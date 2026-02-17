Fasano terá um novo hotel em palácio histórico de Milão

Quando o grupo JHSF comprou a marca Fasano, em 2014, uma das razões foi a fácil pronúncia do nome em diversos idiomas, o que ajudaria em seu projeto de internacionalização. Naquele momento, o grupo tinha o Fasano Punta del Este, no Uruguai, inaugurado em 2010.

O projeto de expansão da rede de hotéis e restaurantes avançou mais um passo nesta terça-feira, 17 de fevereiro, com o anúncio da compra de um palácio histórico em Milão, na Itália.

Em comunicado, o grupo divulgou a aquisição do Palazzo Taverna Medici del Vascello, imóvel do século 16 localizado na Via Bigli, 9, endereço privilegiado no coração do Quadrilátero da Moda, entre as icônicas vias Montenapoleone e Manzoni, a poucos minutos do Duomo.

O empreendimento dará origem ao Fasano Milano, que contará com aproximadamente 40 suítes, além de operações de gastronomia e um exclusivo Private Members Club. A previsão é que o início da operação aconteça em três anos. A aquisição saiu por 52 milhões de euros, com a estruturação e captação do fundo JHSF Capital Fasano Italy LP.

Próximos hotéis em Cascais, Miami e Londres

Milão será a segunda região italiana a receber a marca Fasano, após a Sardenha, onde no ano passado foi inaugurado o Fasano Al Mare Beach Club. Com vista para a ilha de Tavolara, o beach club oferece gastronomia mediterrânea, spa, academia e quadras esportivas. O resort completo, com 60 suítes e vilas de luxo, está previsto para 2028.

Em 2021, o Fasano inaugurou seu hotel em Nova York, na Quinta Avenida. No ano seguinte foi a vez do restaurante nova-iorquino. Novos hotéis já foram anunciados em Cascais, Miami, Londres e um segundo empreendimento em Punta del Este. Atualmente, o grupo possui 19 hotéis e 37 restaurantes com o nome Fasano.

Para ajudar na internacionalização do Fasano, a JHSF contratou no ano passado Lucien Pagés, relações-públicas que está na lista do site Business of Fashion das 100 pessoas mais influentes do mundo.

“Temos um desafio imediato, que é a inauguração dos hotéis de Fasano em Cascais, Punta del Este, Sardenha e Miami”, disse o CEO do grupo, Augusto Martins, em um jantar organizado em maio do ano passado em São Paulo para apresentar Pagés a jornalistas e investidores brasileiros, em que a EXAME Casual esteve presente. Pagés acaba de ganhar agora mais um hotel para o seu portfólio.