Opinião: bares e restaurantes crescem 10%, mas setor ainda exige cautela

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As vendas de bares e restaurantes cresceram 10,8% em setembro na comparação anual, segundo o Índice Abrasel-Stone, indicador da entidade Abrasel e da empresa Stone. O mercado de trabalho sustenta a demanda com taxa de desocupação em 5,2% no terceiro trimestre, mas o crédito caro e o endividamento das famílias impõem disciplina financeira.

*Guilherme Freitas, economista e pesquisador da Stone

Falar sobre 2027 pode parecer coisa de quem gosta de fazer previsão.

Mas, pra quem se importa com o empreendedor brasileiro, olhar pro ano que vem não é tentar adivinhar o futuro. É entender o que está acontecendo hoje e se preparar para o que vem pela frente.

Foi com esse olhar que participei do painel “Mapeando 2027”, no Salão Abrasel.

A conversa reuniu diferentes perspectivas sobre economia, consumo e gestão, mas partiu de uma pergunta bastante prática: o que o empreendedor pode fazer hoje para não ser pego de surpresa amanhã?

Cenário das vendas de bares e restaurantes

Em setembro, por exemplo, o Índice Abrasel-Stone, indicador econômico que divulgamos mensalmente em parceria com a Abrasel, mostrou que as vendas de bares e restaurantes cresceram 10,8% em relação ao mesmo mês do ano passado, ante 7,9% em agosto.

Com isso, o setor mantém, há mais de 12 meses, um desempenho acima do observado no ano anterior.

No terceiro trimestre, as vendas avançaram 9,9% na comparação com o mesmo período de 2025. Ao mesmo tempo, na passagem de agosto para setembro, o setor recuou 0,3%.

O que esses números contam pra gente?

Primeiro, que a demanda continua sustentada. O setor está vendendo mais do que vendia um ano atrás, e isso não é pouca coisa. O mercado de trabalho ajuda a explicar esse movimento.

No terceiro trimestre, a taxa de desocupação ficou em 5,2%, o menor nível já registrado para esse período desde 2012, segundo a PNAD Contínua.

No mesmo período, o rendimento médio real habitual teve alta de 3,6% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, alcançando R$ 3.790. Ou seja, emprego e renda continuam sendo importantes para manter o consumo.

Mas tem um segundo ponto que merece atenção: o ritmo desse crescimento está mudando.

Depois de um avanço mais forte em julho, as vendas registraram pequenas retrações na comparação mensal em agosto (0,2%) e setembro (0,3%).

Ao mesmo tempo, o crescimento anual acelerou, passando de 7,4% em agosto para 10,8% em setembro. No terceiro trimestre, o avanço foi de 9,9% em relação ao mesmo período do ano passado.

Isso mostra que, apesar das oscilações mensais, o setor mantém um nível de atividade superior ao observado há um ano.

É aqui que entra o “e agora?”.

Vender mais é uma boa notícia, mas não conta toda a história. O empreendedor precisa olhar um pouco além do número que aparece no faturamento e entender o que está por trás dele.

Impacto do crédito caro e da renda das famílias

O mercado de trabalho segue ajudando, mas existe uma outra força atuando na direção contrária. O crédito continua caro, e o comprometimento de renda das famílias chegou a 29% em agosto, o maior nível da série histórica.

Para quem empreende em bares e restaurantes, isso importa porque o consumidor também precisa decidir onde e como gastar seu dinheiro.

Imagine um restaurante que aumenta as vendas, mas, ao mesmo tempo, vê seus custos subirem e encontra um crédito mais caro para financiar a operação.

Se ele segura o preço para não afastar o cliente, pode acabar absorvendo parte dessa pressão no resultado.

O faturamento pode estar crescendo e, ainda assim, a operação exige cuidado.

Por isso, quando penso em como o setor pode chegar a 2027, não olho apenas para o quanto está vendendo. Olho também para o que está acontecendo com os custos, crédito, renda e comportamento do consumidor.

É preciso colocar tudo isso na ponta do lápis.

Para o empreendedor, isso significa acompanhar os números do próprio negócio com a mesma atenção que acompanha as vendas.

Qual produto está puxando o resultado? O cliente está mudando seus hábitos? Os custos estão subindo mais rápido que os preços? Quanto do crescimento está virando resultado de fato?

Gestão financeira e preparação para 2027

O Código do Empreendedor, levantamento feito pela Stone, mostrou como essa gestão pode ser desafiadora na prática: 69% dos empreendedores têm dificuldade de guardar dinheiro ao fim do mês, e apenas 38% conseguem economizar de fato pela conta PJ.

Ou seja, acompanhar o que entra e o que sai do negócio é parte importante da gestão financeira, e o crescimento das vendas precisa ser analisado junto com a capacidade de gerar e preservar esses recursos.

É justamente por isso que dados são tão importantes: eles ajudam a tirar a decisão do campo da percepção e colocar mais informação na mesa.

O indicador econômico da Stone e Abrasel tem nos mostrado um setor que continua crescendo e que mantém um desempenho superior ao observado há mais de um ano.

O resultado do terceiro trimestre reforça essa trajetória, mas a pequena retração mensal de setembro também mostra que a manutenção desse ritmo vai depender das condições financeiras de consumidores e empresas.

As duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Essa é, justamente, uma das principais mensagens que eu levo para quem está pensando em 2027: não espere o próximo ano chegar para começar a se preparar.

O que vai fazer diferença lá na frente está sendo decidido agora.

Está no preço que você pratica, no custo que você consegue controlar, no crédito que escolhe contratar, no produto que decide manter no cardápio e na forma como acompanha o comportamento do seu cliente.

Prever o futuro é difícil. Se preparar para diferentes cenários é possível.

E quanto mais cedo o empreendedor entender os sinais que os dados estão dando, mais ferramentas vai ter para decidir os próximos passos do negócio.

2027 ainda não chegou. Mas os dados que podem ajudar a construí-lo já estão na mesa.

* Guilherme Freitas é economista e pesquisador da Stone , responsável pelo Índice do Varejo Stone (IVS) e pelo Índice Abrasel/Stone, atuando na análise de dados macroeconômicos e do varejo brasileiro.