: (11) 3044-3592. Horário de funcionamento: de terça a quinta e aos domingos, do meio-dia à meia-noite; de quinta a sábado, do meio-dia às 2h. Pet-friendly. @skyhallbar

Galo Véio

Com uma proposta descontraída de botequim, o Galo Véio é uma opção para as confraternizações de fim de ano, reunindo amigos, familiares e equipes de trabalho em torno de petiscos criativos, espetinhos na brasa e receitas que valorizam o frango, milho e ovo, do chefe do fogo Marcos Livi. Para compartilhar, o cardápio traz opções como a Coxinha de Frango sem Massa (R$ 31,90 – 4 unidades), o Frango Frito KFC (R$ 43,85 – 5 unidades), a Asinha de Frango Coreana (R$ 33,20 – 6 unidades), preparada com molho coreano e paçoquinha, e a Polenta Frita com Chuva de Queijo (R$ 34,75). Outra pedida é o Guioza Tri Legal (R$ 39,80 – 4 unidades), recheado com frango, milho e fígado, finalizado com molho Hot Honey. Na brasa, os espetinhos também são boas opções para dividir à mesa. Entre eles estão o Coração de Frango (R$ 18,80), a Sobrecoxa com Quiabo, Tomate e Cebola (R$ 19,80), a Tulipa na Brasa (R$ 19,20) e o Miolo de Alcatra com Cebola, Tomate e Pimentões (R$ 24,80). Para acompanhar, a casa oferece drinques assinados pelo chef de bar Luiz Claudio Simões, além de cervejas e outras bebidas. Com ambiente informal e menu pensado para diferentes momentos, o Galo Véio aposta no clima de boteco para celebrar o encerramento do ano.

Rua Alcides Ricardini Neves, 68 – Brooklin, São Paulo/SP. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 12h às 22h; sábado, domingo e feriado, das 12h às 18h. @galoveio_sp

Baretto

Salão do Baretto, no Fasano São Paulo Jardins (Divulgação/Divulgação)

Sob o comando do premiado bartender Walter Lima, mais conhecido como Bolinha, o Baretto oferece uma atmosfera única, que combina bons drinques e música ao vivo. Dentro do Fasano São Paulo Jardins, a experiência por lá pode ser vivida tanto por meio de clássicos, como o Cosmopolitan (R$ 66), preparado com vodka, limão, licor de laranja e suco de cranberry, quanto por criações autorais, como o Ten & Thyme (R$ 69), que reúne gin, suco de limão siciliano, mel e água tônica.

Rua Vittorio Fasano, 88 – Hotel Fasano – Jardim Paulista. (11) 3896-4000. Horário: segunda a sábado, das 19h às 2h. Capacidade: 50 lugares. @fasano

Barbarosa

Ambiente do Barbarosa, listening bar na Vila Madalena (Neuton Araujo/Divulgação)

Novo listening bar de São Paulo, o Barbarosa transforma a riqueza cultural das margens mediterrâneas em uma experiência em que gastronomia, música, arte, design e hospitalidade dialogam de forma integrada. Ideal para quem deseja confraternizar em um dos endereços mais recentes da cidade, o espaço fica localizado na Vila Madalena.

Entre os destaques, vale experimentar o Pérola Negra: Tomada Forçada, feito com bourbon lavado em manteiga de amendoim, licor de avelã, maracujá e limão-siciliano, e o Capitão do Infortúnio, de perfil frutado, cítrico e aveludado, que combina vodca infusionada em framboesa, limão-siciliano, gengibre e clara de ovo batida. A carta é assinada por Kyoko Grace e Jonatan Albuquerque.

Já o menu, comandado pelo chef Massinissa Abdennbi, tem influências que atravessam o sul da Europa, o norte da África, o Levante e as ilhas mediterrâneas. Um exemplo é o Homus das Rotas Gêmeas, homus de nozes que pode seguir por dois caminhos: servido com cordeiro cozido lentamente, desfiado e envolvido no próprio jus com especiarias, ou com shimeji dourado e laqueado com café, molho de soja e melaço de romã, finalizado com cebola ao sumac, coentro e nozes torradas.

Rua Harmonia, 71 – Sumarezinho, São Paulo/SP. (71) 99922-7197. Horário de funcionamento – soft opening: quarta, quinta e domingo, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h às 01h. http://www.barbarosa.com.br. @barbarosa_sp. Capacidade: 75 lugares. Pet friendly: sim. Acessibilidade: sim. Taxa de rolha: R$ 250

Casa HARIO

Ambiente da Casa HARIO, no Itaim Bibi (Neuton Araújo/Divulgação)

Na esquina da Rua Manuel Guedes com a Rua Tabapuã, a Casa HARIO é uma opção gastronômica perfeita para quem busca qualidade e exclusividade ao melhor estilo da cultura japonesa com um toque de brasilidade. O ambiente também funciona para degustações em pequenos grupos.

Entre os drinques, fazem sucesso o Kimono (R$ 39), preparado com rum envelhecido, licor 43, cold brew de café, solução cítrica e 1883 de Baunilha Francesa, enquanto o Milenar (R$ 39) leva gin, jerez, licor, solução cítrica e 1883 de Flor de Sabugueiro.

Já no menu, o Salmão Honey Truffle (R$ 49) é uma ótima pedida, preparado com finas lâminas de salmão temperadas com molho especial de trufas e ponzu. Além disso, vale passar pelo Tuna Tataki (R$ 52), fatias de atum selado servidas com molho ponzu e gengibre ralado. Para finalizar, o Tiramisu de Matcha (R$ 35), uma reinterpretação de um clássico italiano utilizando elementos japoneses e trazendo um toque de umami.

Rua Manuel Guedes, 426 – Itaim Bibi. (11) 91943-8278. Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; de sábado e domingo, das 9h às 19h. Reservas: https://usetag.me/casahario. http://www.casahario.com.br. @casahario. Capacidade: 90 lugares

Rooftop do Fasano São Paulo Itaim

Rooftop do Fasano São Paulo Itaim, com vista para a cidade (Daniel Pinheiro/Divulgação)

Com vista privilegiada para o skyline da cidade, o rooftop do hotel Fasano São Paulo Itaim é a localização perfeita para celebrações mais intimistas e sofisticadas. No Bar da Piscina, as sugestões são o Carpaccio de polvo com vinagrete (R$ 144), os Camarões crocantes (R$ 147) e o Trio de crudo (R$ 160), com salmão, peixe branco e atum.

Além do menu completo com entradas e pratos principais, do balcão saem drinques como o Crimson Bloom (R$ 74), preparado com vodka Cîroc, licor de framboesa, suco de limão siciliano e club soda, e o Golden Penicillin (R$ 123), com uísque Johnnie Walker Gold Label Reserve, gengibre, suco de limão siciliano, xarope de mel e spray de uísque single malt Talisker. Para quem não está hospedado no hotel, é preciso fazer reserva.

Rua Pedroso Alvarenga, 706 – Itaim Bibi, São Paulo/SP, 04531-012. Telefone (11) 3513-7470 e WhatsApp (11) 3513-7471. reservas.itaim@fasano.com.br. @fasanosaopauloitaim. http://www.fasano.com.br