Ferrari de McQueen e Mercedes de LeBron: a estreia do Retromobile em Nova Iorque

Salões tradicionais do automóvel enfrentam perda de fôlego no calendário global, é um fato. Em 2024, o histórico Salão de Genebra, realizado desde 1905, retornou após a pandemia com poucas montadoras de peso e teve a edição seguinte cancelada meses depois. O antigo Salão de Frankfurt precisou ser reinventado em Munique sob o nome IAA Mobility, e ampliou o foco para bicicletas e mobilidade urbana para atrair novos públicos. As exposições dedicadas a carros clássicos, arte e colecionismo, por outro lado, aceleram.

Prova disso é a estreia do Retromobile New York, versão norte-americana do tradicional evento parisiense, fundado em 1976. A mostra ocorre entre os dias 19 e 22 de novembro no Javits Center, em Nova York, e deve reunir cerca de 100 expositores. A iniciativa marca as celebrações de 50 anos do evento francês e busca estabelecer uma ponte comercial entre a Europa e os colecionadores da Costa Leste dos Estados Unidos.

À frente da operação está Gérard Neveu, ex-CEO do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC) e ex-gestor do circuito francês de Paul Ricard. Diferente de encontros exclusivos da Califórnia, a feira nova-iorquina aposta em entradas a partir de US$ 70 por dia para atrair tanto investidores quanto entusiastas.

Leilões milionários: de Steve McQueen a LeBron James

1967 Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider de Steve McQueen/ Retromobile NY

A escolha de Nova York evita a sobreposição direta com a Monterey Car Week e o Concours d'Elegance de Pebble Beach, realizados na Califórnia, ao mesmo tempo em que aproxima a feira dos colecionadores concentrados em estados como Nova York, Connecticut, Nova Jersey e Massachusetts.

O braço comercial do evento terá como destaque os leilões conduzidos pela casa oficial Gooding Christie’s, que levará mais de 160 lotes ao martelo.

A estrela do catálogo é uma Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider de 1967 (chassi nº 10453), que pertenceu ao ator Steve McQueen. Com apenas dez unidades fabricadas no mundo, o modelo tem lance estimado em até US$ 20 milhões. Outro destaque é um BMW 507 Series I de 1957, avaliado em até US$ 1,8 milhão.

A programação inclui ainda coleções pessoais de celebridades. O músico Billy Joel disponibilizou 67 motocicletas e três automóveis clássicos de seu acervo pessoal sem lance mínimo — entre eles uma Ducati 900 Super Sport de 1978 e um Jaguar E-Type Series II de 1968.

Já o astro do basquete LeBron James colocará à venda uma unidade personalizada do Mercedes-Maybach S 680 (modelo 2027), criada sob encomenda. Todo o valor arrecadado com o lote será revertido para a fundação filantrópica do atleta.

1947 Talbot Lago T26 Record Cabriolet

Arte contemporânea, cinema e alta relojoaria

Para além da mecânica clássica, o Retromobile New York aposta na convergência entre design, cinema e artigos de luxo. O colecionador Larry Warsh apresenta uma curadoria que transforma automóveis em suportes artísticos, incluindo um Land Rover Defender Series II de 1971 customizado pelo artista Keith Haring e um Packard 115C Touring Sedan de 1937 com intervenção visual de Shepard Fairey.

Obras ligadas a nomes como Jeff Koons, Zaha Hadid e Daniel Arsham também integram a mostra.

No campo da cultura pop, o Petersen Automotive Museum, de Los Angeles, e a Universal Pictures levam quatro veículos originais utilizados nas filmagens da franquia Velozes e Furiosos:

Ford F-150 SVT Lightning (1999): do primeiro filme da série;

Honda S2000 (2001): conduzido pela personagem de Devon Aoki em + Velozes + Furiosos (2003);

Ford Mustang (1968): utilizado em Desafio em Tóquio (2006);

Dodge Charger R/T (1970): modelo customizado pela SpeedKore para Velozes e Furiosos 9 (2021).

O evento contará ainda com uma galeria dedicada a relógios clássicos e patrocínio da suíça Richard Mille, que mira a sobreposição de público entre colecionadores de automóveis e de alta relojoaria.