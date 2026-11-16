Em Detroit, Cadillac reúne "alta costura" automobilística em modelos de milhões

RESUMO ＋

O texto aborda a Cadillac House, um centro de design e experiência localizado no campus da General Motors em Detroit, inaugurado em 2023 para oferecer um nível altíssimo de customização automotiva de luxo, com mais de 50 opções de tonalidades, couros, madeiras e acabamentos de alta costura.

DETROIT — Escolher entre mais de 50 tonalidades de cores, combinações específicas de couro e madeira para o acabamento interno e até o estilo de alta costura aplicado em seu carro. Isso é possível de ser feito em uma das experiências mais customizadas existentes na conexão entre luxo e mercado automotivo. A Cadillac House, localizada no campus da General Motors, em Detroit, nasceu com esse objetivo.

O centro de design e experiência visitado pela EXAME já foi palco de uma das parcerias mais emblemáticas deste segmento. Em 2022, o músico Lenny Kravitz escolheu cada detalhe de seu Cadillac Celestiq, avaliado em US$ 400 mil, algo em torno de R$ 1,8 milhão na conversão direta. O objetivo do artista, nascido em Nova York e que mantém uma memória afetiva da marca vinda principalmente de seus avós, foi trazer personalidade a um modelo elétrico.

No estúdio, Lenny decidiu substituir a frieza dos elétricos tradicionais por couros terrosos, madeiras nobres e tecidos de alfaiataria. Essa mesma experiência é oferecida, atualmente, aos clientes da Cadillac que buscam personalização. O local foi inaugurado em 2023, ao norte de Detroit, dentro do campus de pesquisa da General Motors. O espaço, inclusive, traduz em sua arquitetura a herança de pioneirismo iniciada na década de 1950 por Suzanne Vanderbilt, que, segundo Kristian Aquilina, vice-presidente global da Cadillac, desenhou alguns dos modelos que continuam icônicos até hoje.

A Cadillac House, localizada no campus da General Motors, em Detroit, nasceu com esse objetivo.

"Uma elevadíssima hospitalidade, um senso de ocasião e, claro, trabalhar com nossos designers para comissionar muitos aspectos disto e personalizar este veículo para eles", aponta Aquilina sobre o processo de atendimento, ressaltando que o espaço funciona como um ambiente onde compradores podem explorar "uma afinidade com uma cor, ou uma cor de tinta, ou um estilo de acabamento em madeira que eles querem customizar nestes veículos".

O músico Lenny Kravitz escolheu cada detalhe de seu Cadillac Celestiq, avaliado em US$ 400 mil

Para a marca, na visão de Kristian Aquilina, a definição de luxo reside na "combinação de três coisas vindo juntas, e vindo juntas consistentemente a um alto padrão", o que engloba a substância do produto que "precisa entregar a sua posição de luxo", o "prestígio da marca que as pessoas precisam comprar e a marca precisa ser capaz de carregar essa posição elevada" e, claro, "levar isso através da experiência do cliente desde o início da sua relação com a marca e o produto". Com sua expansão nos principais cenários cosmopolitas do mundo, a Cadillac reafirma seu compromisso de entregar sofisticação em cada detalhe de sua nova jornada.

Quando o Brasil ganhará uma Cadillac House?

Na visão de Gustavo Aguiar, CMO da General Motors na América do Sul, a história da Cadillac vai muito além do luxo e tradição, concentrando-se fundamentalmente naquilo que o cliente experimenta de forma integral.

"Essa vivência abrange a visão, a percepção, o tato e a dirigibilidade, estendendo-se a todas as experiências que ocorrem em torno da marca. A Cadillac House torna evidente a união entre uma arquitetura dos anos 50 e obras de arte contemporâneas criadas há "50, 60, 70 anos atrás".

Nancy Serapião; diretora da Cadillac, divisão de luxo da General Motors, para a América do Sul (Divulgação/Divulgação)

O processo de exclusividade atinge seu ápice a partir do momento em que o consumidor decide adquirir um modelo como o Celestiq. Nessa etapa, o cliente começa a contar um pouco da sua vida para que os designers possam compreender "como isso vai ser materializado dentro do carro", tornando o luxo "super exclusivo, super personalizado em cima da suas experiências históricas para que você possa viver novas experiências", explica Gustavo.

A chegada da Cadillac ao Brasil

Nancy Serapião, diretora da Cadillac no Brasil, detalha os planos de expansão da icônica marca norte-americana, que desembarcou no país estreando sua presença em três mercados estratégicos iniciais: São Paulo, Curitiba e Brasília, além de projetar um crescimento robusto por toda a região sul-americana.

A executiva destaca que a introdução do portfólio no Brasil começa com a pré-venda dos modelos Vistiq e Lyriq, atendendo a um público que já nutria uma relação afetiva com a marca através da cultura, das viagens e da música. Como aponta Serapião, trata-se de um consumidor "que já convivia muito com a Cadillac, desde através das suas músicas, através das suas viagens, agora poder consumir os seus produtos também no mercado brasileiro".

A diretora reforça que o objetivo é expandir com a marca "tanto dentro do território brasileiro, mas como também na América do Sul", definindo a região como um mercado "que carece muito aí, de fato, de uma combinação de exclusividade, sofisticação e muita performance nesse segmento de luxo, oferecendo muitas experiências exclusivas para os nossos clientes".

'Perguntas frequentes'

O que é a Cadillac House e qual é a sua principal proposta? ＋ A Cadillac House é um centro de design e experiência localizado no campus da General Motors (em Detroit), inaugurado para proporcionar um nível extremo de personalização automotiva de luxo.

Qual foi o marco notável envolvendo uma celebridade citado no texto? ＋ Em 2022, o músico Lenny Kravitz visitou o estúdio para personalizar cada detalhe de seu Cadillac Celestiq — avaliado em cerca de US$ 400 mil (aproximadamente R$ 1,8 milhão).