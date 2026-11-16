Enxoval de luxo e projeto de arquitetura: o plano da Trousseau para conquistar os EUA

Aos 35 anos de operação, a marca brasileira de enxovais e artigos para casa Trousseau entra em um novo ciclo de crescimento. Fundada em 1991 por Adriana e Romeu Trussardi Neto, a empresa familiar projeta avançar até 20% ao ano ao longo dos próximos cinco anos.

O plano aposta na diversificação de categorias, no reforço da capacidade fabril e na aceleração da operação nos Estados Unidos — mercado onde as vendas cresceram 75% em 2026, na comparação anual.

Para viabilizar a expansão, a companhia dobrou o volume de investimentos em relação à sua média histórica, com aportes financiados integralmente com capital próprio. Os recursos foram direcionados para modernizar a logística e a fábrica: a empresa dobrou a capacidade de armazenamento e internalizou o departamento de bordados com novas máquinas multicabeças, o que elevou em 100% a produção de peças personalizadas.

Hoje, a equipe soma 400 funcionários, dos quais mais de 200 são costureiras.

De origem focada em cama e banho, a Trousseau ampliou o escopo para atuar como marca de lifestyle doméstico. O movimento ganhou tração em 2025, com a incorporação da Casa Costa — marca nativa digital de mesa posta, fundada por Luma Costa —, que impulsionou a criação de uma linha completa de tablewear. O portfólio agora inclui ainda colchões próprios, fragrâncias, itens voltados a spas e a linha infantil Trousseau Petit.

Segundo a empresa, 25% da base cadastrada realiza compras recorrentes em um intervalo de 24 meses.

O peso do mercado americano

A internacionalização concentra parte relevante das metas da empresa. Com operação própria nos Estados Unidos desde 2019, a Trousseau mudou o posicionamento comercial em 2024 ao transferir a boutique de Miami para o Design District. A mudança aproximou a marca de arquitetos e designers de interiores locais e voltou o foco para projetos residenciais completos.

O reposicionamento também elevou o ticket médio da operação americana em 51% e aumentou em 32% a base de clientes recorrentes. Atualmente, consumidores estrangeiros e profissionais de arquitetura estabelecidos nos EUA já respondem por cerca de metade do faturamento da unidade.

Com planos de abrir entre duas e três novas lojas na Flórida nos próximos anos, a companhia estima que o mercado norte-americano passe a representar de 15% a 20% da receita total em cinco anos.

Para dar suporte à operação global, a empresa prepara uma nova plataforma de e-commerce internacional e um centro próprio de distribuição em Miami, com inauguração prevista para o segundo semestre de 2027.

Varejo nacional e sucessão familiar

No mercado brasileiro, o Sudeste ainda concentra aproximadamente 70% das vendas, impulsionado pela rede de boutiques próprias. Para desconcentrar a receita, a marca mapeia oportunidades em capitais e polos regionais onde já opera via multimarcas, como Recife, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Cuiabá, Fortaleza, Ribeirão Preto e Campo Grande. O canal digital responde por 15% do faturamento total e passará a contar com um aplicativo próprio e serviços integrados, como listas de presentes.

O momento de expansão coincide com a entrada da segunda geração da família na gestão estratégica, ao lado de executivos do mercado. Gabriella Trussardi atua na frente comercial, na integração de canais e no segmento de hotelaria, enquanto Romeu Trussardi lidera a operação internacional.

"Nosso crescimento sempre foi construído com uma visão de longo prazo, reinvestindo no próprio negócio e priorizando a qualidade dos produtos e a relação de confiança com nossos clientes, fornecedores e colaboradores", afirma Romeu Trussardi Neto, cofundador da Trousseau. "Queremos que a Trousseau seja reconhecida não apenas pelo enxoval, mas por um universo completo de produtos e experiências para a casa e o bem-estar."