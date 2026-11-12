17 bares em São Paulo para confraternizações de fim de ano

Salão do Astor na unidade da Paulista, em São Paulo (Lais Acsa/Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 11h03.
Um guia especializado com 17 bares em São Paulo, ideal para confraternizações de fim de ano. As opções variam de ambientes intimistas a botecos para grupos maiores, com pacotes completos que incluem drinques, petiscos e pratos principais. Cada local oferece experiências únicas, desde coquetelaria clássica até opções temáticas como samba carioca e happy hour ao ar livre.
O fim do ano está chegando e, com ele, vem um dilema bastante comum: onde fazer a confraternização da empresa, dos amigos ou dos familiares? Seja para algo intimista ou com muitas pessoas, o ambiente precisa ser agradável e com bons comes e bebes. Dos bares mais intimistas aos botecos para reunir a turma, selecionamos dezessete endereços para diferentes tipos de celebrações em São Paulo.
Em cinco endereços em São Paulo, o Astor serve coquetelaria clássica, chopes bem tirados, uma seleção apurada de vinhos e destilados e cozinha de bar. Para as confraternizações, a casa oferece três opções de pacotes, com valores que variam entre R$ 320 e R$ 410 por pessoa e duração de até 4 horas. Os menus incluem petiscos, chope, coquetéis clássicos, soft drink, com opções que também contemplam pratos principais e sobremesas.
Cinco unidades em São Paulo. Endereço da unidade Oscar Freire: R. Oscar Freire, 163 – Jardim Paulista, São Paulo/SP. Horário de funcionamento: segunda das 17h30 às 23h; terça das 12h às 15h30 e das 17h30 às 23h; quarta das 12h às 15h30 e das 17h30 à 00h; quinta das 12h às 15h30 e das 17h30 à 01h; sexta e sábado das 12h à 01h30; domingo das 12h às 20h. @barastor
Inaugurado há três décadas, o Bar Original inspirou toda uma geração de bares com seu ambiente retrô e é escolha recorrente para confraternizações na região de Moema. Entre os destaques do menu para acompanhar o chope está o Bolinho de Carne à Mestre Elídio (R$ 61 a porção), bem temperado e que chega dourado por fora, ao lado de maionese, mostarda e azeitonas.
Rua Graúna, 137 – Moema, São Paulo/SP. Tel: (11) 2299-5336. Horário de funcionamento: segunda a quarta das 17h à 0h, quinta das 17h à 1h, sexta das 12h às 2h, sábado das 12h às 2h, domingo das 12h às 19h. @baroriginal
Com quase 30 anos de história na capital paulista, o Pirajá oferece a clássica atmosfera carioca regada a samba. Com mais de uma dezena de unidades abertas ao longo dos anos, o bar é uma opção para as confraternizações de fim de ano. Há pacotes para o mínimo de 16 pessoas, que variam de R$ 205 a R$ 320 por pessoa, para até 4 horas de evento. É possível personalizar o pacote ou escolher menus prontos, que contemplam bolinhos, petiscos, pratos, chopes e caipirinhas.
Catorze unidades. Endereço da unidade Faria Lima: Av. Brigadeiro Faria Lima, 64 – Pinheiros, São Paulo. Tel: (11) 3815-6881. Horário de funcionamento: segunda das 12h às 23h, terça e quarta das 12h às 00h, quinta das 12h às 01h, sexta e sábado das 12h às 02h e domingo das 12h às 19h. @barpiraja
O bar tem unidades na Vila Leopoldina, Pompéia e Vila Romana. Ideal para reuniões e confraternizações, é famoso pelas caipirinhas caprichadas, em diversas versões. O espaço recebe confraternizações, mas, para aqueles que preferem se reunir fora dali, há o Esquina em Casa. São eventos que atendem grupos de 40 a 300 pessoas, com duração de quatro horas e menu personalizável, com sugestões como coxinhas, bolinhos, sobremesas e caipirinhas.
Unidades na Vila Leopoldina, Pompéia e Vila Romana. Endereço da unidade Vila Leopoldina: Rua Carneiro da Silva, 185 – Vila Leopoldina, São Paulo/SP. Tel: (11) 3641-4759. Horário de funcionamento: terça a sexta das 17h às 23h30, sábado das 12h às 23h30, domingo e feriados das 12h às 18h. @esquinadosouza
O Coda marca o retorno de Alê D’Agostino à coquetelaria paulistana, simbolizando uma nova fase pessoal e profissional. Localizado na Vila Buarque, o bar traz uma carta que traz doze drinques autorais criados pelo mixologista. Entre eles, o Che Con Infusione (R$ 42), que leva cachaça, vermute bianco, blend de chá, mel e gengibre; e o Kimchi Old Fashioned (R$ 57), feito com uísque bourbon, caramelo de kimchi, bitter e espumante. Para acompanhar os drinques, há bons petiscos, como o Bolinho de Pupunha (R$ 48) e a Croqueta de Camarão (R$ 59) com molho de pimenta gochujang. Para confraternizações, é recomendado realizar reserva pelo site: https://v2.reservamesa.com.br/codabar.
Rua Barão de Tatuí, 233 – Vila Buarque, São Paulo/SP. Horário de funcionamento: terça a quinta das 18h à 0h, sexta das 17h à 1h, sábado das 16h à 1h, último domingo do mês das 17h às 22h. @_codabar
O bar tem um quintal agradável ideal para o happy hour. Na parte interna, o grande balcão é o destaque para quem gosta de bons drinques e boas conversas. Dali saem bons drinques, como o Arruda Nunca Falha (R$ 68), que leva vodka Ketel One, cumaru, arruda e soda de cambuci; e o Kentucky Blossom (R$ 75), que une uísque Woodford Reserve, morango, limão, Disaronno, Peychaud’s Bitter e espumante. Para acompanhar, o Sando de Carne Cruda (R$ 49) leva carne cortada na ponta da faca e temperada com aliche, aioli de karashi e picles de nabo, no shokupan; há também uma nova seção dedicada às pizzas de longa fermentação, como a Diávola (R$ 56), com molho de tomate, muçarela, salame diavoletti, cebola roxa e mel. Para confraternizações, é recomendado realizar reserva pelo telefone (11) 3031-0955.
Rua Costa Carvalho, 84 – Pinheiros, São Paulo/SP. Fone: (11) 3031-0955. Horário de funcionamento: terça a sábado das 18h à 1h, sábado das 17h à 1h. @guilhotinabar
Com apenas 24 lugares e ar de exclusividade, o Oculto mantém sua proposta de alta coquetelaria em um ambiente reservado e intimista. Discretamente localizado sob um imóvel de arquitetura singular na Vila Madalena, o bar funciona a portas fechadas e o acesso é feito apenas com reserva e senha — no espírito dos bares speakeasy. A bartender Gabriela Fernandes trouxe novas criações para a carta de drinques, a exemplo do Flor de Gallé (R$ 49), leve e floral: ele leva White Rhum San Basile, shrub de maracujá, licor de flor de sabugueiro, limão e aquafaba. Já o Elixir de Gaudí (R$ 49) ganha notas mais complexas e criativas, e combina Fords Gin, cupuaçu, limoncello, Falernum e Fernet andino. Para acompanhar, há bons petiscos, como os Canapés de Tartar de Salmão Defumado (R$ 53 com quatro unidades), com crocante de arroz japonês, salmão defumado, guacamole e picles de cebola roxa. Já os Canapés de Tartar de Mignon (R$ 49 com quatro unidades) levam croutons de brioche com maionese trufada e alcaparra frita. Para as confraternizações de fim de ano, recomenda-se realizar reserva pelo site http://www.getinapp.com.br/sao-paulo/castelinho.
Rua Fidalga, 120 – Vila Madalena, São Paulo/SP. Fone: (11) 4040-3673. Horário de funcionamento: quarta das 19h à 1h, quinta a sábado das 19h às 21h30 e das 22h à 1h. Reservas pelo site http://www.getinapp.com.br/sao-paulo/castelinho. @castelooculto
O Bodega Pepito, empreendimento do chef Oscar Bosch, é tudo, menos previsível. Guiada pelo lema da "cozinha inquieta", a casa combina o espírito das tradicionais bodegas espanholas com a informalidade e o calor dos botecos brasileiros, resultando em um espaço que é, ao mesmo tempo, bar e restaurante. Da cozinha saem pratos criativos, como o Ebi Sando (R$ 71), que leva burger de camarão, pimenta de cheiro e furikake; e o Mil Folhas de Cupim (R$ 69), servido com espuma de mandioquinha e pico de gallo. Para bebericar, há drinques autorais como o Pepe (R$ 55), feito com brandy, coco tostado, jerez fino Tio Pepe, bitter de cacau e anis del mono. Já o Caju Inimigo (R$ 42) é a releitura do clássico Caju Amigo, que leva cachaça ou vodka, limão siciliano, vermute branco e compota de caju caseira. Reservas via GetIn: https://reservation.getin.app/865NB0kj.
Rua dos Pinheiros, 320 – Pinheiros, São Paulo/SP. Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 15h e das 18h às 23h30; sexta das 12h às 16h e das 18h às 00h; sábado das 12h às 00h; domingo das 12h às 17h. Aceita VR. @bodega_pepito
Entre as ruas Teodoro Sampaio e dos Pinheiros, está o bar siciliano Palermo. O endereço mistura boa mesa com coquetéis refrescantes e, claro, muito chope. Para petiscar, há o Arancini, em duas versões: com queijo parmesão, provolone e molho de tomates (R$ 42) e com pesto de pistache e muçarela (R$ 49). Outra opção é o Polpette al sugo con focaccia (R$ 60), almôndegas ao molho de tomate servidas com focaccia. Na carta de drinques, o Palermo Spritz (R$ 62) leva Don Julio Blanco, limoncello, Luxardo Maraschino e espumante. Já o Costa D’Oro (R$ 55) combina Lillet Blanc, suco de laranja, hidromel de frutas vermelhas e espumante. Mais informações e reservas no WhatsApp (11) 97729-8731.
Rua Sebastião Gil, 14 – Pinheiros, São Paulo/SP. Horário de funcionamento: segunda das 11h30 às 15h; terça a sexta das 11h30 às 15h e das 18h à 01h; sábado das 12h à 01h; domingo das 12h às 18h. Aceita VR. @distritopalermobar
Para celebrar as confraternizações de fim de ano, o Sky Hall Garden Bar, nos Jardins, reúne gastronomia contemporânea, coquetelaria autoral e um ambiente acolhedor para encontros entre amigos, familiares e equipes de trabalho. A cozinha leva a assinatura do chef e sócio Martin Casilli, enquanto a carta de drinques é elaborada pelo mixologista Renan Tarantino. Uma das sugestões para a ocasião é o Tramonto (R$ 149 por pessoa), experiência de happy hour realizada diariamente, das 17h às 20h, na qual o cliente escolhe cinco opções de pequenas porções. Entre os destaques estão o Sago, Parmigiano & Funghi, releitura do dadinho de tapioca com sagu, parmesão e creme de funghi; o Tartare de Búfalo, servido sobre cracker de milho crioulo e creme de damasco; o Pan Tomaca, versão vegana preparada com pão de fermentação natural, tomate ralado e alho confit; e a Bruschetta Parma, com presunto de Parma e creme de ricota temperada. Para brindar, a casa oferece Mini Martinis (50 ml), nas versões Dry Martini, Vodka Martini, 50/50 e Martinez, além de uma carta de coquetéis autorais que inclui o Black Stag. Às sextas-feiras, a programação ganha um atrativo extra com música ao vivo, tornando o endereço ainda mais convidativo para confraternizações em grupo. Com uma combinação de boa gastronomia, drinques elaborados e programação musical, o Sky Hall Garden Bar oferece diferentes ingredientes para transformar os encontros de fim de ano em experiências descontraídas e saborosas.
Rua Haddock Lobo, 1327, Jardim Paulista. Telefone: (11) 97689-3567. Horário de funcionamento: segunda, das 12h às 15h; de terça a quinta, das 12h às 0h; sexta, das 12h à 1h; sábado, das 10h à 1h; e aos domingos, das 10h às 22h. @skyhallgarden
Para quem busca um cenário especial para celebrar o encerramento do ano, o Sky Hall Park Bar, no Brooklin, aposta em uma proposta gastronômica versátil, ideal para confraternizações corporativas, encontros entre amigos e celebrações familiares. Idealizado pelo chef e sócio Martin Casilli, o espaço oferece diferentes possibilidades de eventos, com destaque para as ilhas gastronômicas, a partir de R$ 137 por pessoa. A experiência permite compor menus de acordo com o perfil de cada confraternização, reunindo entradas, saladas, massas, carnes, pratos quentes e acompanhamentos. Para tornar a ocasião ainda mais completa, é possível agregar opções de proteínas e massas, ampliando a variedade de preparações e personalizando a experiência gastronômica. Com ambientes amplos e uma estrutura que integra restaurante, café e delicatessen, o Sky Hall Park Bar oferece diferentes formatos para receber grupos, desde encontros mais intimistas até celebrações corporativas. Sob o comando de Martin Casilli, a casa combina gastronomia, praticidade e hospitalidade para transformar as confraternizações de fim de ano em experiências à mesa.
Av. Roque Petroni Júnior, 630 – Torre 7 – Brooklin, São Paulo/SP. Telefone: (11) 3044-3592. Horário de funcionamento: café e delicatessen, todos os dias, das 10h às 19h; almoço, de terça a sexta, das 12h às 15h; jantar, terça a domingo, das 19h às 22h; brunch, aos sábados, domingos e feriados, das 11h às 16h. @skyhallpark
Para celebrar as confraternizações de fim de ano, o Sky Hall Terrace Bar é uma opção para reunir amigos, familiares e equipes de trabalho em um ambiente descontraído e sofisticado, com gastronomia contemporânea e coquetelaria preparada para grupos. Uma das sugestões é o pacote Happy Hour, com duração de 4 horas, para grupos de 10 a 50 pessoas, com data e período a combinar (R$ 350 por pessoa, sendo necessário sinal para reserva da área para até 50 convidados). O serviço é rotativo e traz o Dadinho de Tapioca com geleia de pimenta; a Seleção de Pastéis, nos sabores queijo, ragout de cupim, bacon caramelizado, gorgonzola dolce e cogumelos trufados; o Trio de Bruschettas, com salmão gravlax, sour cream e alho-poró, boursin com uvas grelhadas e flor de laranjeira, e caprese com tomates confit e pesto caseiro; a Croquetta de linguiça de pernil e camembert; o Arancini de funghi; e o SFC (Sky Fried Chicken). Para acompanhar, o pacote inclui refrigerantes da linha Ambev, água com e sem gás, Coronita, a Torre de Aperol Spritz e a escolha entre gin tônica, caipirinha ou caipiroska. Com gastronomia, bebidas à vontade e atmosfera descontraída, o endereço reúne boas opções para brindar e celebrar o encerramento do ano.
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327, Vila Nova Conceição. Telefone: (11) 3044-3592. Horário de funcionamento: de terça a quinta e aos domingos, do meio-dia à meia-noite; de quinta a sábado, do meio-dia às 2h. Pet-friendly. @skyhallbar
Com uma proposta descontraída de botequim, o Galo Véio é uma opção para as confraternizações de fim de ano, reunindo amigos, familiares e equipes de trabalho em torno de petiscos criativos, espetinhos na brasa e receitas que valorizam o frango, milho e ovo, do chefe do fogo Marcos Livi. Para compartilhar, o cardápio traz opções como a Coxinha de Frango sem Massa (R$ 31,90 – 4 unidades), o Frango Frito KFC (R$ 43,85 – 5 unidades), a Asinha de Frango Coreana (R$ 33,20 – 6 unidades), preparada com molho coreano e paçoquinha, e a Polenta Frita com Chuva de Queijo (R$ 34,75). Outra pedida é o Guioza Tri Legal (R$ 39,80 – 4 unidades), recheado com frango, milho e fígado, finalizado com molho Hot Honey. Na brasa, os espetinhos também são boas opções para dividir à mesa. Entre eles estão o Coração de Frango (R$ 18,80), a Sobrecoxa com Quiabo, Tomate e Cebola (R$ 19,80), a Tulipa na Brasa (R$ 19,20) e o Miolo de Alcatra com Cebola, Tomate e Pimentões (R$ 24,80). Para acompanhar, a casa oferece drinques assinados pelo chef de bar Luiz Claudio Simões, além de cervejas e outras bebidas. Com ambiente informal e menu pensado para diferentes momentos, o Galo Véio aposta no clima de boteco para celebrar o encerramento do ano.
Rua Alcides Ricardini Neves, 68 – Brooklin, São Paulo/SP. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 12h às 22h; sábado, domingo e feriado, das 12h às 18h. @galoveio_sp
Sob o comando do premiado bartender Walter Lima, mais conhecido como Bolinha, o Baretto oferece uma atmosfera única, que combina bons drinques e música ao vivo. Dentro do Fasano São Paulo Jardins, a experiência por lá pode ser vivida tanto por meio de clássicos, como o Cosmopolitan (R$ 66), preparado com vodka, limão, licor de laranja e suco de cranberry, quanto por criações autorais, como o Ten & Thyme (R$ 69), que reúne gin, suco de limão siciliano, mel e água tônica.
Rua Vittorio Fasano, 88 – Hotel Fasano – Jardim Paulista. (11) 3896-4000. Horário: segunda a sábado, das 19h às 2h. Capacidade: 50 lugares. @fasano
Novo listening bar de São Paulo, o Barbarosa transforma a riqueza cultural das margens mediterrâneas em uma experiência em que gastronomia, música, arte, design e hospitalidade dialogam de forma integrada. Ideal para quem deseja confraternizar em um dos endereços mais recentes da cidade, o espaço fica localizado na Vila Madalena.
Entre os destaques, vale experimentar o Pérola Negra: Tomada Forçada, feito com bourbon lavado em manteiga de amendoim, licor de avelã, maracujá e limão-siciliano, e o Capitão do Infortúnio, de perfil frutado, cítrico e aveludado, que combina vodca infusionada em framboesa, limão-siciliano, gengibre e clara de ovo batida. A carta é assinada por Kyoko Grace e Jonatan Albuquerque.
Já o menu, comandado pelo chef Massinissa Abdennbi, tem influências que atravessam o sul da Europa, o norte da África, o Levante e as ilhas mediterrâneas. Um exemplo é o Homus das Rotas Gêmeas, homus de nozes que pode seguir por dois caminhos: servido com cordeiro cozido lentamente, desfiado e envolvido no próprio jus com especiarias, ou com shimeji dourado e laqueado com café, molho de soja e melaço de romã, finalizado com cebola ao sumac, coentro e nozes torradas.
Rua Harmonia, 71 – Sumarezinho, São Paulo/SP. (71) 99922-7197. Horário de funcionamento – soft opening: quarta, quinta e domingo, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h às 01h. http://www.barbarosa.com.br. @barbarosa_sp. Capacidade: 75 lugares. Pet friendly: sim. Acessibilidade: sim. Taxa de rolha: R$ 250
Na esquina da Rua Manuel Guedes com a Rua Tabapuã, a Casa HARIO é uma opção gastronômica perfeita para quem busca qualidade e exclusividade ao melhor estilo da cultura japonesa com um toque de brasilidade. O ambiente também funciona para degustações em pequenos grupos.
Entre os drinques, fazem sucesso o Kimono (R$ 39), preparado com rum envelhecido, licor 43, cold brew de café, solução cítrica e 1883 de Baunilha Francesa, enquanto o Milenar (R$ 39) leva gin, jerez, licor, solução cítrica e 1883 de Flor de Sabugueiro.
Já no menu, o Salmão Honey Truffle (R$ 49) é uma ótima pedida, preparado com finas lâminas de salmão temperadas com molho especial de trufas e ponzu. Além disso, vale passar pelo Tuna Tataki (R$ 52), fatias de atum selado servidas com molho ponzu e gengibre ralado. Para finalizar, o Tiramisu de Matcha (R$ 35), uma reinterpretação de um clássico italiano utilizando elementos japoneses e trazendo um toque de umami.
Rua Manuel Guedes, 426 – Itaim Bibi. (11) 91943-8278. Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; de sábado e domingo, das 9h às 19h. Reservas: https://usetag.me/casahario. http://www.casahario.com.br. @casahario. Capacidade: 90 lugares
Com vista privilegiada para o skyline da cidade, o rooftop do hotel Fasano São Paulo Itaim é a localização perfeita para celebrações mais intimistas e sofisticadas. No Bar da Piscina, as sugestões são o Carpaccio de polvo com vinagrete (R$ 144), os Camarões crocantes (R$ 147) e o Trio de crudo (R$ 160), com salmão, peixe branco e atum.
Além do menu completo com entradas e pratos principais, do balcão saem drinques como o Crimson Bloom (R$ 74), preparado com vodka Cîroc, licor de framboesa, suco de limão siciliano e club soda, e o Golden Penicillin (R$ 123), com uísque Johnnie Walker Gold Label Reserve, gengibre, suco de limão siciliano, xarope de mel e spray de uísque single malt Talisker. Para quem não está hospedado no hotel, é preciso fazer reserva.
Rua Pedroso Alvarenga, 706 – Itaim Bibi, São Paulo/SP, 04531-012. Telefone (11) 3513-7470 e WhatsApp (11) 3513-7471. reservas.itaim@fasano.com.br. @fasanosaopauloitaim. http://www.fasano.com.br