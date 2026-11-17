O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou o Irã nesta terça-feira, 17, após a divulgação de informações sobre um suposto plano iraniano para atacar integrantes de alto escalão do governo americano em Washington, possivelmente com uma bomba radioativa.

Durante uma visita às Filipinas, Trump afirmou que leva a ameaça "muito a sério" e prometeu uma resposta caso as suspeitas sejam confirmadas.

"Se existe [tal ameaça], eles pagarão um preço como nenhum outro país jamais pagou", declarou o presidente americano.

"Espero que não seja o caso, mas levamos isso muito a sério porque, na verdade, eles são loucos", acrescentou.

A ameaça foi divulgada pela CNN, que ouviu sete autoridades sob condição de anonimato. Segundo a emissora, os serviços de inteligência americanos identificaram informações de que o Irã estaria preparando ataques contra funcionários do governo Trump com uma possível "bomba suja".

O que se sabe sobre a suposta ameaça do Irã?

Uma bomba suja é um dispositivo que combina explosivos convencionais com materiais radioativos para provocar contaminação. Diferentemente de uma arma nuclear, não produz uma explosão nuclear.

De acordo com as fontes ouvidas pela CNN, o suposto planejamento iraniano parecia representar uma tentativa de manter alternativas de ataque disponíveis, e não um sinal de que uma ofensiva contra Washington estivesse prestes a acontecer.

O governo iraniano negou as acusações. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei, classificou as informações como "inventadas" e afirmou que elas buscavam "preparar o terreno" para novas ações militares contra o país.

As suspeitas surgem enquanto as negociações para encerrar a guerra entre Estados Unidos e Irã permanecem estagnadas.

Ataques no Bahrein aumentam tensão no Oriente Médio

Nos últimos cinco dias, o Irã realizou três ataques contra o Bahrein, país que abriga uma importante base militar americana.

As ofensivas ampliaram a preocupação com uma possível escalada do conflito, especialmente diante das dificuldades para retomar as negociações diplomáticas.

O Catar, que atua como um dos principais mediadores da guerra, pediu contenção às partes envolvidas e alertou para o risco de agravamento das hostilidades.

Até o momento, as informações divulgadas pela CNN não indicam que exista um ataque iminente contra Washington. As suspeitas sobre o suposto plano iraniano permanecem baseadas em relatos de autoridades de inteligência americanas, enquanto Teerã nega as acusações.

Perguntas frequentes

O que Donald Trump disse sobre a ameaça do Irã? Trump afirmou que leva a ameaça "muito a sério" e declarou que o Irã pagará um preço sem precedentes caso as suspeitas de um ataque contra autoridades americanas sejam confirmadas.

O Irã planejava atacar Washington com uma bomba radioativa? Segundo a CNN, autoridades de inteligência americanas identificaram informações sobre um possível plano iraniano para atacar integrantes do governo Trump com uma "bomba suja". As fontes ressaltaram que não havia indícios de um ataque iminente.

O que é uma bomba suja? É um dispositivo que combina explosivos convencionais com materiais radioativos para provocar contaminação. Diferentemente de uma arma nuclear, não produz uma explosão nuclear.

Como o Irã respondeu às acusações dos Estados Unidos? O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei, classificou as informações como "inventadas" e afirmou que elas buscavam justificar novas ações militares contra o país.

Por que a tensão entre Estados Unidos e Irã aumentou? As negociações para encerrar a guerra estão estagnadas, enquanto o Irã realizou três ataques contra o Bahrein nos últimos cinco dias. O Catar, que atua como mediador, pediu contenção para evitar uma escalada do conflito.

*Com AFP