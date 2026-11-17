O bitcoin opera em alta nesta terça-feira, 17, esboçando uma recuperação depois de cair quase em linha reta desde que bateu US$ 87 mil no começo de outubro. Até ontem, a criptomoeda já tinha recuado mais de 25% da sua máxima recente e 48% desde seu maior valor histórico: US$ 126 mil.

Às 11h07 (horário de Brasília) o bitcoin subia 1,4% em um período de 24 horas, cotado a US$ 64.919.

Em relatório, a consultoria Vault Capital afirma que a queda das ações do setor de tecnologia ontem encontrou "pouco combustível para queimar" depois de toda a desvalorização das últimas semanas. A força vendedora, portanto, demonstra sinais de esgotamento, dando espaço para os comprados voltarem.

Mesmo assim, os especialistas estão céticos em falar sobre uma recuperação. A demanda estaria muito fraca ainda para isso.

"A leitura é de exaustão, não de virada. O lado da queda ficou menos frágil porque saiu gente alavancada, e não porque entrou comprador. Para o lado da alta, continuo dependendo dos mesmos dois números: fluxo dos [fundos negociados em bolsa] ETFs de bitcoin e prêmio dos trades na Coinbase", afirma Marco Aurélio de Camargos, CIO da Vault.

Resultado da Nvidia pode mover o bitcoin

Com o aumento na correlação entre o desempenho do bitcoin e de ações de tecnologia e inteligência artificial nos últimos tempos, o resultado trimestral da Nvidia, que será divulgado hoje após o pregão, ganha importância.

Noah Cheung, country manager da Bitget no Brasil, afirma que o balanço da empresa deve ditar o humor dos ativos de risco, incluindo cripto. Será a primeira divulgação dos números da fabricante de chips desde a renúncia de seu fundador, Jensen Huang.

Mesmo assim, a Vault considera que a baixa alavancagem de posições compradas no BTC pode limitar perdas. "Se a Nvidia decepcionar, a alavancagem mais limpa deve deixar o estrago no bitcoin menor do que foi nas últimas semanas", diz Camargos.

Usando análise técnica, o especialista da Vault afirma que enquanto o fechamento diário segurar acima de US$ 62 mil, a faixa de preços que a criptomoeda deve operar está entre US$ 62,5 mil e US$ 65,8 mil.

"Acima de US$ 65,8 mil, o caminho abre até US$ 67 mil. Perder US$ 62 mil no fechamento leva a próxima base para a faixa de US$ 58 a US$ 60 mil", prevê.

Gráfico do bitcoin em 17 de novembro de 2026

ETFs finalmente têm pregão de entrada de capital

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 7,9 milhões nos ETFs de bitcoin à vista dos EUA, interrompendo uma sequência de sete pregões com fluxo negativo.

O único alvo do fluxo comprador foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 76,5 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 8,4 milhões, interrompendo uma sequência de seis pregões de fluxo vendedor.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas subiu dos 12 para os 13 pontos, mas continua na zona que indica "medo extremo".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok